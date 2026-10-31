EYT kapsamı dışında kalan milyonlarca çalışan, kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. TBMM'ye sunulan kanun teklifleri ve 2027 yılına ilişkin yeni emeklilik modeli açıklamaları, özellikle 2000-2008 yılları arasında sigortalı olanların gündeminde bulunuyor. Ancak önerilen erken emeklilik şartlarının yasalaşıp yasalaşmayacağı henüz netleşmedi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından kademeli emeklilik talepleri yeniden gündeme geldi. Özellikle 9 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olan çalışanlar, yaş ve prim şartlarının işe giriş tarihine göre yeniden belirlenmesini istiyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan tekliflerde, mevcut emeklilik sisteminin farklı dönemlerde sigortalı olan çalışanlar üzerindeki etkilerinin azaltılması amaçlanıyor. Ancak tekliflerin bulunması, yeni emeklilik koşullarının yürürlüğe girdiği anlamına gelmiyor.

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) ise sigorta başlangıcına göre kademeli yaş ve prim şartları uygulanmasını savunuyor.

Kademeli Emeklilik İçin Meclisteki Teklifler

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın 3 Mart 2025 tarihinde sunduğu düzenleme, kademeli emeklilik ve prim günlerinin düşürülmesini öngörüyor.

Meclis kayıtlarına göre:

Teklif numarası: 2/2959.

Teklif tarihi: 3 Mart 2025.

Amaç: Emeklilik koşullarında kademeli düzenleme.

Prim düzenlemesi: Bazı sigortalılar için gün şartının azaltılması.

Mevcut aşama: Komisyon görüşmeleri bekleniyor.

Ayrıca 26 Ekim 2026 tarihinde sunulan başka bir teklif de 1999-2008 dönemindeki sigortalılar için kademeli yaş şartı öngörüyor.

2000-2008 Kademeli Emeklilik Yaş ve Prim Tablosu

EMADDER'in talep ettiği modelde sigorta başlangıcına göre önerilen koşullar şöyle:

Sigorta başlangıcı Kadın yaşı Erkek yaşı Prim günü 1999 sonu-2000 43 45 6.400 2001 44 46 6.475 2002 45 47 6.550 2003 46 48 6.625 2004 47 49 6.700 2005 48 50 6.775 2006 49 51 6.850 2007 50 52 6.925 2008 51 53 7.000

Tablodaki rakamlar derneğin önerisidir; SGK tarafından uygulanan resmî emeklilik şartları değildir.

2027 Emeklilik Modelinde Son Durum

Eski milletvekili Şamil Tayyar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşmesinin ardından yeni emeklilik modeli için 1 Ocak 2027 tarihinin hedeflendiğini aktardı.

Ancak bu çalışma mevcut emekli aylıklarının iyileştirilmesine yönelik olarak gündeme geldi. Kademeli emekliliğin söz konusu modele dahil edildiğine ilişkin kesinleşmiş bir karar açıklanmadı.

Mevcut SGK Emeklilik Şartları

9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk kez 4A kapsamında sigortalı olanlarda normal emeklilik için 7.000 prim günü ve kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı uygulanıyor.

Alternatif olarak 25 yıl sigortalılık, 4.500 prim günü ve aynı yaş koşulları bulunuyor. Yeni düzenleme yasalaşmadıkça mevcut şartlar geçerliliğini koruyacak.