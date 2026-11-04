Toyota'nın Kasım 2026 fiyat listesinde Corolla modeli için açıklanan tavsiye edilen liste fiyatı ile kampanyalı fiyat arasındaki 500 bin TL'yi aşan fark büyük ilgi görüyor. Giriş seviyesi Vision Plus versiyonunda liste fiyatı 2.545.500 TL iken, kasım ayında geçerli olan kampanyalı tutar 1.965.000 TL olarak uygulanıyor.

Türkiye otomobil pazarının en köklü ve en çok tercih edilen modellerinden biri olan Toyota Corolla, Kasım 2026 fiyat listesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Sıfır kilometre araç sahibi olmak isteyen binlerce vatandaşın merakla takip ettiği güncel listede, tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatları ile kampanyalı fiyatlar arasındaki devasa fark en çok konuşulan konuların başında geliyor.

Özellikle giriş seviyesi modelde görülen 500 bin TL'yi aşan indirimler, otomobil almayı planlayanlar için büyük bir fırsat penceresi aralarken, bu fiyat farkının neden kaynaklandığı da merak ediliyor.

Liste Fiyatı ile Kampanyalı Fiyat Neden Farklı?

Otomotiv sektöründe "tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı", markaların model yılı, donanım paketleri ve fabrika çıkış maliyetleri üzerinden belirlediği resmi liste fiyatını ifade eder. Ancak küresel ve yerel pazar koşulları, stok eritme stratejileri, bayi kampanyaları ve dönemsel rekabet ortamı gibi etkenler, markaların resmi liste fiyatı üzerinden özel indirimler sunmasına zemin hazırlar.

Kasım 2026 döneminde devreye alınan kampanyalı fiyatlar, Toyota'nın müşterilerine sunduğu özel indirimler ve dönemsel avantajlar bütünü olarak, resmi liste fiyatının oldukça altında seyretmektedir.

Bu durum, alıcıların kampanya dönemlerinde çok daha cazip koşullarla sıfır araç sahibi olmasını sağlamaktadır.

Kasım 2026'da Hangi Tutar Geçerli?

Sıfır kilometre araç alacak vatandaşların en çok merak ettiği "Kasım ayında hangi tutar geçerli olacak?" sorusunun yanıtı oldukça net: Markanın yetkili bayileri tarafından yürütülen güncel kampanya süresince, açıklanan kampanyalı fiyatlar üzerinden satışlar gerçekleştirilmektedir.

Listede yer alan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları üst sınırı temsil ederken, kasım ayı boyunca geçerli olan indirimli kampanyalı tutarlar cebe dost bir alternatif sunmaktadır.

Toyota Corolla Kasım 2026 Benzinli Versiyonları ve Fiyat Karşılaştırması

Geniş ailelerin ve günlük kullanıcıların vazgeçilmezi olan benzinli motor seçeneklerinde, liste fiyatı ile kampanya fiyatı arasındaki makas oldukça dikkat çekicidir. 1.5 litrelik benzinli motor ve Multidrive S şanzıman kombinasyonuyla sunulan versiyonların detayları şu şekildedir:

1.5 Benzinli Vision Plus Multidrive S (Giriş Seviyesi): Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı 2.545.500 TL olarak duyurulurken, kasım ayına özel kampanyalı fiyatı 1.965.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu versiyonda iki fiyat arasındaki fark yaklaşık 580 bin TL'yi bulmaktadır.

1.5 Benzinli Dream Multidrive S: Liste fiyatı 2.753.500 TL iken, kampanyalı fiyatı 2.150.000 TL seviyesine gerilemektedir.

1.5 Benzinli Dream X-Pack Multidrive S: Tavsiye edilen fiyatı 2.905.000 TL olan model, kampanyalı dönemde 2.275.000 TL 'ye satın alınabilmektedir.

1.5 Benzinli Flame X-Pack Multidrive S: Resmi listede 3.126.000 TL olarak yer alan versiyon, kampanya kapsamında 2.335.000 TL 'lik özel fiyatla sunulmaktadır.

1.5 Benzinli Passion X-Pack Multidrive S (En Üst Donanım): Serinin en donanımlı benzinli seçeneğinde liste fiyatı 3.297.500 TL iken, kampanya fiyatı 2.630.000 TL olarak ilan edilmiştir.

Toyota Corolla Hybrid Seçenekleri ve Kasım Fiyatları

Klasik sedan gövdeyi çevreci ve ekonomik hibrit motor teknolojisiyle buluşturan e-CVT şanzımanlı hibrit modeller de kasım listesinde yerini aldı. Şehir içi yakıt ekonomisiyle öne çıkan hibrit serisindeki durum şu şekildedir:

1.8 Hybrid Dream e-CVT: Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 2.968.000 TL olan bu model için kasım ayında henüz kampanya fiyatı açıklanmamıştır.

1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT: Liste fiyatı 3.053.000 TL olan model, 2.540.000 TL kampanyalı fiyatla alıcı beklemektedir.

1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: Resmi fiyatı 3.297.000 TL olarak belirlenen hibrit versiyon, kasım kampanyasıyla 2.775.000 TL'ye düşmektedir.

Opsiyon Kalemleri ve Renk Farkı Ücretleri

Toyota Corolla sahibi olmak isteyenlerin tercih edebileceği opsiyonel donanımlar ve renk farkı ücretleri de kasım ayı tarifesinde netleşti. Araç gövdesinde kişiselleştirme sağlayan renk seçenekleri için belirlenen ek maliyetler şunlardır:

%80 ÖTV'li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkı: 18.500 TL

%90 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkı: 19.550 TL

Geniş Ürün Gamında Dikkat Çeken Diğer Modeller

Toyota'nın kasım ayı listesi sadece Corolla ailesiyle sınırlı kalmayıp markanın popüler SUV ve hibrit modellerini de kapsıyor. Listede öne çıkan diğer araçların güncel ve kampanyalı fiyatları şu şekildedir:

Toyota Yaris Hybrid: Liste fiyatı 2.546.500 TL , kampanyalı fiyatı 2.100.000 TL

Toyota C-HR Hybrid: Liste fiyatı 2.859.000 TL , kampanyalı fiyatı 2.290.000 TL

Toyota Corolla Hatchback Hybrid: Liste fiyatı 2.960.000 TL , kampanyalı fiyatı 2.320.000 TL

Toyota Yaris Cross Hybrid: Liste fiyatı 2.926.000 TL , kampanyalı fiyatı 2.545.000 TL

Toyota Corolla Cross Hybrid: Liste fiyatı 3.413.000 TL , kampanyalı fiyatı 2.899.000 TL

Toyota Land Cruiser Prado: Liste fiyatı 17.550.000 TL , kampanyalı fiyatı 12.490.000 TL

Yeni Hilux: Liste fiyatı 4.325.000 TL, kampanyalı fiyatı 4.109.000 TL

Bayi Süreçleri ve Piyasa Beklentileri Nedir?

Otomobil piyasasında artan maliyetler ve ekonomik dalgalanmalar karşısında sıfır araç almak isteyen tüketiciler için kampanya dönemleri hayati önem taşımaktadır.

Toyota'nın Kasım 2026 listesinde sunduğu yüz binlerce liralık indirimler, liste fiyatları ile gerçek alım fiyatları arasındaki uçurumu gözler önüne sermektedir. Kasım ayı boyunca geçerli olan bu kampanyalı tutarlar, bütçesini planlayan sürücüler için önemli bir fırsat sunmaktadır.

Uzmanlar, sıfır kilometre araç almayı düşünen vatandaşların bayilerle doğrudan iletişime geçerek stok durumlarını, donanım paketlerindeki güncel opsiyonları, renk farkı detaylarını ve ek finansman desteklerini yakından incelemelerini tavsiye etmektedir. Sıfır otomobil pazarındaki bu rekabetçi ortamın önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceği ise otomobil tutkunları tarafından yakından takip edilmektedir. Otomobil sahibi olmak isteyenlerin bu kampanya dönemini iyi değerlendirmesi ve bütçelerine uygun donanım paketlerini seçmesi büyük avantaj sağlayacaktır.