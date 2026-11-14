Ankara'da 14 Kasım Cumartesi günü şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında 8 ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanıyor. Altındağ'dan Çankaya'ya, Sincan'dan Gölbaşı'na kadar geniş bir coğrafyayı kapsayan kesintilerin saatleri ve etkilenecek sokaklar netleşti.

Şehir genelinde enerji altyapısının güçlendirilmesi, hatların yenilenmesi ve olası arızaların önlenmesi amacıyla elektrik dağıtım şirketleri tarafından planlı bakım çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Bu kapsamda 14 Kasım tarihinde Ankara'nın en kalabalık ve kritik ilçelerinde enerji kesintileri zorunlu hale gelmiştir. Sabah saat 09.00 itibarıyla başlayan çalışmalar, ilçe ve mahalle bazlı olarak farklı saat aralıklarında tamamlanmaktadır.

Dağıtım şirketi yetkilileri, kesintilerin güvenli bir çalışma ortamı yaratmak amacıyla planlandığını belirtirken, çalışmaların erken tamamlanması durumunda enerjinin ilan edilen saatten önce verilebileceğini ifade etmektedir. Ancak olumsuz hava koşulları veya teknik aksaklıklar nedeniyle sürelerde esneme yaşanabileceği de vatandaşlara hatırlatılmaktadır.

İlçelere Göre 14 Kasım Elektrik Kesintisi Programı

Ankara'da kesintiden etkilenecek ilçeler ve mahalle bazlı detaylı dağılım şu şekildedir:

Altındağ ve Keçiören Kesinti Programı

Altındağ: Şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Kavaklı ve Tatlar Mahallesi çevresinde üç farklı zaman diliminde kesinti uygulanmaktadır. Sabah 09.00 - 15.00 saatleri arasında Sakızağacı, Kavaklı Yolu, 1749. Sokak ve Tatlar Mahallesi'nin bazı kısımlarında enerji verilememektedir. Gün içinde kısa süreli ek kesintiler de programda yer almaktadır.

Keçiören: İlçede yürütülen bakım faaliyetleri doğrultusunda 09.00 ile 15.00 saatleri arasında altı saatlik planlı enerji kesintisi gerçekleştirilmektedir.

Çankaya ve Yenimahalle Bölgesindeki Çalışmalar

Çankaya: Yaşamkent ve Alacaatlı mahallelerinde yoğunlaşan kesintiler üç farklı periyotta yürütülmektedir. Sabah saat 09.00 - 11.30 arasında 3381/1, 4931, Şehit Eren Bülbül ve Yaşamkent K.Y.K. çevresi etkilenirken; öğleden sonra 15.30 - 17.30 saatleri arasında Alacaatlı Mahallesi, Ferah Sitesi ve çevre sokaklarda elektrikler kesik kalmaktadır.

Yenimahalle: Gazi Mahallesi ve Yuva Köyü bölgelerinde iki ayrı çalışma yürütülmektedir. Gazi Mahallesi'ndeki kesinti 09.30 - 17.30 saatleri arasında sürerken, Yuva Köyü ve çevresindeki sanayi ile yerleşim alanlarında 10.00 - 12.00 saatleri arasında iki saatlik kesinti uygulanmaktadır.

Sincan ve Mamak'ta Uzun Süreli Kesintiler

Sincan: 14 Kasım'da en fazla çalışma kaydının bulunduğu ilçelerden biri olan Sincan'da; Çamköy, Malıköy ve Zübeyde Hanım mahallelerinde kesintiler 8 saate kadar sürmektedir. 09.00 - 17.00 saatleri arasında Muammer Aksoy, Yayla Çamköy ve Meşeler sokaklarında, 10.00 - 17.30 arasında ise Malıköy ve 2096. Sokak civarında enerji kesintisi yaşanmaktadır.

Mamak: Dört ayrı çalışma kaydının bulunduğu Mamak'ta sabah 09.30'da Akasya ve Akdeniz sokaklarında başlayan kesintiler, gün boyu farklı mahallelerde devam ederek 17.30'da sona ermektedir.

Gölbaşı ve Kalecik Hatlarında Bakım Çalışmaları

Gölbaşı: Yedi ayrı bakım çalışmasının planlandığı Gölbaşı'nda Ahiboz, Yaylabağ, Abazlı, Çayraz, Yeniköy ve Koparan mahallelerinde kesintiler gün boyu sürmektedir. Birçok bölgede enerji kesintisinin süresi 8 saati bulmaktadır.

Kalecik: Öğle saatlerinde 12.30 - 14.30 saatleri arasında Çelik 1, Burcu, Dergah, Osmanlı ve Ulubatlı sokaklarını kapsayan iki saatlik şebeke iyileştirme çalışması gerçekleştirilmektedir.

Vatandaşların Alması Gereken Tedbirler ve İletişim Kanalları

Planlı kesintiler süresince vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bazı tedbirler alması büyük önem taşımaktadır. Elektrikle çalışan tıbbi cihaz kullanan hastaların kesinti saatlerini dikkate alması, gıda güvenliği için buzdolabı kapaklarının kapalı tutulması ve elektronik cihazların prizden çekilmesi tavsiye edilmektedir.

Ankara sakinleri, planlı kesintilerin anlık durumu ve arıza bildirimleri için ilgili elektrik dağıtım şirketinin çağrı merkezini arayabilir veya resmi internet sitesi üzerindeki haritalı kesinti sorgulama ekranını kullanarak detaylı bilgi elde edebilirler.