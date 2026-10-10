Alfa Romeo Modellerinin Ekim 2026 Fiyatları Ne Kadar?

Alfa Romeo'nun Ekim 2026 fiyat listesi, markanın güncel modelleri için otomobil severler tarafından yakından takip ediliyor. Sportif tasarımlarıyla öne çıkan Junior, Tonale, Stelvio ve Giulia gibi modellerin yeni değerleri araştırılıyor. Elektrikli ve hibrit Junior seçenekleri de güncel fiyatlarıyla ilgi görüyor.