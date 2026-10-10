Türkiye, 2021-2025 döneminde ruj ticaretinde dış ticaret fazlası elde etti. Bu süreçte toplam 164,7 milyon dolarlık ruj ihraç edilirken, en büyük talep 16,1 milyon dolarla Suudi Arabistan'dan geldi. Irak ve ABD de Türk rujlarının önemli ihracat pazarları arasında yer aldı.

Türk kozmetik sektörü, uluslararası pazarlardaki varlığını üretim kapasitesi ve ihracat ağlarıyla güçlendiriyor. Ticaret Bakanlığı raporlarına göre, Türkiye 2021-2025 döneminde ruj ticaretinde dış ticaret fazlası elde ederken, göz makyajı ürünlerinde ithalat ihracatı aştı. Sektör, Ar-Ge faaliyetleriyle markalarını küresel arenada etkin temsil etmeyi hedefliyor.

Türk Ruj İhracatının Öne Çıkan Pazarları

Türkiye, 2021-2025 yılları arasında toplam 164,7 milyon dolarlık ruj ihracatı gerçekleştirdi. Bu dönemde en yoğun talep, 16,1 milyon dolar ile Suudi Arabistan'dan geldi. Suudi Arabistan'ı 14,5 milyon dolarla Irak ve 9,5 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri takip etti.

Göz Makyajı Ürünleri Dış Ticaret Dengesi

Ruj ticaretindeki pozitif dengenin aksine, göz makyajı ürünleri kategorisinde Türkiye'nin dış ticaret tablosu farklı bir seyir izledi. Ülke, 2021-2025 döneminde 216,9 milyon dolarlık göz makyajı ürünü ihraç ederken, 345,8 milyon dolarlık ithalat yaptı. Bu durum, 128,9 milyon dolarlık bir dış ticaret açığına yol açtı.

Göz Makyajı İthalatında Başlıca Ülkeler

Göz makyajı ürünleri ithalatında Türkiye'nin en yüksek harcamayı yaptığı ülke 98 milyon dolar ile İtalya oldu. İtalya'yı sırasıyla 70,3 milyon dolarla Almanya ve 62 milyon dolarla Çin izledi. Bu veriler, Türkiye'nin göz makyajı ürünleri tedarikinde özellikle Avrupa ve Uzak Doğu pazarlarına olan bağımlılığını göstermektedir.

Yıllara Göre Ruj ve Göz Makyajı Ticaret Verileri

Türkiye'nin 2021-2025 dönemindeki ruj ve göz makyajı ürünleri dış ticaret verileri, yıllara göre aşağıdaki tabloda detaylı bir şekilde sunulmuştur.

Yıl Ruj İhracatı Göz Makyajı İhracatı Toplam İhracat Ruj İthalatı Göz Makyajı İthalatı Toplam İthalat 2021 21,1 milyon $ 38,8 milyon $ 60,0 milyon $ 10,6 milyon $ 42,2 milyon $ 52,8 milyon $ 2022 25,0 milyon $ 41,7 milyon $ 66,7 milyon $ 21,1 milyon $ 59,7 milyon $ 80,8 milyon $ 2023 32,8 milyon $ 46,4 milyon $ 79,2 milyon $ 32,8 milyon $ 76,0 milyon $ 108,8 milyon $ 2024 40,7 milyon $ 44,1 milyon $ 84,8 milyon $ 37,8 milyon $ 80,1 milyon $ 117,9 milyon $ 2025 45,0 milyon $ 45,9 milyon $ 90,9 milyon $ 39,7 milyon $ 87,8 milyon $ 127,6 milyon $ Toplam 164,7 milyon $ 216,9 milyon $ 381,5 milyon $ 142,0 milyon $ 345,8 milyon $ 487,8 milyon $

Tabloya göre, toplam kozmetik ihracatı 2021'de 60 milyon dolar seviyesindeyken, 2025'te 90,9 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde toplam ithalat da 52,8 milyon dolardan 127,6 milyon dolara çıktı. 2025 yılı özelinde ruj ihracatı 45 milyon dolar, ithalatı 39,7 milyon dolar olarak kaydedildi. Göz makyajı ürünlerinde ise 45,9 milyon dolarlık ihracata karşılık 87,8 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti.