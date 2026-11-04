Dacia'nın Kasım 2026 fiyat listesinde yer alan Logan, Sandero ve Stepway modellerinin kampanyalı başlangıç fiyatları netleşti. Açıklanan güncel verilere göre Logan 1.328.000 TL, Sandero 1.390.000 TL, Stepway ise 1.630.000 TL'den başlayan özel fiyatlarla alıcı bekliyor.

Türkiye otomobil pazarının en popüler ekonomik markalarından biri olan Dacia, Kasım 2026 dönemi için geçerli güncel fiyat listesini resmi olarak duyurdu.

Sıfır kilometre araç sahibi olmak isteyen binlerce vatandaşın yakından takip ettiği listede, Yeni Logan, Yeni Sandero, Yeni Sandero Stepway ve Yeni Jogger modelleri yer alırken, özellikle kampanyalı başlangıç fiyatları dikkatleri üzerine çekiyor.

Otomotiv sektöründeki maliyet artışlarına rağmen markanın sunduğu özel indirimler, bütçe dostu araç arayan sürücüler için önemli bir alternatif oluşturuyor. Sektördeki rekabetin kızıştığı bu dönemde Dacia modellerinin sunduğu ekonomik çözümler geniş bir kitleye hitap ediyor.

Markanın benimsediği erişilebilir ulaşım felsefesi, her bütçeye uygun versiyon alternatifleriyle desteklenmektedir. Otomobil almayı planlayan tüketiciler için kasım ayı kampanyaları büyük bir fırsat penceresi aralamaktadır.

Kampanyalı Başlangıç Fiyatları Netleşti: Logan, Sandero ve Stepway Ne Kadar?

Dacia'nın kasım ayı listesinde öne çıkan kampanyalı başlangıç fiyatları, pazarın en rekabetçi seviyelerinde bulunuyor. Açıklanan güncel verilere göre;

Yeni Logan (TCe 100 essential): Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı 1.470.000 TL iken, kasım ayına özel kampanyalı fiyatı 1.328.000 TL olarak belirlenmiştir.

Yeni Sandero (TCe 100 expression): Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı 1.460.000 TL iken, kampanyalı fiyatı 1.390.000 TL seviyesine gerilemektedir.

Yeni Sandero Stepway (Eco-G 120 auto expression): Tavsiye edilen liste fiyatı 1.806.000 TL olan model, kampanya kapsamında 1.630.000 TL 'den alıcı beklemektedir.

Yeni Jogger (TCe 110 extreme - 7 koltuklu): Tavsiye edilen liste fiyatı 1.650.000 TL, kampanyalı fiyatı ise 1.550.000 TL olarak duyurulmuştur.

Stok ve Versiyon Koşulları: Hangi Model Hangi Donanımla Geliyor?

Dacia modellerini tercih edecek sürücüler için stok durumları, donanım paketleri ve motor seçenekleri büyük önem taşıyor. Her modelin sunduğu versiyon çeşitliliği, kullanıcıların hem şehir içi kullanım alışkanlıklarına hem de bütçelerine uygun seçimler yapmasına olanak tanıyor.

Bayilerdeki stok durumları ve dönemsel kampanyalar, araç alım sürecinde belirleyici rol oynamaktadır. Sürücülerin beklentilerine yanıt veren bu zengin donanım kombinasyonları, farklı segmentlerdeki ihtiyaçları eksiksiz bir şekilde karşılarken, alıcılara esnek finansman imkanları da sunmaktadır.

Yeni Sandero ve Versiyon Koşulları

Dacia ürün gamında şehir içi kullanıma uygun yapısı ve sade donanım seçenekleriyle öne çıkan Yeni Sandero, Kasım 2026 fiyat listesinde 1.0 litrelik TCe 100 motor ve expression donanımıyla yer alıyor.

Modelin kampanyalı başlangıç fiyatı 1.390.000 TL olarak uygulanırken, stoklardaki versiyon koşullarına göre metalik renk opsiyonu 13.000 TL, yedek lastik opsiyonu ise 12.000 TL ek maliyetle tercih edilebiliyor. Şehir içinde pratik, ekonomik ve sade bir sürüş arayanlar için Sandero, erişilebilir sıfır araç seçeneklerinin başında geliyor.

Yeni Sandero Stepway Versiyonları ve Donanım Farkları

Sandero ailesinin daha yüksek gövde karakterine, crossover görünümüne ve yerden yüksek yapıya sahip versiyonu olan Yeni Sandero Stepway, kullanıcıların favorileri arasında yer alıyor. Model kasım ayında iki farklı zengin donanım seçeneğiyle listeleniyor:

Eco-G 120 auto expression: Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 1.806.000 TL iken, kampanyalı fiyatı 1.630.000 TL 'dir.

Eco-G 120 auto extreme: Tavsiye edilen liste fiyatı 1.871.000 TL iken, kampanyalı fiyatı 1.705.000 TL olarak ilan edilmiştir.

Stepway modelinde sunulan opsiyon kalemleri de araç kişiselleştirme imkanlarını artırıyor. Expression donanımında metalik renk 13.000 TL, 16 inç Tamia Alüminyum Jantlar 32.000 TL ek tutarla sunulurken; Extreme donanımında elektrikli cam tavan 58.000 TL, metalik renk 13.000 TL, sürüş paketi (elektrikli katlanabilir yan aynalar, otomatik kısa/uzun farlar, çoklu görüş kamerası) 45.000 TL ve kablosuz şarj ünitesi 8.000 TL karşılığında tercih edilebiliyor.

Yeni Logan Fiyatları ve Donanım Çeşitliliği

Dacia'nın sedan segmentindeki temsilcisi Yeni Logan, Kasım 2026 listesinde geniş bir motor ve donanım yelpazesiyle raflardaki yerini alıyor. Modelin versiyon dağılımı şu şekildedir:

TCe 100 essential: Kampanyalı fiyatı 1.328.000 TL (Serinin en uygun fiyatlı başlangıç seçeneği).

Eco-G 120 auto expression: Tavsiye edilen liste fiyatı 1.734.000 TL, kampanyalı fiyatı 1.615.000 TL .

Eco-G 120 auto journey: Tavsiye edilen liste fiyatı 1.809.000 TL, kampanyalı fiyatı 1.690.000 TL.

Logan opsiyon listesinde metalik ve özel renk seçenekleri 13.000 TL, yedek lastik 12.000 TL, kablosuz şarj 8.000 TL ve Journey donanımına özel sürüş paketi ise 35.000 TL olarak belirlenmiştir.

Yeni Jogger Ailesi ve Geniş Oturma Kapasitesi

Geniş ailelerin ve kalabalık seyahat edenlerin gözdesi Yeni Jogger, Kasım ayında önceki aya göre daha geniş bir versiyon yelpazesiyle listeleniyor. Modelin versiyonları ve kampanyalı fiyatları şöyledir:

TCe 110 extreme - 7 koltuklu: 1.550.000 TL

Eco-G 120 expression - 5 koltuklu: 1.650.000 TL

Eco-G 120 expression - 7 koltuklu: 1.700.000 TL

Eco-G 120 extreme - 5 koltuklu: 1.660.000 TL

Eco-G 120 auto extreme - 7 koltuklu: 1.820.000 TL

Jogger opsiyonlarında yedek lastik 14.000 TL, metalik renk 15.000 TL eklentileri bulunurken, Extreme sürüş paketi 45.000 TL ek maliyet oluşturuyor.

Dacia Kasım Fiyatlarını Güncelledi:

Otomobil pazarında artan maliyetler karşısında ekonomik sıfır araç bulmak zorlaşırken, Dacia'nın Kasım 2026 listesinde sunduğu kampanyalı fiyatlar ve cazip donanım seçenekleri alıcılara önemli avantajlar sağlıyor.

Uzmanlar, sıfır kilometre araç almayı düşünen vatandaşların yetkili bayilerle doğrudan iletişime geçerek stok durumlarını, donanım paketlerindeki güncel opsiyonları ve ek finansman desteklerini yakından incelemelerini tavsiye etmektedir.

Sıfır otomobil pazarındaki bu rekabetçi ortamın önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceği ise otomobil tutkunları tarafından yakından takip edilmektedir. Sürücülerin bütçelerine uygun versiyonları seçerek bu kampanya dönemini iyi değerlendirmesi büyük avantaj sağlayacaktır.