Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentteki arıcılara Başkent Kart üzerinden yeni bir destek programı başlatacağını açıkladı. Bu destekle, arı hastalıkları ve zararlılarıyla mücadelede kullanılan ruhsatlı ilaçların temin edilmesi hedefleniyor ve uygulama Türkiye Arıcılık Fuarı'nda duyuruldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentteki arıcılık sektörünü güçlendirmek amacıyla önemli bir adım attı. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Arıcılık Fuarı'nda yapılan açıklamaya göre, Başkent Kart üzerinden arıcılara yeni bir destek programı başlatılacak. Bu yeni uygulama ile arı sağlığının korunması ve üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal tarafından duyurulan destek, arıcıların maliyet yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Başkent Kart ile Arıcılara Yeni Destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin arıcılara sunacağı yeni destek, Başkent Kartlarına belirli miktarda para yatırılması şeklinde olacak. Bu ödemeler, arı hastalıkları ve zararlılarıyla mücadelede kullanılan ruhsatlı ilaçların temini için kullanılacak. Uygulama, arı sağlığını güvence altına almayı ve sektörü daha dayanıklı hale getirmeyi hedefliyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal, bu projenin arı ölümlerini azaltarak bal ve diğer arı ürünleri üretimini artıracağını belirtti. Destek programı, arıcıların üretim kapasitesini korumalarına ve geliştirmelerine yardımcı olacak kritik bir adım olarak öne çıkıyor. Uygulamanın detayları önümüzdeki günlerde netleşecek.

Türkiye Arıcılık Fuarı ve ABB'nin Mevcut Katkıları

ANFA Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açan Türkiye Arıcılık Fuarı, 11 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuar, Türkiye'nin dört bir yanından arıcılık sektörü temsilcilerini ve üreticilerini bir araya getiriyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, fuardaki standıyla da Başkent'in arıcılık alanındaki çalışmalarını ve sürdürülebilir üretim projelerini tanıtıyor.

ABB'nin arıcılık sektörüne yönelik mevcut destekleri de devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 200 ton arı yemi desteği sağlandığı ve 5 bin kovanın üreticilere ulaştırıldığı açıklandı. Ayrıca, yaklaşık bin 600 üreticiyle birebir görüşmeler yapılarak kapsamlı eğitim programları düzenlendi. Bu destekler sayesinde kentteki kayıtlı arıcı sayısının bin 600'den bin 728'e yükseldiği kaydedildi. Bu artış, belediyenin kırsal kalkınma stratejisinin başarısını gösteriyor.