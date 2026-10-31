Ankara’da kiralık ev arayanlar için ilan fiyatı, aylık konut giderinin tamamını göstermiyor. Aidat, ısınma ve ek ödemeler bütçeyi değiştirebiliyor. Eryaman’daki bir ilanda 49 bin liralık kiraya 4 bin 200 lira ödeme ekleniyor. Ev seçerken aidatın kapsamını, artış dönemini ve ek tahsilatları öğrenmek gerekiyor. İşte kira ve aidat hesabında gözden kaçabilen önemli ayrıntılar.

Ankara’da kiralık ev ararken ilk karşılaştırma genellikle ilanlardaki kira bedelleri üzerinden yapılıyor. Ancak aynı kira seviyesindeki iki dairenin aylık maliyeti, aidat nedeniyle farklılaşabiliyor. Üstelik aidat olarak belirtilen rakamın içinde hangi hizmetlerin bulunduğu bilinmiyorsa, taşındıktan sonra beklenmeyen ödemelerle karşılaşılabiliyor.

31 Ekim 2026 itibarıyla incelenen bir Eryaman ilanı, bu farkı somut biçimde gösteriyor. 13 Ekim’de güncellenen, 120 metrekare net kullanım alanına sahip 3+1 daire için 49.000 TL kira isteniyor. İlanda aylık ödeme, 3.200 TL aidat ve 1.000 TL ek ödeme olmak üzere toplam 4.200 TL şeklinde açıklanıyor. Böylece yalnızca kira ve bu ödeme kalemlerinin toplamı 53.200 TL’ye ulaşıyor. Bunlar ilan sahibinin beyan ettiği tutarlar; gerçekleşmiş kira sözleşmesi veya Ankara ortalaması değil.

Aylık 4.200 TL, yılda ne anlama geliyor?

Bu örnekte aidat ve ek ödeme toplamı, ilan kirasının yaklaşık yüzde 8,6’sına karşılık geliyor. Tutarların 12 ay değişmediği varsayılırsa kira dışındaki ödeme 50.400 TL, kira ile birlikte yıllık toplam ise 638.400 TL oluyor.

Bu hesap elektrik, su, internet ve ayrıca çıkabilecek ısınma giderlerini içermiyor. Ayrıca ilandaki 1.000 TL ek ödemenin ne kadar süreyle alınacağı açıklığa kavuşturulmadan, yıllık maliyet kesinleşmiş sayılmaz. Geçici bir tahsilatla sürekli işletme giderini ayırmak, bütçe planının temel adımlarından biri.

Aidatın tamamı aynı giderden oluşmayabilir

Eryaman 17468 Ada Yönetiminin 1 Ağustos 2026–31 Temmuz 2027 dönemi için yayımladığı çizelgede işletme gideriyle demirbaş yatırım payı ayrı gösteriliyor. Yönetimin kendi sınıflandırması şöyle:

Daire büyüklüğü İşletme aidatı — kiracı Demirbaş yatırım payı — ev sahibi Toplam 48 m² 2.730 TL 250 TL 2.980 TL 75 m² 3.490 TL 250 TL 3.740 TL 95 m² 4.250 TL 250 TL 4.500 TL 96 m² 4.170 TL 250 TL 4.420 TL

Bu tablo yalnızca ilgili yönetimin duyurduğu tutarları gösteriyor; bütün Ankara için tarife veya her uyuşmazlığa uygulanacak hukuki paylaşım kuralı değil. Ancak ilanlarda görülen tek bir aidat rakamının altında farklı ödeme başlıkları bulunabileceğini ortaya koyuyor.

Kirası düşük evin toplamı daha yüksek olabilir

Karşılaştırmayı anlatmak için iki varsayımsal daire düşünelim. Birinci evin kirası 30.000 TL, aidatı 5.000 TL olsun. İkinci evde kira 32.000 TL, aidat 1.500 TL ise toplam aylık yükler sırasıyla 35.000 TL ve 33.500 TL olur.

İlan kirası daha yüksek olan ikinci ev, bu hesapta ayda 1.500 TL, tutarlar değişmezse yılda 18.000 TL daha düşük maliyet oluşturur. Ancak iki aidatın aynı hizmetleri kapsaması gerekir. Birinde ısınma bulunup diğerinde ayrıca ödeniyorsa hesap yeniden yapılmalı.

Evi tutmadan önce hangi sorular sorulmalı?

İlk soru, “Aidata neler dâhil?” olmalı. Isınma, sıcak su, güvenlik, temizlik, ortak alan elektriği, otopark ve sosyal tesis kullanımının ayrı ücretlendirilip ücretlendirilmediği öğrenilmeli.

Ardından son aidat kararı, geçerli işletme bütçesi ve son birkaç aya ait ödeme dökümü istenebilir. Ek tahsilat varsa gerekçesi, toplam tutarı ve bitiş tarihi sorulmalı. Aidatın hangi tarihte yeniden değerlendirileceği de taşınma kararından önce netleştirilmeli.