Kış aylarında evlerde yetersiz havalandırma ve yüksek nem nedeniyle artış gösteren küf oluşumu, doğru temizlik yöntemleri ve nem kontrolü ile kalıcı olarak önlenebiliyor. Uzmanlar sert yüzeylerde su ve deterjan kullanılmasını, bağıl nemin ise yüzde 30-50 arasında tutulmasını öneriyor.

Kış mevsiminde yaşam alanlarının yeterince havalandırılmaması, duvarlarda nem birikmesi ve su sızıntıları evlerde küf gelişimini hızlandırıyor. Banyo fayanslarından pencere kenarlarına ve dış cephe duvarlarına kadar uzanan siyah lekeleri gidermek, ortamı yeniden sağlıklı hale getirmek için doğru temizleme adımlarının ve etkin nem denetiminin eksiksiz uygulanması gerekiyor.

Sert Yüzeylerdeki Küf Lekeleri Nasıl Temizlenir?

Fayans ve cam gibi sert yüzeylerde meydana gelen küfleri arındırmak için pahalı kimyasallar yerine ılık su ile birkaç damla bulaşık deterjanı yeterli olmaktadır. Hazırlanan karışım yumuşak bir fırça veya bezle yüzeye uygulanmalı, işlem sonrası alan temiz suyla durulanıp tamamen kurulanmalıdır.

Temizlik sürecinde dikkat edilmesi gereken başlıca kurallar şunlardır:

Uygulama esnasında mutlaka koruyucu eldiven takılmalı ve bulunulan oda sürekli havalandırılmalıdır.

Küf sporlarının havaya dağılarak solunmasını önlemek adına yüzey kesinlikle kuru halde fırçalanmamalıdır.

Çamaşır suyu ile sirke, amonyak veya farklı temizlik maddeleri ölümcül zehirli gaz çıkışına neden olabileceğinden asla birbirine karıştırılmamalıdır.

Küfün Yeniden Oluşmasını Önleme Yolları

Küfün tekrarlamasını engellemenin en etkili adımı yaşam alanlarındaki bağıl nem oranını yüzde 30 ile 50 aralığında tutmaktır. Duş sonrasında banyonun havalandırılması, yemek pişirme sırasında aspiratör açılması ve pencerelerde oluşan yoğuşma suyunun düzenli silinmesi küf riskini minimuma indirir.

Kalıcı bir sonuç elde etmek için yalnızca lekeleri yüzeysel silmek yeterli gelmemektedir. Duvar ve yüzeylerin nemlenme nedeninin doğru saptanması ve ortamdaki rutubet kaynağının kurutulması gerekmektedir.

Duvardaki Derin Küf Problemlerinde Alınacak Önlemler

Küf duvar kâğıdına, alçıpanın içine veya sıvanın derinliklerine nüfuz etmişse sadece yüzeyi silmek sorunu çözmez. Nemden hasar gören yapı malzemelerinin değiştirilmesi zorunlu olup küflü yüzeyin temizlenmeden doğrudan boyanması da problemi gidermemektedir.

Küfün büyüklüğüne ve sağlık durumuna bağlı olarak şu noktalara özen gösterilmelidir: