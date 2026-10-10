Ford’un Ekim 2026 fiyatlarını araştıranlar için model, motor ve donanım seçimi bütçeyi doğrudan etkiliyor. Focus, Puma, Kuga, Tourneo Courier Journey, Edge ve Ranger seçeneklerinde farklı fiyat seviyeleri bulunuyor. Güncel haber kaynaklarında yayımlanan rakamları, model yılı ayrımlarını ve satın alma öncesinde kontrol edilmesi gereken fiyat koşullarını bir araya getirdik. İşte listenin ayrıntıları.

Ford Ekim 2026 Fiyat Listesi: Focus, Puma, Kuga, Courier, Edge ve Ranger Kaç TL?

Ford’un Ekim 2026 fiyatlarını karşılaştırmak isteyenlerin önünde farklı motor, şanzıman ve donanım seçenekleri bulunuyor. Aynı modelin iki versiyonu arasında yüz binlerce liralık fark oluşabildiği için yalnızca araç adına bakmak yeterli olmuyor. Fiyatın hangi model yılına, donanım paketine ve ödeme koşuluna ait olduğunu birlikte değerlendirmek gerekiyor.

Bu haberdeki rakamlar, Onedio’nun 7 Ekim 2026 tarihli Ford listesine dayandırdığı derleme ile diğer güncel otomobil kaynaklarından aktarılıyor. Ford’un resmî fiyat sayfasına erişilebilse de dinamik fiyat tablosundaki tutarlar doğrudan görüntülenemedi. Dolayısıyla aşağıdaki fiyatlar kesin bayi teklifi olarak değerlendirilmemeli. Satın alma aşamasında seçilen aracın bedeli, stok durumu ve kampanya şartları yetkili satıcıdan teyit edilmeli.

Ford Puma Ekim 2026 fiyatları

Puma’nın benzin/hibrit motorlu seçenekleri için yayımlanan fiyatlar şöyle:

Versiyon Motor ve şanzıman Yayımlanan fiyat Titanium 1.0 EcoBoost 125 PS, 7 ileri otomatik 2.171.100 TL ST-Line X 1.0 EcoBoost 155 PS, 7 ileri otomatik 2.536.400 TL Puma ST 1.0 EcoBoost 160 PS, 7 ileri otomatik 2.898.500 TL

Onedio’nun derlemesinde bu üç seçenek farklı fiyat seviyeleriyle yer alıyor.

Tablodaki Titanium ile ST-Line X arasındaki fark 365.300 TL. Bu hesap, yayımlanan iki tutarın karşılaştırılmasına dayanıyor. Ancak fiyat farkını yalnızca motor gücüyle açıklamak doğru olmaz; donanım kapsamı da ayrıca incelenmeli. Alıcı açısından önemli olan, daha yüksek bedelin karşılığında hangi özelliklerin sunulduğunu aynı model yılı üzerinden karşılaştırmak.

Elektrikli Puma ile Capri karıştırılmamalı

Kaynak haberde Puma başlığının altında bulunan 250 kW AWD ve 4.330.000 TL bilgisi, karşılaştırılan Webtekno listesinde Ford Capri Premium versiyonuna ait. Aynı kaynakta elektrikli Puma Gen-E Premium 123 kW için 3.088.800 TL gösteriliyor. Bu nedenle 4.330.000 TL’lik elektrikli seçeneği Puma fiyatı olarak aktarmak model karışıklığına yol açıyor.

Elektrikli araç fiyatlarını araştırırken model adının yanında güç birimi ve çekiş bilgisi de kontrol edilmeli. Puma, Puma ST, Puma Gen-E ve Capri aynı araç olarak değerlendirilmemeli. Özellikle farklı kaynaklardan alınan fiyatların tek tabloda birleştirilmesi sırasında başlıklarla teknik bilgilerin eşleşmesi gerekiyor.

Ford Kuga Ekim 2026 fiyatları

Kuga için yayımlanan listede üç donanım seçeneği bulunuyor. Bunların tamamı 1.5 litre EcoBoost 186 PS benzinli motor ve sekiz ileri otomatik şanzımanla gösteriliyor.

Donanım Yayımlanan fiyat Titanium 2.591.400 TL Active X 2.947.600 TL ST-Line X 3.219.400 TL

Teknoblog’un 7 Ekim kontrolüne dayanan haberinde bu tutarlar, 2026 model araçların tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim peşin fiyatları olarak aktarılıyor.

Bu rakamlar üzerinden hesaplandığında Titanium’dan Active X’e geçiş 356.200 TL, Titanium’dan ST-Line X’e geçiş ise 628.000 TL fark yaratıyor. Motor ve şanzıman bilgisi aynı olsa da donanım paketlerinin kapsamı eşit olmayabilir. Bu yüzden karşılaştırmayı yalnızca toplam bedelle sınırlamamak, seçilen versiyonların standart ekipmanlarını da yan yana incelemek gerekiyor.

Ford Focus fiyatlarında model yılı ayrımı

Focus için kaynak haberde iki sedan seçenek gösteriliyor. Her ikisi de 2025 model yılı, 1.5 EcoBlue 115 PS dizel motor ve sekiz ileri otomatik şanzıman bilgisiyle sunuluyor.

Donanım Yayımlanan fiyat Yeni Titanium Stil 2.720.500 TL Yeni Titanium X 2.859.900 TL

İki versiyon arasındaki hesaplanan fark 139.400 TL.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, fiyat listesinin Ekim 2026 dönemine ait olmasının bütün araçların 2026 model olduğu anlamına gelmemesi. Haber tarihi, fiyatın kontrol edildiği dönem ve aracın model yılı ayrı bilgiler. Bayiden teklif alınırken bu üç ayrımın açık biçimde yazılması, farklı araçların aynı şartlarla karşılaştırılmasını kolaylaştırabilir.

Tourneo Courier Journey ne kadar?

Tourneo Courier Journey için yayımlanan fiyatlarda Deluxe manuel ve Titanium otomatik seçenekleri yer alıyor.

Versiyon Motor ve şanzıman Yayımlanan fiyat Deluxe 1.0 EcoBoost 125 PS, 6 ileri manuel 2.745.700 TL Titanium 1.0 EcoBoost 125 PS, 7 ileri otomatik 3.270.400 TL

Webtekno’nun Ekim derlemesindeki bu iki seçenek arasında 524.700 TL fark bulunuyor.

Ancak bu fark, otomatik şanzımanın tek başına fiyatı olarak yorumlanamaz. Karşılaştırılan araçların donanım isimleri de farklı. Ayrıca Courier ailesini araştıranların teklifte tam model adını kontrol etmesi gerekiyor. Tourneo Courier Journey için verilen bir bedel, başka bir Courier versiyonuna doğrudan uygulanmamalı.

Ford Ranger Ekim 2026 fiyat listesi

Ranger’ın kaynak haberde yer alan dizel ve 4x4 seçenekleri şu fiyatlarla listeleniyor:

Versiyon Motor ve şanzıman Yayımlanan fiyat XLT 2.0 EcoBlue 170 PS, 6 ileri manuel 3.969.000 TL XLT 2.0 EcoBlue 170 PS, 6 ileri otomatik 4.247.700 TL Wildtrak 2.0 EcoBlue 205 PS, 10 ileri otomatik 4.889.700 TL Wildtrak X 2.0 EcoBlue 205 PS, 10 ileri otomatik 5.160.900 TL Wildtrak 3.0 EcoBlue 240 PS, 10 ileri otomatik 5.324.300 TL

Bu tutarlar Onedio’nun Ekim 2026 derlemesinden aktarılıyor.

Tablodaki en düşük ve en yüksek fiyat arasında 1.355.300 TL fark var. Ranger karşılaştırmasında donanımın yanında motor hacmi, güç ve şanzıman bilgisi de değişiyor. Bu nedenle tek bir “Ranger fiyatı” söylemek, versiyonlar arasındaki ayrımı göstermiyor. Teklifin tam araç tanımını içermesi, fiyatın hangi seçeneğe ait olduğunu anlamak açısından önemli.

Ford Edge fiyatları kaç TL?

Bayibayi’nin 7 Ekim tarihli listeye dayandırdığı Edge sayfasında, 2024 model yılına ait iki seçenek gösteriliyor:

Versiyon Motor ve şanzıman Yayımlanan fiyat SEL 2.0 EcoBoost 254 PS, 8 ileri otomatik 4.078.600 TL Titanium 2.0 EcoBoost 254 PS, 8 ileri otomatik 4.799.500 TL

Aynı kaynak modelin dört tekerlekten çekişli olduğunu belirtiyor. Bu rakamlar doğrudan görüntülenebilen Ford fiyat tablosundan teyit edilemediği için bayi doğrulaması gerekiyor.

Edge araştırmasında da model yılı gözden kaçırılmamalı. Sıfır kilometre olarak listelenen bir aracın model yılı, haberin yayımlandığı yıldan farklı olabilir. İki teklif karşılaştırılırken yıl ve donanım bilgilerini eşitlemek, fiyat farkının nereden kaynaklandığını anlamaya yardımcı olur.

Liste fiyatı ile kampanyalı fiyat neden farklı olabilir?

Ford’un araç oluşturma sayfasında, kampanyalı peşin fiyatın o ay geçerli indirim oranıyla bağlantılı olduğu açıklanıyor. Aynı açıklamada opsiyon seçiminin ÖTV matrahını ve uygulanacak fiyatı değiştirebileceği belirtiliyor. Bu nedenle boya, paket veya başka bir ek donanım seçildiğinde nihai tutarın yalnızca başlangıç fiyatına küçük bir bedel eklenerek bulunacağı varsayılmamalı.

Karşılaştırma yaparken iki teklifin de aynı ödeme biçimine dayanması gerekiyor. Peşin alım için verilen bedelle destekli kredi kullanılan satın alma teklifinin şartları farklı olabilir. Kredi değerlendirilecekse araç bedeli, peşinat, toplam geri ödeme ve diğer masraflar ayrı kalemler halinde görülmeli.

Ford fiyatlarını kontrol ederken hangi bilgiler istenmeli?

Bayiden alınacak yazılı teklifte model yılı, motor, şanzıman, donanım, renk, ek paketler ve ödeme koşulu birlikte bulunmalı. Teslim tarihi ile teklifin geçerlilik süresinin de belirtilmesi, sonradan oluşabilecek fiyat belirsizliğini azaltabilir. Haberlerdeki başlangıç fiyatını tek başına esas almak yerine, satın alınacak aracın tam özellikleri üzerinden teklif istemek daha sağlıklı bir karşılaştırma sağlar.

Ford’un resmî fiyat listesi, araç oluşturma sayfası ve yetkili satıcı teklifleri birlikte kontrol edilebilir. Ford ayrıca internet sitesindeki görsellerle Türkiye’de satılan araçların donanımlarının farklılık gösterebileceğini, güncel ekipman bilgisinin bayilerden alınabileceğini belirtiyor.