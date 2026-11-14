Ankara'da toplu taşımadan ücretsiz yararlanmak isteyen vatandaşlar için 61-64 yaş ve 65 yaş üstü Başkent Kart başvuru şartları açıklandı. Sadece emekli olmak tek başına ücretsiz seyahat için yeterli olmazken, yaş gruplarına göre değişen vize ücretleri, gerekli belgeler ve saat sınırlamaları netlik kazandı.

Milyonlarca vatandaşın merak ettiği konuların başında, SGK'dan emekli olmanın Ankara'da toplu taşımadan doğrudan ücretsiz yararlanıp yararlanmayacağı gelmektedir. Mevcut yönetmelikler ve belediye kararları doğrultusunda; yalnızca emekli olmak ücretsiz ulaşım hakkı sağlamamaktadır.

65 Yaş Üstü ve 61-64 Yaş Başkent Kart Ulaşım Başvurusu Nasıl Yapılır? İstenen Belgeler Neler?

Ücretsiz seyahat imkanından faydalanabilmek için yasal yaş sınırlarının doldurulmuş olması ve ilgili belediye meclis kararlarında belirtilen ikamet şartlarının sağlanması zorunludur. Bu doğrultuda EGO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulamalarda yaş gruplarına göre iki ayrı kategori ön plana çıkmaktadır:

65 Yaş Üstü Başkent Kart Ulaşım Başvurusu ve Şartları

4 Mart 2014 tarihli ve 28931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği'nin 5. maddesi gereğince, gün, ay ve yıl olarak 65 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlar toplu taşıma hizmetlerinden tamamen ücretsiz olarak yararlanabilmektedir.

Kimler Yararlanabilir: Gün, ay ve yıl hesabına göre 65 yaşını fiilen tamamlamış olan tüm vatandaşlar bu haktan süresiz olarak faydalanabilir.

İstenen Belgeler: Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi Bir adet güncel vesikalık fotoğraf

Kart Ücreti: Yeni başvuru sahipleri için kart bedeli 113 TL olarak belirlenmiştir.

61-64 Yaş Aralığı İçin Başkent Kart ve Saat Sınırlamaları Nedir?

Büyükşehir Belediye Meclis kararınca, Ankara'da ikamet eden ve gün, ay ve yıl olarak 61 yaşını doldurmuş vatandaşlara yönelik özel bir ulaşım desteği sağlanmaktadır.

Kapsam ve Saat Sınırı: Bu gruptaki vatandaşlar, pik saatler dışında yani 10.30 - 15.00 ile 19.00 - 24.00 saatleri arasında belediye otobüslerinden, Metro ve Ankaray hatlarından ücretsiz yararlanabilmektedir.

İstenen Belgeler: Nüfus cüzdanı Bir adet vesikalık fotoğraf Ankara iline ait ikametgah belgesi Kart vize bedeli 680 TL ve kart bedeli 113 TL



Kayıp, Kırık ve Vize İşlemleri İçin Bilinmesi Gerekenler

Mevcut kartını kaybeden veya kartı kırılan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için belirlenen prosedürler şu şekildedir:

Kayıp ve Kırık İşlemleri: Kızılay Metrosu veya EGO Genel Müdürlüğü hizmet binasında yer alan Başkent Kart Ulaşım İşlem Merkezine bizzat başvurularak 226 TL ücret karşılığında yeni kart temin edilebilir.

Vize Yenileme: 61-64 yaş grubundaki kart sahiplerinin her yıl yenilemesi gereken vize işlemleri için Ankara iline ait güncel ikametgah belgesi ibraz edilmesi zorunludur.

Ankara'da 61-64 yaş ücretsiz ulaşım kartı tam olarak hangi saat aralıklarında ve hangi toplu taşıma araçlarında geçerlidir?