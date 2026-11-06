Ankara'da hafta sonu müzikseverleri dopdolu bir etkinlik programı bekliyor. 7-8 Kasım tarihlerinde başkentin farklı sahnelerinde birbirinden ünlü isimler müzik ziyafeti sunacak. Bülent Ortaçgil, Simge, Seksendört ve Can Bonomo gibi dev isimlerin yer aldığı konser programı ve bilet detayları netleşti.

Başkent Ankara’da sonbahar akşamları birbirinden renkli ve müzik dolu konser etkinlikleriyle hareketlenmeye devam ediyor. Hafta sonunu sanatla, müzikle ve eğlenceyle geçirmek isteyen müzikseverler için 7-8 Kasım tarihlerinde başkentin dört bir yanında sahne alacak sanatçılar ve mekânlar netleşti.

Alternatif müziğin usta isimlerinden pop müziğin sevilen yüzlerine, nostaljik parti konseptlerinden dev akustik performanslara kadar oldukça zengin bir alternatif sunan bu hafta sonu programı, her müzik zevkine hitap ediyor.

7-8 Kasım Ankara Konser Takvimi Açıklandı: Hangi Sanatçı Nerede Sahne Alacak, Bilet Fiyatları Ne Kadar?

Bilet fiyatlarının ve başlama saatlerinin değişiklik gösterdiği etkinlikler, başkentin kültür sanat hayatına adeta nefes aldırırken, vatandaşların sosyal yaşamına da büyük bir canlılık kazandırıyor.

Günler öncesinden biletleri tükenmeye başlayan organizasyonlar, müzik tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği buluşmalara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Şehrin merkezinden çevre ilçelere kadar geniş bir coğrafyaya yayılan bu dev müzik maratonu, hafta sonunu değerlendirmek isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

7 Kasım Cumartesi Günü Öne Çıkan Konserler

Hafta sonunun ilk günü olan 7 Kasım Cumartesi akşamı müzikseverleri oldukça yoğun ve heyecan verici bir program karşılıyor. Başkentin farklı mekanlarında sahne alacak sanatçılara ait detaylı program ve bilet başlangıç fiyatları şu şekildedir:

Bülent Ortaçgil & Birsen Tezer: Saat 20.00 'de Yenimahalle Nazım Hikmet KM Genco Erkal Sahnesi 'nde gerçekleşecek konserin bilet fiyatları 1.600 TL 'den başlıyor.

Dimitris Isaris: Saat 20.00 'de Yılmaz Güney Sahnesi (Çankaya) 'nde sahne alacak sanatçının biletleri 675 TL 'den satışa sunuluyor.

Murat Boz: Saat 20.00 'de Günay Restaurant Ankara (Gölbaşı) 'nda hayranlarıyla buluşacak olan sanatçının konseri için bilet fiyatları 15.000 TL 'den başlıyor.

Kış Diskosu: Saat 20.00 'de JW Marriott Hotel Ankara 'da düzenlenecek etkinlik için bilet fiyatı 440 TL olarak belirlendi.

Emre Aydın: Saat 20.00 'de Milyon Performance Hall Ankara (Çankaya) sahnesinde müzikseverlerle bir araya gelecek.

Ceren Gündoğdu Candle Session: Saat 20.30 'da Göksu No:5 Sahne (Çankaya) 'nde gerçekleşecek performansın biletleri 1.344 TL 'den başlıyor.

Can Bonomo: Saat 21.00 'de Jolly Joker Ankara sahnesinde sevilen şarkılarını seslendirecek, biletler 1.140 TL 'den satışta.

Türkçe Pop Partisi / 90'lar Türkçe Pop Partileri: Saat 21.00 'de IF Performance Hall ve IF Ankara Performance Hall sahnelerinde düzenlenecek partilerin biletleri 220 TL ile 330 TL arasında değişiyor.

Halloween Party: Horror Night: Saat 22.00'de SoldOut Ankara (Çankaya)'da gerçekleşecek gecenin bilet fiyatı 700 TL'den başlıyor.

8 Kasım Pazar Günü Öne Çıkan Konserler

Hafta sonunun ikinci günü olan 8 Kasım Pazar akşamı da hız kesmeden müzik ziyafetine devam ediyor. Pazar gününün öne çıkan etkinlik programı ve detayları şu şekildedir:

Hayalim Müzik: Saat 15.00 'te Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi 'nde düzenlenecek etkinliğin biletleri 770 TL 'den başlıyor.

Simge: Saat 20.00 'de Jolly Joker Ankara (Çankaya) sahnesinde hayranlarıyla buluşacak pop müziğin sevilen isminin konser biletleri 2.850 TL 'den satışa sunuluyor.

Seksendört 20. Yıl Özel Konseri: Saat 20.00 'de Congresium Ankara (Çankaya) 'da sahne alacak grubun bu özel yıl dönümü konserinin bilet fiyatları 1.680 TL olarak açıklandı.

Derya Yıldırım & Grup Şimşek: Saat 21.00'de IF Performance Hall'de gerçekleşecek konserin bilet fiyatları 550 TL'den başlıyor.

Bilet Fiyatları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kültür sanat başkenti Ankara'da gerçekleşecek bu yoğun hafta sonu programı, her yaştan ve müzik zevkinden insana hitap eden geniş bir yelpazeye sahip. Uzmanlar ve organizatörler, bilet fiyatlarında ve mekan kapı açılış saatlerinde olabilecek olası değişikliklere karşı vatandaşların resmi bilet satış platformlarını ve ilgili mekanların duyurularını yakından takip etmesi gerektiğini hatırlatıyor. Şehrin farklı noktalarına yayılan bu eşsiz konser maratonu, müzikseverlere uzun süre hafızalardan silinmeyecek anlar vadederken, başkentin sosyal hayatına da büyük bir hareketlilik katıyor.