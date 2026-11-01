Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 12 müfettiş yardımcısı alacağını duyurdu. 26 Ekim tarihinde başlayan başvurular 9 Kasım 2026 tarihinde sona ererken, adaylar yazılı sınav için Ankara'da ter dökecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Orman Genel Müdürlüğü (OGM), kariyerine müfettiş yardımcısı olarak devam etmek isteyen adaylar için yeni ve prestijli bir istihdam kapısı araladı.

Resmî Gazete'de yayımlanan resmi ilanla birlikte, Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 12 adet 8. derece müfettiş yardımcısı kadrosuna atama yapılacağı duyuruldu.Türkiye genelinde kamu kariyeri hedefleyen binlerce adayın odak noktası haline gelen bu kritik ilan, başvuru takvimi, kadro dağılımı ve sınav detaylarıyla büyük yankı uyandırdı.

Başvuru Tarihleri ve Yöntemi Nedir?

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyen adaylar için başvuru süreci hızla devam ediyor.26 Ekim 2026 tarihinde başlayan başvurular, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü mesai bitimiyle sona erecektir.Adayların bu süre zarfında işlemlerini elektronik ortamda eksiksiz bir şekilde tamamlaması gerekmektedir.

Yapılan resmi açıklamalara göre başvurular yalnızca e-Devlet kapısı üzerinden, Orman Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu (kariyerkapisi.gov.tr/isealim) aracılığıyla kabul edilmektedir.

Şahsen, posta yoluyla, dilekçeyle veya alternatif harici kanallarla yapılan başvurular kesinlikle işleme alınmayacaktır.Adayların başvuru sonrasında sistem üzerinden "Başvuru Alındı" ibaresini mutlaka kontrol etmeleri ve teyit etmeleri önem arz etmektedir.

Kimler Başvurabilir? Hangi Branşlardan Alım Yapılacak?

OGM tarafından gerçekleştirilecek müfettiş yardımcılığı alımı için belirli mezuniyet ve taban puan şartları aranmaktadır.Kadro dağılımı ve kontenjanlar meslek gruplarına göre şu şekilde planlanmıştır:

Orman Mühendisliği: En fazla kontenjanın ayrıldığı bu alanda ilgili lisans mezunları değerlendirilecektir.

Orman Endüstri Mühendisliği ve Hukuk: Belirlenen kontenjanlar dahilinde hukuk ve orman endüstri mühendisliği mezunları da başvuru yapabilecektir.

İktisat, İşletme ve Maliye:İktisadi ve idari bilimler fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun adaylar da bu süreçte yer alacaktır.

Adayların ilgili Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türlerinden en az 75 puan almış olması ve ilan metninde yer alan yaş, askerlik ile genel şartları taşıması şarttır.Birden fazla branşa uygun olan adaylar ise yalnızca tek bir bölüm üzerinden başvuru yapma hakkına sahiptir.

Yazılı Sınav Ankara'da Gerçekleştirilecek

Başvuru şartlarını taşıyan ve başvurusu onaylanan adaylar arasından, puan sıralamasına göre belirlenen kontenjan kat sayısı kadar aday yazılı sınava davet edilecektir.Yazılı sınav aşaması Ankara'da yüz yüze ve çoktan seçmeli test usulüyle gerçekleştirilecektir.

Sınavın kesinleşen detayları, salon bilgileri ve sınav saati Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi (www.ogm.gov.tr) üzerinden ilan edilecektir.Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar daha sonra sözlü sınav aşamasına çağrılacak ve nihai başarı listesi buna göre şekillenecektir.Kamu kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen adayların son başvuru tarihi olan 9 Kasım'ı kaçırmaması tavsiye edilmektedir.