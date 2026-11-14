Malatya'da yaşanan acı kaza sonucu şehit düşen Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Sincan'da yaşayan ailesini ve tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda, şehidimizin kabri Sincan Çimşit Mezarlığı Şehitliği olarak belirlenirken, kazaya ilişkin detaylar yürekleri dağladı.

Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman evlatlarından gelen acı haberle sarsıldı. Malatya'da meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit olan Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, memleketi Ankara'da düzenlenen törenle ebediyete uğurlanıyor.

Binbaşı Orhun Pınar Bugün Son Yolculuğuna Uğurlanıyor! Program Detayları...

Binbaşı Pınar'ın naaşı, Sincan ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde bulunan baba ocağından alınarak dualar eşliğinde son durak olan şehitliğe getirilecek.

Binbaşı Orhun Pınar'ın şehadeti, başta ailesi olmak üzere tüm başkent sakinlerini ve Türk milletini derin bir üzüntüye boğdu. Evli ve bir çocuk babası olan 37 yaşındaki kahraman Şehit Pilot Binbaşı Orhun Pınar’ın cenaze ve defin işlemleri, 14 Kasım 2026 tarihinde Sincan Çimşit Mezarlığı Şehitliği’nde gerçekleştirilecektir.

Tüm dost, akraba ve vatandaşlarımızın bilgisine sunulan bu hüzünlü veda vesilesiyle kahraman şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı dileriz.

Haber görseli

Malatya'daki S-70 Helikopter Kazası Nasıl Oldu?

Türkiye'yi yasa boğan acı olay, 12 Kasım 2026 akşam saatlerinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkiinde meydana geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait S-70 tipi askeri helikopter, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kaza kırıma uğrayarak düştü.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ilk açıklamalarda, kazanın nedenine ilişkin teknik inceleme ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleler ve arama kurtarma çalışmalarının ardından helikopterde bulunan dört askeri personelin de şehit olduğu acı haberi kamuoyuyla paylaşıldı.

Şehit Düşen Kahraman Personellerin Kimlikleri

Malatya'daki kaza kırım olayında vatan görevi başında şehit olan kahramanların isimleri ve memleketleri yürekleri dağladı. Kazada şehit düşen diğer askeri personeller şu şekildedir:

Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen: Görevi başındaki kahraman pilot, fedakarlığı ve disipliniyle biliniyordu.

Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar: 37 yaşında, evli ve bir çocuk babası olan pilotumuz, Ankara 'da Sincan Çimşit Mezarlığı Şehitliği 'ne bugün defnedilecek.

Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir: Şehidimizin naaşı memleketi Hatay 'ın Payas ilçesinde toprağa verildi.

Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder: Şehadet haberi Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki ailesine ulaştırılarak derin bir yas bıraktı.

Ankara Sincan Çimşit Mezarlığı Şehitliği nerede yer almaktadır, ulaşım nasıl sağlanır?





Ankara SincanDaha fazla bilgi için yan paneli tıklayarak açın ilçesinde yer alan Çimşit MezarlığıDaha fazla bilgi için yan paneli tıklayarak açın, Yeniçimşit Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve içerisinde resmi şehitlik bölümünü de barındıran başkentin en büyük mezarlık alanlarından biridir. Şehit definlerinin yanı sıra genel mezarlık hizmetlerinin de yoğun olarak yürütüldüğü bu geniş alan, ilçe merkezine yakın bir konumdadır. Ulaşım Seçenekleri Özel Araç ile Ulaşım: Ankara merkezden SincanDaha fazla bilgi için yan paneli tıklayarak açın istikametine hareket edilerek Ayaş yolu veya çevre bağlantı yolları üzerinden Çimşit MezarlığıDaha fazla bilgi için yan paneli tıklayarak açın bölgesine kolayca ulaşım sağlanabilir. Mezarlık çevresinde geniş otopark alanları ve yönlendirici tabelalar yer almaktadır.

Toplu Taşıma ile Ulaşım: SincanDaha fazla bilgi için yan paneli tıklayarak açın merkezden veya metro duraklarından kalkan EGO otobüsleri ve dolmuş hatları vasıtasıyla mezarlık bölgesine ve yakın güzergahlara erişim mümkündür. Güncel hat numaraları ve hareket saatleri EGO CEP'te uygulamasından takip edilebilir.

Vatan İçin Görev Başında Can Verenler Unutulmayacak

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gökyüzündeki cesur kartalları olan bu dört kahraman, eğitim ve görev uçuşları sırasında vatan toprakları için canlarını feda etti.

Soruşturma süreçleri devam ederken, tüm Türkiye şehitlerimizin hatırasını yaşatmaya ve kederli ailelerine destek olmaya devam ediyor. Başkent Ankara, evladını son yolculuğuna uğurlarken kahraman pilot Orhun Pınar milletin kalbinde her zaman yaşayacak.