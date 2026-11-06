Türkiye ile İrlanda arasındaki diplomatik ilişkilerin 75'inci yılı kapsamında, İrlandalı sanatçı Kathrina Rupit tarafından Esat Hâl'de iki ülkenin kültürel mirasını yansıtan dev bir mural çalışması gerçekleştirildi. Açılış törenine katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sanatın birleştirici gücüne dikkat çekti.

Başkent Ankara, uluslararası sanat projeleriyle kültürel buluşmalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Türkiye ile İrlanda arasındaki diplomatik ilişkilerin 75'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, iki ülkenin ortak kültürel mirasını ve dostluk bağlarını simgeleyen anlamlı bir sanat eseri hayata geçirildi.

İrlandalı tanınmış sanatçı Kathrina Rupit tarafından Esat Hâl'de gerçekleştirilen dev duvar resmi (mural), başkent sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu ve kısa sürede hem sanatseverlerin hem de vatandaşların büyük ilgisini çekti.

Esat Hâl'de düzenlenen açılış törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İrlanda'nın Türkiye Büyükelçisi Clare Brosnan, esere hayat veren sanatçı Kathrina Rupit ve çok sayıda diplomatik temsilci katıldı. Tören, iki ülke arasındaki dostluğun sadece resmi metinlerle sınırlı kalmayıp sanatın evrensel diliyle nasıl derinleşebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İki Ülkeyi Temsil Eden Kadın Figürleri

Esat Hâl'in duvarlarını süsleyen bu özel mural çalışmasının merkezinde, Türkiye ve İrlanda'yı simgeleyen iki kadın figürü yer alıyor.

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Eserin detayları hakkında bilgi veren İrlanda'nın Türkiye Büyükelçisi Clare Brosnan, bu çalışmanın iki ülkenin kimliklerini, kültürel zenginliklerini ve ortak değerlerini harmanladığını belirtti. Brosnan, açılışta yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Bu çalışmanın Ankara'da kalıcı bir dostluk sembolü olarak kalacak olmasından ve buradan geçen herkes tarafından görülebilecek olmasından özellikle mutluluk duyuyorum. Bu projenin hayata geçirilmesindeki çok kıymetli ortaklığı için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu duvar resminin uzun yıllar boyunca halklarımız arasındaki merak, sohbet ve bağ kurma duygusuna ilham vermesini diliyorum."

Mansur Yavaş: "Sanat Doğrudan İnsanın Kalbine Dokunur"

Açılış töreninde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Esat Hâl'in kentin hafızasındaki ve günlük yaşamındaki özel konumuna vurgu yaptı. Diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümünü halkın nefes aldığı kamusal alanlarda kutlamanın kıymetine işaret eden Yavaş, sanatın evrensel gücünü şu sözlerle dile getirdi:

"Diplomasi dili bazen resmi metinlerde kalabilir ancak sanatın dili sınırsızdır, evrenseldir ve doğrudan insanın kalbine dokunur."

Göreve geldikleri günden bu yana Ankara'yı sanatla buluşturma vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Yavaş, başkentin aydınlık yüzünü sanatla pekiştirmek istediklerini ifade etti. Ankara'da yaşayan bir vatandaşın işine giderken ya da evine dönerken başını kaldırdığında sanatla karşılaşmasını arzuladıklarını belirten Yavaş, sanatın yarattığı güzel duyguların gün boyu hissedilmesini hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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Bu anlamlı proje, Türkiye ile İrlanda arasındaki diplomatik bağların yanı sıra halklar arasındaki kültürel köprüleri de güçlendiren kalıcı bir eser olarak Ankara'nın sanat envanterindeki yerini aldı.