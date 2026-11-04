Otomobil pazarında hakim olan "her araca zam geldi" algısını somut verilerle çürüten Renault, Kasım 2026 fiyat listesini duyurdu. Clio, Duster, Megane ve Austral gibi popüler modellerin fiyatları ekim ayı ile tamamen aynı kalırken, yalnızca bir SUV modelinde 150 bin TL’lik artış yaşandı.

Türkiye otomobil pazarının öncü markalarından biri olan Renault, Kasım 2026 dönemine ait güncel fiyat listesini resmi olarak açıkladı. Her ay başında döviz kurları, enflasyon ve maliyet artışları nedeniyle otomotiv sektöründe genel bir zam dalgası beklentisi oluşsa da, Renault’un yayımladığı son liste piyasalardaki ezberleri bozdu.

Kamuoyunda oluşan "her araca zam geldi" algısının aksine, markanın en çok satan ve en çok tercih edilen ana modellerinde fiyatların sabit tutulduğu görüldü. Otomobil sahibi olmayı planlayan vatandaşlar için adeta bir nefes niteliği taşıyan bu liste, modeller arasındaki fiyat istikrarını da net bir şekilde gözler önüne serdi.

Clio, Duster ve Megane Fiyatlarında Değişim Yok

Otomobil pazarının en hareketli segmentlerinde yer alan Clio, Duster ve Megane Sedan modellerinin kasım ayı listesinde ekim ayına kıyasla herhangi bir fiyat artışı yaşanmadı.

Sürücülerin yakından takip ettiği bu popüler modellerin güncel fiyat politikası şu şekilde şekillendi:

Renault Clio Kasım Fiyatları: Türkiye’de yüksek talep gören Clio, şubat ayındaki başlangıç fiyatına kıyasla sınırlı bir değişim göstermişti. Kasım ayında Evolution Plus donanım seviyesi 1.830.000 TL fiyat etiketiyle satışta kalırken, serinin daha üst donanım paketi olan Esprit Alpine versiyonu ise 2.035.000 TL seviyesinden alıcı bulmaya devam ediyor.

Renault Duster Kasım Fiyatları: Yenilenen yüzü ve güçlü SUV dinamikleriyle dikkat çeken Duster'ın kasım ayı fiyatlarında ekim listesine göre hiçbir değişiklik yapılmadı. Benzinli, LPG'li ve hibrit motor seçenekleriyle sunulan modelin başlangıç fiyatı 1.865.000 TL olarak korunurken, serinin en yüksek fiyatlı versiyonu olan Techno Hybrid 4x4 LPG 150 HP ise 2.920.000 TL 'den listeleniyor.

Renault Megane Sedan Kasım Fiyatları: Sedan segmentinin vazgeçilmezleri arasında yer alan Megane'ın fiyatları da sabit kalanlar arasında yer aldı. Modelin manuel şanzımanlı Touch 1.3 TCe versiyonu 1.841.000 TL ile en uygun fiyatlı seçenek olurken, dizel motorlu Icon versiyonu 2.699.000 TL'den satış listesinde yer alıyor.

Hangi Modelde Artış Yaşandı? Boreal Öne Çıkıyor

Ana modellerde fiyatlar sabit kalırken, kasım listesinde dikkat çeken tek önemli hareketlilik C-SUV segmentindeki Boreal modelinde yaşandı. Oyak Renault'un Bursa'daki fabrikasında üretilen ve yüzde 40'ın üzerinde yerli katkı oranına sahip olan Boreal, ÖTV muafiyeti koşullarını sağlayan alıcılar açısından da önem taşıyor.

Kasım ayında Boreal’in Iconic Turbo TCe EDC 145 HP versiyonunun fiyatı 3.049.000 TL'den 3.199.000 TL'ye yükselerek 150 bin TL'lik bir artış gösterdi. Ancak buna karşın, Boreal'in Evolution ve Techno donanım seçeneklerinde cazip indirimli satış kampanyalarının devam etmesi dikkat çekti. Kampanyalı fiyatlar kapsamında Evolution versiyonu 2.269.000 TL, Techno versiyonu ise 2.760.000 TL seviyesinden sunuluyor.

Austral, Captur ve Elektrikli Modellerde Son Durum

Renault'un geniş ürün gamında yer alan diğer SUV ve elektrikli araç modellerinde de fiyat istikrarı korundu. Markanın iddialı SUV modeli Austral, üç farklı motor ve donanım seçeneğinde ekim fiyatlarıyla sabit kaldı. Techno Mild Hybrid 150 HP versiyonu 2.900.000 TL'den başlarken, tepe nokta olan Esprit Alpine Full Hybrid E-Tech 200 HP versiyonunda fiyat 3.650.000 TL seviyesinde sabit tutuldu.

Öte yandan, markanın elektrikli ve kompakt segmentteki diğer iddialı araçları da kasım listesinde yerini aldı:

R5 E-Tech Elektrikli Techno EV52 (150 HP): 2.140.000 TL

Captur Techno Mild Hybrid EDC (140 HP): 2.325.000 TL

Megane E-Tech Elektrikli Techno EV60 (220 HP): 2.386.000 TL

Scenic E-Tech Esprit Alpine EV87 (220 HP): 3.490.000 TL

Rafale Esprit Alpine Full Hybrid E-Tech (200 HP – 2025 MY): 4.050.000 TL (Listede yer alan en yüksek fiyatlı model)

Otomobil Alacaklar İçin Ne Anlama Geliyor?

Piyasada her ay düzenli olarak tüm araç gruplarına zam yapıldığı yönündeki genel kanının aksine, Renault'un kasım listesinde ana hacim modellerinin fiyatlarını sabit tutması, otomotiv sektöründe dengelenme sürecine işaret ediyor. Sadece tek bir modelde görülen 150 bin TL'lik artışın haricinde, Clio, Megane ve Duster gibi en çok satan araçların fiyatlarının değişmemesi, bütçe yapmaya çalışan sürücüler için önemli bir fırsat penceresi sunuyor. Otomobil sahibi olmak isteyenler, güncel kampanyaları ve bayilerdeki stok durumlarını takip ederek kasım ayında sabit kalan fiyat avantajından yararlanabilirler.