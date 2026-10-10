BMW Group çatısı altında faaliyet gösteren İngiliz otomobil üreticisi MINI, Türkiye pazarındaki güncel fiyat listesini Ekim 2026 dönemi için duyurdu. Markanın şehir yaşamına uygun kompakt modelleri ile geniş iç hacimli seçenekleri, otomobilseverlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle MINI Cooper, Countryman ve elektrikli Aceman gibi öne çıkan modellerin yeni fiyatları, markanın Türkiye stratejisindeki yerini ve rekabet gücünü ortaya koyuyor.
MINI Türkiye Pazarındaki Konumu ve Model Çeşitliliği
MINI, otomobil dünyasında kendine özgü tasarım çizgileri ve dinamik sürüş deneyimiyle öne çıkıyor. İngiliz otomobil geleneğini modern teknolojilerle birleştiren marka, Türkiye pazarında da önemli bir yer tutuyor. Şehir yaşamına mükemmel uyum sağlayan kompakt Cooper serisinin yanı sıra, tamamen elektrikli Aceman gibi yenilikçi modelleri ve geniş iç hacmiyle ailelerin tercihi olan Countryman, markanın farklı ihtiyaçlara hitap eden geniş model ailesini oluşturuyor.
Ekim 2026 MINI Modellerinin Güncel Fiyatları
Otomobil tutkunlarının merakla beklediği MINI modellerinin Ekim 2026 güncel fiyatları resmi olarak açıklandı. Markanın popüler serilerindeki fiyatlandırmalar, modelin motor seçeneği, donanım seviyesi ve ek özelliklerine göre farklılık gösteriyor. İşte Ekim 2026 fiyat listesinde yer alan bazı MINI modelleri:
- MINI Cooper 3 Kapı
- MINI Cooper 5 Kapı
- MINI Cooper Cabrio
- Tamamen Elektrikli MINI Cooper Ailesi
- MINI Countryman E
- Benzinli MINI Countryman Modelleri
- MINI John Cooper Works
- MINI Cooper Paul Smith Edition
MINI'nin güncel fiyat listesi, potansiyel alıcılar için önemli bir referans noktası sunuyor. Elektrikli model seçeneklerinin çeşitlenmesi, markanın çevre dostu teknolojilere verdiği önemi vurgularken, geleneksel benzinli motor seçenekleri de performans arayan kullanıcılar için cazip alternatifler sunmaya devam ediyor. Detaylı fiyat ve donanım bilgileri için yetkili MINI bayileri ziyaret edilebilir.
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