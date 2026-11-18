Ankara’da Ekim 2026 itibarıyla Yeni Kiracı Kira Endeksi yıllık yüzde 26,6, Konut Fiyat Endeksi yüzde 22,7 arttı. İki gösterge arasındaki fark 3,9 yüzde puan oldu. Merkez Bankası’nın yeni kiracı endeksi, bir konutun bugün hangi bedelle kiraya verilebileceğini izliyor. Peki bu oran, ev arayanlar ve aynı evde oturmaya devam eden kiracılar için ne anlatıyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Ekim 2026 verilerine göre Ankara’da yeni kiracı kira endeksi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 26,6 yükseldi. Konut fiyat endeksinin aynı dönemdeki artışı yüzde 22,7 oldu. Başkentte yeni kiralamaya ilişkin gösterge, son bir yıllık karşılaştırmada konut fiyat endeksinin 3,9 yüzde puan önünde.

Bir önceki aya bakıldığında tablo farklı. Eylül’den ekime Ankara’da konut fiyat endeksi yüzde 1,6, yeni kiracı kira endeksi yüzde 1,3 arttı. Yani yalnızca ekim ayındaki değişim karşılaştırıldığında konut fiyatları daha hızlı yükseldi. Başlıktaki fark, Ekim 2025 ile Ekim 2026 arasındaki yıllık değişimi anlatıyor.

Yeni Kiracı Kira Endeksi hangi sözleşmeleri kapsıyor?

Endeksin yanıt aradığı soru şu: Bir konut bugün yeni bir kiracıya verilse kira bedeli ne olur? TCMB bu göstergeyi hesaplarken bankalardan temin ettiği konut değerleme raporlarındaki tahmini kira bedellerini kullanıyor. Bu bedelleri değerleme uzmanları, konutun ilgili dönemde piyasada hangi tutarla kiraya verilebileceğini dikkate alarak belirliyor. Dolayısıyla endeks, imzalanmış yeni kira sözleşmelerinin tek tek toplanmasıyla oluşturulmuyor.

Merkez Bankası, dönemler arasında değerlemeye giren konutların nitelikleri değiştiğinde bunun endekse etkisini ayırmak için hedonik regresyon adı verilen bir yöntem kullanıyor. Örneğin bir ay daha büyük veya daha nitelikli konutların ağırlığı arttığında, bu farkın doğrudan kira artışı gibi okunmaması amaçlanıyor. Bu nedenle açıklanan yüzde 26,6, Ankara’daki belirli bir mahallenin ortalama kirasını veya belirli bir dairenin yeni kira bedelini vermez.

Yüzde 26,6 mevcut kiracının zammı mı?

Yüzde 26,6, mevcut kira sözleşmesine uygulanacak zam oranı değil. Örneğin aynı evde oturmaya devam eden bir kiracının ödediği tutar ile o dairenin bugün yeni bir kiracıya hangi bedelle verilebileceği iki ayrı bilgidir. TÜİK’in Kiracı Tarafından Ödenen Gerçek Kira Endeksi, aynı konut için fiilen ödenen kirayı takip eder. TCMB’nin yeni kiracı göstergesi ise güncel kiralama koşullarını değerleme raporları üzerinden izler. Yeni kiralamadaki fiyat hareketleri, mevcut kiracının ödediği bedele daha geç yansıyabilir.

Ankara, Türkiye ortalamasının neresinde?

Ekim 2026’da yeni kiracı kira endeksindeki yıllık artış Türkiye genelinde yüzde 24,5 oldu. Ankara’nın yüzde 26,6’lık artışı ülke genelinin 2,1 yüzde puan üzerinde kaldı. Aynı dönemde bu artış İstanbul’da yüzde 31, İzmir’de yüzde 20 olarak ölçüldü. Ekim verileri böylece Ankara’da yeni kiralama göstergesinin hem Türkiye genelindeki artıştan hem de başkentin kendi konut fiyat artışından daha hızlı yükseldiğini gösterdi.