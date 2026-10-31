TÜRK-İŞ’in Ekim 2026 araştırmasına göre Ankara’da dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması 38.024,03 TL’ye yükseldi. Bu tutara kira, elektrik, su ve ulaşım dâhil değil. Diğer temel ihtiyaçları da kapsayan yoksulluk sınırı 123.856,80 TL olarak hesaplandı. Araştırma, mutfak masrafıyla toplam geçim maliyetinin neden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor. İşte aile bütçesine ilişkin önemli ayrıntılar.

Ankara’da geçim maliyetini değerlendiren TÜRK-İŞ araştırmasının ekim sonuçları açıklandı. 30 Ekim’de yayımlanan araştırmaya göre dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmesi için gereken aylık gıda harcaması 38.024,03 TL oldu. Açlık sınırı olarak adlandırılan bu tutar, ailenin bütün ihtiyaçlarını karşılayabileceği aylık bütçeyi göstermiyor.

Verinin Ankara’daki haneler açısından anlamı, mutfak giderinin barınma ve diğer zorunlu harcamalardan önce önemli bir bütçe gerektirmesi. Ancak araştırmadaki tutar, her ailenin kasadan aynı miktarda ödeme yaptığına ilişkin bir ortalama alışveriş fişi olarak da okunmamalı.

38.024,03 TL’nin içinde hangi giderler var?

Açlık sınırının konusu beslenme için gereken gıda harcaması. Kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve giyim gibi ihtiyaçlar bu rakamın dışında bulunuyor.

Bu giderleri de kapsayan yoksulluk sınırı 123.856,80 TL, bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 49.124,30 TL olarak açıklandı.

Dolayısıyla “Dört kişilik aile 38 bin lirayla geçinebilir” yorumu, araştırmanın kapsamını yanlış anlatır. Aynı şekilde bekâr çalışanın yaşama maliyeti de dört kişilik ailenin gıda tutarının dörde bölünmesiyle bulunabilecek bir değer değildir. Üç gösterge farklı ihtiyaç kapsamlarını ifade eder.

Gıda sepeti nasıl oluşturuluyor?

Araştırmanın yöntemine ilişkin açıklamaya göre fiyatlar, Ankara’da çalışanların alışveriş yaptığı market ve semt pazarlarından ay içinde birden fazla kez derleniyor. Beslenme hesabında farklı yaş gruplarının ihtiyaçlarını dikkate alan, Hacettepe Üniversitesinden sağlanan gıda listesi kullanılıyor.

Yoksulluk sınırı ise her giderin ayrı ayrı güncel fiyatlarla toplanmasından ziyade, gıda harcamasından hareketle ve belirli bir harcama payı kullanılarak hesaplanıyor. Bu nedenle rakam, Ankara’daki her evin kira ve fatura toplamının doğrudan ölçümü olarak değerlendirilmemeli.

Aylık gıda gideri günlük bütçede neye karşılık geliyor?

Açıklanan 38.024,03 TL, yalnızca karşılaştırma amacıyla 30 güne bölündüğünde aile başına günlük yaklaşık 1.267,47 TL ediyor. Bu işlem, araştırmanın belirlediği ayrı bir günlük harcama standardı değil; aylık büyüklüğü anlaşılır kılan basit bir hesap.

Üstelik alışverişler günlük eşit tutarlarda yapılmaz. Bir hafta toplu alışveriş, başka bir hafta daha sınırlı harcama olabilir. Bu nedenle birkaç günlük market fişinden bütün ayın yeterli beslenme maliyetine ilişkin kesin sonuç çıkarmak yanıltıcı olabilir.

Mutfak enflasyonundaki artış ne gösteriyor?

TÜRK-İŞ, ekimde gıda harcamasındaki aylık artışı yüzde 0,59, son 12 aylık artışı yüzde 33,83 olarak hesapladı. Yıllık ortalama artış yüzde 39,26, yılın ilk 10 ayındaki artış ise yüzde 26,14 oldu.

Aylık oranın yıllık orandan düşük olması, fiyatların gerilediği anlamına gelmez. Aylık değişim, bir önceki aya göre hareketi gösterirken yıllık değişim geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırmayı anlatır. Bu oranların birbirinin yerine kullanılması, geçim maliyetindeki değişimin yanlış yorumlanmasına yol açar.

Ankara’da aile bütçesi nasıl karşılaştırılmalı?

Kendi geçim hesabını yapmak isteyen bir hane, önce gıda harcamalarını ayrı kaydetmeli; ardından kira veya konut ödemesi, aidat, faturalar, ulaşım, eğitim ve sağlık giderlerini eklemeli. Yıllık veya dönemlik ödemeler için ayrılan pay da gözden kaçırılmamalı.

Daha az harcama yapmak, bütün ihtiyaçların karşılandığını tek başına göstermez. Harcamanın ertelenmesi, alınan ürün miktarının azalması veya bazı ihtiyaçlardan vazgeçilmesi de aylık toplamı düşürebilir. TÜRK-İŞ’in araştırmasıyla kişisel bütçe karşılaştırılırken, yalnızca çıkan paraya değil, hangi ihtiyaçların karşılanabildiğine de bakılması gerekir.