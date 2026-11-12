Ankara'da ekonomik güçlük yaşayan ve çocuklarının eğitim masraflarını karşılamakta zorlanan aileler için sosyal yardım başvuruları devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yürüttüğü program kapsamında eğitim seviyesine göre farklı tutarlarda ödeme yapılıyor. Destekten yararlanmak isteyen vatandaşların belirlenen koşulları karşılaması ve başvuru değerlendirmesinden geçmesi gerekiyor.

Ankara'da yaşayan ihtiyaç sahibi aileleri ilgilendiren Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programında Kasım 2026 ödemeleri ve başvuru şartları gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen uygulama, ekonomik yetersizlik nedeniyle çocuklarının bakım ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ailelere destek sağlıyor.

Program kapsamında Ankara'nın Çankaya, Keçiören, Mamak, Sincan, Etimesgut ve diğer ilçelerinde yaşayan vatandaşlar da gerekli koşulları taşımaları halinde başvuruda bulunabiliyor.

SED yardımıyla çocukların ailelerinden ayrılmadan eğitimlerini sürdürmeleri ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor. Başvuruların kabul edilmesinde yalnızca çocuğun öğrenci olması yeterli görülmüyor.

Ankara'da SED Yardımı Kasım 2026 Ödeme Tutarları

Bakanlığın yayımladığı güncel ödeme tablosunda destek miktarları çocukların eğitim durumlarına göre belirleniyor.

Detaylar şu şekilde:

Okul öncesi çocuklar: 7.483,68 TL

İlköğretim öğrencileri: 11.225,52 TL

Ortaöğretim öğrencileri: 11.973,89 TL

Ortaöğretime devam etmeyenler: 7.483,68 TL

Yükseköğrenime devam edenler: 13.470,63 TL

Kuruluş bakımından ayrılan gençler: 5.986,95 TL

Belirtilen tutarlar, Bakanlığın Temmuz-Aralık 2026 dönemine ilişkin destek tablosunda yer alıyor.

Ankara'da Çocuk Yardımına Kimler Başvurabilir?

SED programından ekonomik yoksunluk nedeniyle korunmaya ihtiyaç duyabilecek çocukların aileleri yararlanabiliyor.

Ayrıca sosyal hizmet kuruluşlarında bakım altındayken destek sağlanması durumunda ailesinin yanına dönebilecek çocuklar da değerlendirme kapsamına alınıyor.

Doğal afet, ağır hastalık veya kaza nedeniyle geçici ekonomik sıkıntı yaşayan ailelerin çocukları için de başvuru yapılabiliyor.

SED Yardımı e-Devlet Başvuru İşlemleri

Ankara'da yaşayan vatandaşlar, e-Devlet üzerinden Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu ekranına giriş yapabiliyor.

Başvuru formunun doldurulmasının ardından ailelerin ekonomik koşulları ve çocukların ihtiyaçları ilgili sosyal hizmet birimlerince inceleniyor.

Başvuru sonuçları sosyal inceleme süreci tamamlandıktan sonra belirleniyor. Destek almaya hak kazanan ailelere ödemeler, belirlenen süre ve koşullar doğrultusunda gerçekleştiriliyor.