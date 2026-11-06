Keçiören Belediyesi ile Haymana Belediyesi arasında kültürel, sosyal ve kurumsal bağları güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir kardeş belediye protokolü imzalandı. Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un katılımıyla gerçekleşen törende, iki ilçe arasında ortak projelerin hayata geçirileceği duyuruldu.

Ankara’nın iki önemli ilçesi arasında yerel yönetimler bazında stratejik ve örnek bir iş birliği adımı atıldı. Keçiören Belediyesi ile Haymana Belediyesi arasında, iki kent arasındaki kültürel, sosyal ve kurumsal bağları en üst seviyeye çıkarmak amacıyla resmi bir kardeş belediye protokolü imzalandı.

Keçiören Belediye Başkanlığı binasında gerçekleştirilen imza törenine iki ilçenin belediye başkanları damga vurdu. Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ile Haymana Belediye Başkanı Levent Koç tarafından imzalanan bu stratejik protokol, ilçeler arası dayanışmayı yeni bir boyuta taşıyor.

İmzalanan kapsamlı protokolün detaylarına göre, iki belediye arasında pek çok farklı alanda ortak çalışmalar yürütülmesi kararlaştırıldı. Özellikle kültür, turizm, sosyal ve sanatsal projelerin yanı sıra altyapı, su ve kanalizasyon hizmetleri, şehir düzenlemeleri ile park ve bahçeler konularında karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulunulacak. Bununla birlikte, belediyecilik hizmetlerinin daha etkin sunulabilmesi adına teknik destek sağlanması, makine ve ekipmanların karşılıklı olarak ortak kullanımının teşvik edilmesi hedefleniyor.

İki İlçe Arasında Kurulan Gönül Köprüsü

Tören sırasında değerlendirmelerde bulunan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, iki ilçe arasında kurulan bu iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Başkan Özarslan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Haymana Belediye Başkanımız, kıymetli kardeşim ve dostum Sayın Levent Koç ile beraber Keçiören Belediyemiz ve Haymana Belediyemiz arasındaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendirecek kardeş belediye protokolümüzü imzaladık. İki güzel ilçemiz arasında kurduğumuz bu gönül köprüsünün ortak çalışmalarımıza ve hemşehrilerimize güzel katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Kardeş belediye protokolümüzün Keçiören'imize ve Haymana'mıza hayırlı olmasını diliyorum."

Geniş Katılımlı İmza Töreni

Yerel kalkınmayı ve dayanışmayı destekleyen bu anlamlı imza törenine yerel siyasetin önde gelen isimleri de katılım gösterdi. Keçiören ve Haymana arasındaki kardeş belediye protokolünün imza töreninde; AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Ömer Faruk İslam, AK Parti Haymana İlçe Başkanı Emre Avcı ve her iki belediyenin meclis üyeleri hazır bulundu. Siyasi partilerden bağımsız olarak yerel kalkınma ve ortak hizmet anlayışıyla gerçekleştirilen bu buluşma, kamuoyunda da büyük takdir topladı.

Hayata geçirilen bu kardeş belediye protokolü sayesinde, Keçiören Belediyesi’nin sahip olduğu kurumsal birikim ve imkanların Haymana Belediyesi ile paylaşılması, Haymana’daki altyapı ve sosyal projelerin hız kazanması bekleniyor. Vatandaşların yaşam kalitesini artıracak ortak projelerin kısa süre içinde hayata geçeceği sinyali verilirken, bu iş birliğinin Ankara genelindeki diğer belediyelere de örnek teşkil etmesi öngörülüyor.