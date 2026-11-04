Ankara'daki araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli uyarılara göre, icra veya mahkeme dosyaları nedeniyle otomobiller üzerinde gizli yakalama kararları bulunabiliyor. Sürücülerin rutin trafik kontrollerinde habersizce araçlarının bağlanmaması için e-Devlet ve UYAP üzerinden acilen sorgulama yapması ve güncel durumlarını kontrol etmesi hayati önem taşıyor.

Başkent Ankara'da şehir içi ulaşımda veya ticari faaliyetlerinde aktif olarak araç kullanan milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren kritik bir risk masaya yatırıldı.

Birçok araç sahibi, yalnızca trafik cezalarını ve motorlu taşıtlar vergisi (MTV) borçlarını düzenli ödemenin yeterli olduğunu düşünse de, araçlar üzerindeki hukuki kayıtlar ve icra dosyaları büyük sürprizlere yol açabiliyor.

İcra daireleri veya mahkemeler tarafından verilen kararlar doğrultusunda araçlar hakkında yakalama kararı çıkarılabiliyor. Sürücüler, günlük işlerini halletmeye çalışırken ya da şehirler arası yollarda seyahat ederken karşılaştıkları trafik denetimlerinde araçlarının bağlanmasıyla şoke olabiliyor.

Trafik Kontrollerinde Araçlar Neden Bağlanıyor?

Hakkında yakalama kararı bulunan bir taşıt, polis veya jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin trafik kontrollerinde sistem üzerinden anında tespit edilebiliyor.

Kararın niteliğine ve dosya kapsamına bağlı olarak araç, bulunduğu noktada muhafaza altına alınarak yediemin otoparkına çekilebiliyor. Bu durum, araç sahibinin yalnızca yasal sorunun çözümüyle uğraşması değil; aynı zamanda yüksek çekici ve otopark masraflarıyla da karşı karşıya kalması anlamına geliyor.

Özellikle geçimini veya günlük ticari işlerini aracı üzerinden sağlayan Ankaralı vatandaşlar için bu süreç büyük bir mağduriyet yaratıyor.

Muayeneye Gitmeden Önce Mutlaka Kontrol Edin

Yakalama veya haciz kaydı bulunan araçlarda periyodik muayene ve diğer resmi işlemler sırasında da ciddi aksaklıklar yaşanabiliyor. Her haciz veya yakalama kaydının sigorta ve muayene işlemleri üzerindeki etkisi aynı olmasa da, olası mağduriyetlerin önüne geçmek için ön hazırlık yapmak gerekiyor. Ankara'da aracını muayeneye götürmeye hazırlanan sürücülerin, işlem öncesinde e-Devlet sistemi üzerinden araç kayıtlarını detaylıca incelemesi tavsiye ediliyor.

e-Devlet ve UYAP Üzerinden Sorgulama Nasıl Yapılır?

Araç sahiplerinin bu tür sürprizlerle karşılaşmaması için devlet kurumlarının dijital altyapıları büyük kolaylık sunuyor:

e-Devlet Kapısı: Vatandaşlar, e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak adlarına tescilli taşıtların bilgilerini sorgulayabiliyor. Türkiye Noterler Birliği’nin sunduğu adıma tescilli araç sorgulama hizmeti üzerinden mevcut kısıtlamalar görülebiliyor.

UYAP Vatandaş Portal: Geçmişten kalan icra dosyalarına ve hukuki süreçlere ilişkin detaylı bilgilere ise UYAP Vatandaş Portal üzerinden ulaşılabiliyor.

İcra Müdürlükleri: Araç üzerinde haciz veya yakalama kaydı bulunduğundan şüphelenen vatandaşların ilgili icra müdürlüğüne bizzat veya avukatları aracılığıyla başvurarak dosyanın güncel durumunu teyit etmesi gerekiyor.

Yakalama Kararı Nasıl Kaldırılır?

Araç üzerindeki yakalama kararının kaldırılması için öncelikle kararın hangi icra dairesinden veya hangi kurumdan çıktığının netleştirilmesi şarttır. İcra takiplerinden kaynaklanan durumlarda borcun ödenmesi veya dosya kapatılması gerekiyor. Ancak borcun ödenmesi, sistemdeki yakalama kaydının anında ve kendiliğinden silindiği anlamına gelmeyebiliyor.

Bu nedenle Ankaralı araç sahiplerinin, yasal işlemler tamamlandıktan sonra ilgili birimlerle iletişime geçerek yakalama kaydının sistemden kaldırıldığını mutlaka teyit etmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca ikinci el otomobil almayı planlayan vatandaşların da noter devri öncesinde aracın haciz, rehin ve diğer hukuki kısıtlamalarını titizlikle kontrol etmesi, sonradan yaşanabilecek büyük mağduriyetlerin önüne geçecektir.