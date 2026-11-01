Evlilik hazırlığı yapan genç çiftlere yönelik devlet desteklerinde kredi tutarları ve geri ödeme avantajları dikkat çekiyor. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yaş ve gelir şartlarını karşılayan çiftlere faizsiz finansman sağlanırken çocuk sahibi olanlara ek kolaylıklar sunuluyor. SGK tarafından verilen çeyiz parası da belirli koşulları taşıyan hak sahiplerini ilgilendiriyor.

Evlilik hazırlığı yapan gençler için Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sağlanan faizsiz kredi desteği devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen programda, başvuru yapan çiftlerin yaşlarına göre farklı finansman tutarları uygulanıyor.

Türkiye Gazetesi yazarı ve Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, evlilik kredisiyle birlikte SGK çeyiz parası ve diğer desteklerin koşullarını değerlendirdi. Özellikle çocuk sahibi olan çiftlere sağlanan geri ödeme kolaylıkları öne çıktı.

Ülke genelinde uygulanan programdan yararlanabilmek için yalnızca yaş sınırını karşılamak yeterli olmuyor. Gelir durumu, taşınmaz sahipliği ve nikâh tarihi de başvurularda değerlendiriliyor.

250 Bin TL Evlilik Kredisi Başvuru Şartları

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında faizsiz kredi desteğinin temel koşulları şöyle:

18-25 yaşındaki çiftler: 250.000 TL.

Eşlerden biri 26-29 yaşındaysa: 200.000 TL.

Genel yaş sınırı: Her iki eşin 18-29 yaşında olması.

Gelir şartı: Çiftin gelirinin belirlenen ölçütlerde asgari ücretin 2,5 katını aşmaması.

Nikâh tarihi: Başvurudan 2-6 ay sonrası.

Taşınmaz şartı: Ev veya arsa sahibi ya da hissedarı olmamak.

Geri ödeme: İlk 24 ay ödemesiz, toplam 48 ay vade.

Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve Bakanlığın eğitim programlarına katılması da gerekiyor.

Çocuk Sahibi Olan Çiftlere Borç Avantajı

Kredi kullanan çiftler için çocuk sahibi olunması halinde önemli ödeme kolaylıkları uygulanıyor.

İlk çocuğun 48 aylık kredi süresi içinde doğması durumunda geri ödemeler 12 ay erteleniyor. Ayrıca 12 aylık taksit tutarı hibe ediliyor.

Toplam 60 aylık süre içerisinde ikinci çocuğun dünyaya gelmesi halinde ise kalan kredi borcunun tamamı siliniyor.

Bu avantajlar belirlenen koşullara bağlı olup bütün kredi borçlarının otomatik olarak bağışlandığı anlamına gelmiyor.

SGK Çeyiz Parası ve Evlenme Ödeneği

SGK, anne veya babasından dolayı ölüm aylığı alırken evlenmesi nedeniyle aylığı kesilen hak sahibi kız çocuklarına evlenme ödeneği sağlıyor.

SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki hak sahiplerinde ödeme genellikle 24 aylık tutar üzerinden hesaplanıyor. Emekli Sandığı kapsamında ise ilgili mevzuata göre 12 aylık evlenme ikramiyesi uygulanabiliyor.

Evlilik Kredisi Başvuru İşlemleri

Faizsiz evlilik kredisi başvuruları Aile ve Gençlik Fonunun resmî sistemi üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Başvurusu onaylanan çiftlerin gerekli eğitimleri tamamlaması ve resmî nikâh sonrasında evlilik bildirimini yapması gerekiyor. Kredi ödemesi bu işlemlerin ardından gerçekleştiriliyor.