Bankalar, yeni müşteri kazanmak amacıyla faizsiz kredi ve taksitli nakit avans kampanyalarını çeşitlendirdi. Bazı bankalarda toplam finansman limiti 125 bin TL'ye kadar ulaşırken, farklı vade ve başvuru şartları dikkat çekiyor. Faizsiz nakit arayışındaki vatandaşlar için kampanyaların toplam tutarı kadar geri ödeme koşulları da önem taşıyor.

Bankacılık sektöründe yeni müşterilere yönelik sıfır faizli finansman kampanyaları yeniden gündeme geldi. Bankalar, mobil uygulama üzerinden ilk kez hesap açan vatandaşlara ihtiyaç kredisi, taksitli nakit avans ve ek hesap seçenekleri sunuyor.

Kampanyaların kapsamı bankadan bankaya değişirken bazı kuruluşlar birden fazla ürünü aynı paket içerisinde değerlendiriyor. Bu nedenle açıklanan toplam tutarlar, her müşteriye tek seferde verilen ihtiyaç kredisi anlamına gelmiyor.

Kampanyalardan yararlanabilmek için genellikle dijital kanallardan müşteri olmak, kredi değerlendirmesinden geçmek ve belirtilen süre içerisinde başvuru yapmak gerekiyor.

Banka Banka Faizsiz Kredi Limitleri

Bankaların yeni müşterilere yönelik duyurduğu veya kampanya listelerinde yer verdiği finansman paketleri şöyle:

Akbank: 100.000 TL taksitli Artı Para ve 25.000 TL taksitli avansla toplam 125.000 TL.

QNB: 50.000 TL taksitli ek hesap, 25.000 TL ihtiyaç kredisi ve 25.000 TL nakit avansla toplam 100.000 TL.

Garanti BBVA: 50.000 TL ihtiyaç kredisi ve 50.000 TL taksitli avans hesapla toplam 100.000 TL.

TEB: 50.000 TL ihtiyaç kredisi ve 25.000 TL taksitli nakit avansla toplam 75.000 TL.

İş Bankası: 30.000 TL ek hesap ve 25.000 TL taksitli nakit avansla toplam 55.000 TL.

Bu tutarlar kampanyalarda belirtilen üst limitlerdir. Bankaların başvuru tarihindeki geçerli teklifleri farklılaşabilir.

Faizsiz Kredilerde Vade ve Geri Ödeme

Kampanyaların önemli bölümünde üç aylık geri ödeme süresi uygulanıyor. Bazı bankalarda ihtiyaç kredisi için altı aya kadar vade sunulurken ek hesap ürünlerinde süre daha kısa olabiliyor.

Sıfır faiz uygulanması, bütün işlemlerin masrafsız gerçekleştirileceği anlamına gelmiyor. Sigorta primi, tahsis ücreti ve diğer sözleşme koşulları toplam maliyeti etkileyebiliyor.

Yeni Müşteri Başvurularında Aranan Şartlar

Bankalar, faizsiz kampanyalarda müşterilerin kredi notunu, gelir durumunu ve mevcut borçlarını değerlendiriyor. Nakit avans ürünlerinde kredi kartı onayı da gerekebiliyor.

Mobil bankacılık üzerinden müşteri olma işlemini tamamlayanların kampanyaya katılım süresini takip etmesi gerekiyor.

Kampanya Tarihleri ve Limit Değişiklikleri

Bazı bankaların yayımladığı teklifler belirli aylara ait olduğundan önceki kampanya tutarları sonraki dönemlerde geçerli olmayabiliyor.

Başvuru öncesinde güncel faiz oranının, kullanılabilecek gerçek limitin ve toplam geri ödemenin incelenmesi gerekiyor. Özellikle birden fazla finansman ürününü birlikte kullanacak müşterilerin taksit yükünü ayrı ayrı hesaplaması önem taşıyor.