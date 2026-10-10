İngiliz otomobil markası MINI'nin Türkiye pazarındaki güncel fiyat listesi Ekim 2026 itibarıyla açıklandı. BMW Group bünyesinde geliştirilen MINI Cooper, Countryman ve diğer modellerin yeni fiyatları otomobil tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Marka, kompakt yapısı ve elektrikli seçenekleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

BMW Group çatısı altında faaliyet gösteren İngiliz otomobil üreticisi MINI, Türkiye pazarındaki güncel fiyat listesini Ekim 2026 dönemi için duyurdu. Markanın şehir yaşamına uygun kompakt modelleri ile geniş iç hacimli seçenekleri, otomobilseverlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle MINI Cooper, Countryman ve elektrikli Aceman gibi öne çıkan modellerin yeni fiyatları, markanın Türkiye stratejisindeki yerini ve rekabet gücünü ortaya koyuyor.

MINI Türkiye Pazarındaki Konumu ve Model Çeşitliliği

MINI, otomobil dünyasında kendine özgü tasarım çizgileri ve dinamik sürüş deneyimiyle öne çıkıyor. İngiliz otomobil geleneğini modern teknolojilerle birleştiren marka, Türkiye pazarında da önemli bir yer tutuyor. Şehir yaşamına mükemmel uyum sağlayan kompakt Cooper serisinin yanı sıra, tamamen elektrikli Aceman gibi yenilikçi modelleri ve geniş iç hacmiyle ailelerin tercihi olan Countryman, markanın farklı ihtiyaçlara hitap eden geniş model ailesini oluşturuyor.

Ekim 2026 MINI Modellerinin Güncel Fiyatları

Otomobil tutkunlarının merakla beklediği MINI modellerinin Ekim 2026 güncel fiyatları resmi olarak açıklandı. Markanın popüler serilerindeki fiyatlandırmalar, modelin motor seçeneği, donanım seviyesi ve ek özelliklerine göre farklılık gösteriyor. İşte Ekim 2026 fiyat listesinde yer alan bazı MINI modelleri:

MINI Cooper 3 Kapı

MINI Cooper 5 Kapı

MINI Cooper Cabrio

Tamamen Elektrikli MINI Cooper Ailesi

MINI Countryman E

Benzinli MINI Countryman Modelleri

MINI John Cooper Works

MINI Cooper Paul Smith Edition

MINI'nin güncel fiyat listesi, potansiyel alıcılar için önemli bir referans noktası sunuyor. Elektrikli model seçeneklerinin çeşitlenmesi, markanın çevre dostu teknolojilere verdiği önemi vurgularken, geleneksel benzinli motor seçenekleri de performans arayan kullanıcılar için cazip alternatifler sunmaya devam ediyor. Detaylı fiyat ve donanım bilgileri için yetkili MINI bayileri ziyaret edilebilir.