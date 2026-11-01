Kamu İhale Kurumu (KİK) merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 25 kamu ihale uzman yardımcısı alacağını duyurdu. Henüz başlamayan başvurular için resmi takvim 9-20 Kasım olarak açıklanırken; hukuk, iktisadi ve idari bilimler ile mühendislik fakültesi mezunlarına yönelik kadro dağılımı netleşti.

Türkiye’de kamu alımlarının denetimi, şeffaflığı ve hukuki altyapısının düzenlenmesinde kritik bir rol üstlenen Kamu İhale Kurumu (KİK), merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere yeni bir kariyer kapısı araladı.

Kamuda kariyer basamaklarını hızla tırmanmak, nitelikli bir uzmanlık unvanıyla görev yapmak isteyen binlerce mezunun merakla beklediği Kamu İhale Uzman Yardımcılığı alım ilanı resmî olarak duyuruldu. Ankara merkezli olarak yürütülecek bu süreçte, farklı disiplinlerden mezun adaylar için önemli kontenjanlar ayrıldı.

Başvurular Henüz Başlamadı: Takvim 9–20 Kasım Tarihleri Arasında

Adayların en çok merak ettiği konuların başında başvuru süreçlerinin ne zaman başlayacağı geliyor. Yapılan resmi açıklamalara göre, KİK uzman yardımcılığı alımı için başvurular henüz başlamamıştır.

Adayların hazırlıklarını tamamlayabilmesi için açıklanan resmi takvime göre başvurular 9 Kasım ile 20 Kasım tarihleri arasında kabul edilecektir. Belirtilen tarih aralığında adayların e-Devlet veya kurumun belirleyeceği dijital kanallar üzerinden işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlaması gerekecektir.

Kasım ayının ikinci haftasında başlayacak olan süreç, başkentte kariyer hedefleyen kamu adayları için yılın en önemli fırsatlarından biri olarak öne çıkıyor.

Hangi Branşlardan ve Alanlardan Alım Yapılacak?

Kamu İhale Kurumu'nun yürüttüğü teknik, mali ve hukuki denetim mekanizmalarının etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için farklı disiplinlerden uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda açılan 25 kişilik toplam kontenjan, belirli akademik disiplinler arasında paylaştırılmıştır. İlan edilen ana branşlar şunlardır:

Hukuk Alanı: Kurumun ihale mevzuatını yorumlaması, hukuki uyuşmazlıkları çözmesi ve mevzuat uyum süreçlerini yönetmesi için hukuk fakültesi mezunu uzman yardımcısı adayları aranmaktadır.

İktisadi ve İdari Bilimler Alanı: İktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler gibi iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunları, mali analiz ve ihale denetim süreçlerinde istihdam edilecektir.

Mühendislik Alanı: Teknik şartnamelerin incelenmesi, büyük ölçekli yapım ve hizmet alımlarının teknik denetimi için mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun adaylara kontenjan ayrılmıştır.

Adaylarda Aranan Genel ve Özel Şartlar Nelerdir?

Kamu İhale Kurumu uzman yardımcılığı kadrolarına başvuruda bulunacak adayların belirli ön koşulları taşıması zorunludur. Merkezi sınav sistemleri ve kurumun belirleyeceği özel yönetmelik hükümleri çerçevesinde aranan temel nitelikler şunlardır:

KPSS Puanı: ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ilgili Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) kurumun belirleyeceği taban puan ve üzerinde puana sahip olmak.

Eğitim Durumu: Belirtilen hukuk, iktisadi-idari bilimler veya mühendislik fakültelerinin en az 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak (Yurtdışındaki dengi okul mezunları için YÖK denklik belgesi şartı aranmaktadır).

Yaş Sınırı: Genellikle kariyer mesleklerinde aranan yaş şartına uygun olmak (İlgili kılavuzda belirtilen yaş aralığını sağlamak).

Güvenlik Soruşturması: Kamuda görev almanın gerektirdiği güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Sınav Süreci ve Uzmanlık Yolu

Başvuruların tamamlanmasının ardından KPSS puan sıralamasına göre belirlenen adaylar yazılı ve sözlü sınava davet edilecektir. Sınavlarda başarılı olan adaylar, Kurum bünyesinde Kamu İhale Uzman Yardımcısı olarak atanarak kapsamlı bir meslek içi eğitim sürecine alınacaklardır. Ankara'da görev yapacak olan uzman yardımcıları, tecrübeli uzmanlar eşliğinde hazırlayacakları tez ve yeterlilik sınavlarının ardından tam yetkili Kamu İhale Uzmanlığı unvanını elde edecektir. 9 Kasım'da başlayacak başvuru maratonunu kaçırmak istemeyen adayların şimdiden mezuniyet belgelerini ve KPSS sonuçlarını hazırlaması önerilmektedir.