MasterChef Türkiye'nin son bölümünde Şadi ve Ayşe arasında yaşanan sert tartışma stüdyoda büyük bir tansiyon yarattı. Şadi'nin ağır sözleri ve masaya vurduğu pusula sonrası gerilim tırmanırken, Mehmet Şef duruma müdahale ederek iki yarışmacıyı stüdyo dışına gönderdi. Olay sosyal medyada büyük tepki topladı.

Türkiye'nin en çok izlenen ve en rekabetçi yemek yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye, son bölümünde yaşanan sıra dışı ve gergin olaylarla sosyal medyanın ve izleyicilerin baş gündemi haline geldi. Yarışmanın 3 Kasım akşamı ekrana gelen soluk soluğa izlenen bölümünde dokunulmazlık heyecanı zirvedeyken, oylama sırasında yarışmacılar Şadi ile Ayşe arasında çıkan sert tartışma stüdyodaki tansiyonu aniden patlama noktasına getirdi.

İkilinin birbirine yönelik ağır sözlü saldırıları, masaya vurulan pusulalar ve stüdyodaki sesin kesildiği o anlar izleyicileri şoke ederken, Mehmet Şef'in duruma sert bir şekilde müdahale ederek iki yarışmacıyı stüdyodan kovması geceye damgasını vurdu.

Oylama Sırasında Büyük Gerginlik: Şadi ve Ayşe Stüdyoda Birbirine Girdi

Programın kritik dokunulmazlık oylaması aşamasında bireysel dokunulmazlığı kazanan Kübra, ilk eleme adayı olarak Tolgahan'ı potaya gönderirken, yapılan genel oylamadan Ayşe'nin ismi çıktı. Ancak asıl büyük kaos, oylama esnasında oyunu Ayşe'ye veren Şadi'nin tavırları ve sarf ettiği sözlerle başladı. Şadi, oylama sırasında Ayşe'ye hitaben "Ayşe yemin billah iyi bir insan değilsin" diyerek ağır eleştirilerde bulundu ve stüdyodaki havayı aniden değiştirdi.

Eleştirilerle de yetinmeyen Şadi, oy pusulasını vermek üzere Ayşe'nin masasının önüne kadar giderek pusulayı defalarca sert bir şekilde masaya vurdu. Bu fiziksel provokasyon ve baskı karşısında sessiz kalmayan Ayşe ise soğukkanlılığını korumaya çalışarak "İşte bu da senin ne kadar saygısız biri olduğunu gösterir. Gerçekten komiksin. Saygısız. Biraz yaşının adamı ol" diyerek sert tepki gösterdi. İkili arasındaki gerilimin tırmanması üzerine reji stüdyodaki sesi bir süreliğine kesti ve şefler araya girmek zorunda kaldı.

Şefler Araya Girdi Ancak Gerginlik Dinmedi

Ayşe'nin sözlerine sinirlenen Şadi'nin durulmak bilmeyen öfkesiyle doğrudan Ayşe'nin yanına kadar gelerek sözlü tepkisini sürdürmesi, stüdyodaki bardağı taşıran son damla oldu. Şefler araya girerek "O kadar değil. Tamam" uyarısında bulunurken, Şadi kuralları ve uyarıları kulak arkası ederek bir süre daha tavrını ve gergin üslubunu sürdürmeye devam etti. Yarışmacıların stüdyodaki disiplini tamamen hiçe sayan bu tutumu, hem ekran başındaki izleyicileri hem de stüdyodaki diğer yarışmacıları rahatsız etti.

Mehmet Şef'ten Sert Müdahale: "Geçin Arkaya Kulise!"

Yaşanan bu disiplinsizliğe ve kabul edilemez gerginliğe daha fazla sessiz kalmayan Mehmet Şef, stüdyodaki otoritesini ve ağırlığını koyarak duruma el koydu. Mehmet Şef, araya girerek yaptığı açıklamada, "Bir kere burada evlilik, aile vesaire bunları istemiyoruz arkadaşlar" diyerek yarışmacıların özel hayat ve benzeri konuları tartışma konusu yapmasını sert bir dille eleştirdi.

Tartışmanın dinmemesi ve gerginliğin tırmanmaya devam etmesi üzerine önde gelen şeflerden biri olan Mehmet Şef, Şadi ve Ayşe'ye dönerek, "Geçin arkaya kulise. Bu kadar siz bize saygısızlık yapıyorsunuz" talimatını verdi ve iki yarışmacıyı stüdyodan dışarı gönderdi. Şeflerin bu ani ve net kararı stüdyoda adeta buz etkisi yaratırken, yarışmacılar sessizce arka tarafa geçti.

Sosyal Medya Ayağa Kalktı: "Şadi Diskalifiye Edilmeli"

Stüdyoda yaşanan bu gerilim dolu anlar kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan ve tartışılan konuları arasına girdi. X (eski adıyla Twitter) platformunda binlerce paylaşım yapan izleyiciler, Şadi'nin Ayşe'ye karşı sergilediği tavırları, fiziksel hareketleri ve üslubunu şiddetle eleştirdi. Sosyal medyada "Şadi yarışmadan derhal diskalifiye edilmeli", "Ayşe'ye yapılan psikolojik şiddettir", "Şu çirkin görüntüyü ekrana getirmeye utanmadınız mı?" ve "Bu kadına yapılan açık bir terbiyesizliktir" şeklinde yüzlerce tepki mesajı paylaşıldı. İzleyicilerin büyük bir kısmı programın yapımcılarını ve şefleri disiplin kurallarını daha sert uygulamaya davet ederken, olay kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

MasterChef Tarihine Geçen Disiplin Olayı ve Sonrası

Yarışma boyunca zaman zaman sert tartışmalar ve tansiyonun yükseldiği anlar yaşanmış olsa da, iki yarışmacının oylama sırasında bu derece kontrolden çıkması ve şefler tarafından doğrudan stüdyodan kovulması MasterChef tarihinde nadir görülen olaylar arasında yer aldı. Programın ardından ekran başındaki milyonlarca izleyici yeni bölümde neler yaşanacağını ve bu kavganın tatlıya bağlanıp bağlanmayacağını merakla bekliyor. Bundan sonraki bölümlerde Şadi ve Ayşe'nin yarışmadaki durumunun ne olacağı, şeflerin ve yapım ekibinin alacağı olası disiplin kararları resmi olarak açıklanmayı bekliyor. Sosyal medyadaki yoğun baskı ve izleyici tepkilerinin ardından gözler MasterChef yapım ekibine ve yapılacak olan yeni yayınlara çevrilmiş durumda.