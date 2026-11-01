Türkiye genelinde konut piyasasının ve gayrimenkul sektörünün en kritik gündem maddelerinin başında gelen kira artış oranları, her ay açıklanan enflasyon verileriyle birlikte yeniden şekilleniyor. Özellikle başkent Ankara’da ev sahipleri ve kiracılar, mevcut sözleşmelerinin yenileneceği dönemde yasal tavan zam oranını öğrenebilmek için ekonomi yönetiminden gelecek açıklamalara odaklanmış durumda. Kasım ayı içerisinde kontrat yenileyecek olan vatandaşlar, bütçelerini bu doğrultuda planlamak adına enflasyon takvimini yakından takip ediyor.

Ekim Ayı Enflasyon Beklentileri Ne Yönde?

Kasım ayı kira artış oranına doğrudan etki edecek olan ekim ayı enflasyon verileri öncesinde piyasa beklentileri netleşti. 21 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ekim ayı enflasyon beklentisi anketi sonuçlandı. Ankete katılan uzmanların ekim ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,20 olarak hesaplandı. Ekonomistlerin bu dönem için öngördüğü aylık enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,25 ile en yüksek yüzde 2,70 aralığında yer aldı.

Açıklanan beklentilerin ortalamasına göre, eylül ayında yüzde 29,73 seviyesinde bulunan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 29,28'e gerilemesi öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,64 olarak kayıtlara geçti. Bilindiği üzere Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki ayda yüzde 1,84 oranında artış göstermişti.

Enflasyon Rakamları Ne Zaman Açıklanacak?

Milyonlarca vatandaşı ve iş yeri sahibini ilgilendiren kritik verinin açıklanacağı tarih resmi olarak ilan edildi.Ekim 2026 enflasyon rakamları, 3 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşılacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak olan bu verinin ardından, kasım ayı boyunca uygulanacak olan yasal kira artış tavan oranı da netleşmiş olacak.

Ankara'da Sözleşme Yenileyecekler Hangi Veriyi Bekliyor?

Ankara'nın Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak ve Sincan gibi nüfusun yoğun olduğu ilçelerinde kiralık konut piyasası hareketliliğini korurken, sözleşme yenileme dönemine giren kiracılar ve mülk sahipleri artış oranlarını büyük bir merakla bekliyor. Yasal mevzuata göre konut kiralarında artış sınırı hesaplanırken tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalar baz alınıyor. 3 Kasım sabahı saat 10.00'da açıklanacak olan enflasyon verisi, hem ev sahiplerinin talep edebileceği maksimum zam oranını hem de kiracıların ödeyeceği yeni tutarı doğrudan belirleyecek.

Piyasadaki ekonomik dalgalanmaları ve bütçe dengelerini yakından etkileyen bu süreçte, gözler tamamen salı günü yapılacak resmi açıklamaya çevrilmiş durumda. Sözleşmesi kasım ayında sona erecek olan vatandaşların, açıklanacak oranlar sonrasında yeni kira bedellerini yasal sınırlar çerçevesinde yeniden düzenlemesi gerekecek.