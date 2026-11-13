Pursaklar Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akıl ve Zekâ Oyunları Kursu, minik öğrencilerin hayal güçlerini ve analitik düşünme becerilerini geliştiriyor. Pursaklar Yaşam Merkezi'nde düzenlenen bu özel eğitimler, çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlarken geleceğe daha donanımlı hazırlanmalarına zemin hazırlıyor.

Eğitim alanında hayata geçirdiği yenilikçi projelerle adından söz ettiren yerel yönetimler, çocukların zihinsel ve bireysel gelişimine yatırım yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Pursaklar Belediyesi tarafından kurulan Akıl ve Zekâ Oyunları Kursu, ilçe genelindeki minik öğrencileri ağırlamayı sürdürüyor. Çocukların okul dışındaki zamanlarını en verimli şekilde değerlendirmesini amaçlayan bu kurs, modern eğitim metotlarıyla dikkat çekiyor.

Zihinsel Gelişimi Destekleyen Etkinlikler ve Oyunlar

Pursaklar Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen kurs programı, öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyecek zengin bir içerikle yürütülmektedir. Eğitim süresince çocukların kazandığı temel beceriler şu başlıklar altında toplanmaktadır:

Dikkat ve Odaklanma: Öğrencilerin detayları fark etme ve uzun süre bir göreve odaklanabilme yeteneklerini artıran egzersizler yapılmaktadır.

Hafıza ve Mantık Yürütme: Zihinsel hafızayı güçlendiren, mantıksal çıkarımlar yapmayı öğreten stratejik oyunlar kurgulanmaktadır.

Problem Çözme ve Analitik Düşünce: Karşılaşılan karmaşık durumlar karşısında pratik çözümler üretebilme refleksleri kazandırılmaktadır.

Sosyal İletişim ve Özgüven: Grup içi etkinliklerle çocukların takım çalışmasına yatkınlığı artırılmakta ve bireysel özgüvenleri pekiştirilmektedir.

Başkan Ertuğrul Çetin'den Çocukların Gelişimine Vurgu

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çocukların sadece akademik bilgiyle değil, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekmiştir. Başkan Çetin, yerel yönetim olarak eğitime verilen desteğin artarak süreceğini belirterek şu değerlendirmelerde bulunmuştur:

Çocukların Potansiyeli: Her çocuğun içinde keşfedilmeyi bekleyen eşsiz bir yetenek ve geleceğe ışık tutacak bir potansiyel bulunmaktadır.

Çok Yönlü Yetişme: Evlatların düşünen, araştıran ve çözüm üreten bireyler olmaları için her imkân seferber edilmektedir.

Yeni Fırsat Alanları: Geleceğin teminatı olan çocuklar için eğitimden kültüre, sanattan spora kadar geniş bir yelpazede yeni alanlar açılmaya devam edilecektir.

Çocuklar İçin Eğlenceli ve Öğretici Bir Ortam

Eğitimlerin ilk gününden itibaren büyük bir coşkuyla katılım sağlayan çocuklar, hem eğlenceli vakit geçirmekte hem de yeni bilgiler edinmenin mutluluğunu yaşamaktadır. Bireysel başarıların yanı sıra sosyal becerilerin de ön planda tutulduğu kurs, miniklerin akranlarıyla sağlıklı iletişim kurmasına olanak tanımaktadır. Pursaklar Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen bu vizyoner çalışmalar, aileler tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılanmaktadır.

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