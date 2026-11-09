Başkent Ankara'da altyapı çalışmaları ve şebeke arızaları nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilenmeye devam ediyor. ASKİ tarafından paylaşılan son bilgilere göre, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü Keçiören ve Etimesgut ilçelerinde gün boyu sürecek plansız su kesintileri yaşanıyor. Binlerce vatandaşı ilgilendiren kesintinin detayları netleşti.

Başkent Ankara’da Su Kesintisi su yönetimi ve altyapı güvenliği büyük bir hassasiyetle sürdürülürken, gün içerisinde yaşanan beklenmedik arızalar ve üçüncü taraf şantiye çalışmaları günlük yaşamı doğrudan etkilemeyi sürdürüyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayımlanan acil duyurulara göre, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü başkentin iki önemli ve kalabalık ilçesi olan Keçiören ve Etimesgut sınırları içerisinde plan dışı su kesintileri yaşanıyor.

Keçiören ve Etimesgut Sakinleri Dikkat: 9 Kasım Ankara Su Arızası ve Etkilenen Yerler Listesi

Sabah saatlerinde başlayan ve mesai bitimine kadar sürmesi öngörülen bu kesintiler, binlerce vatandaşı hazırlıksız yakalarken, arızaların giderilmesi için ekiplerin sahada başlattığı çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Günlük ev işlerini ve iş akışını planlamak zorunda kalan başkent sakinleri, suların yeniden ne zaman akacağını ve hangi mahallelerin bu kesintiden etkilendiğini yakından takip ediyor.

Ankara Keçiören Kuşcağız Mahallesi'nde Su Kesintisi Detayları!

Ankara Su Kesintisinden nasibini alan ilk merkez, başkentin en yoğun nüfuslu yerleşim yerlerinden biri olan Keçiören ilçesi oldu. Kuşcağız Mahallesi sınırları içerisinde yürütülen özel bir firma çalışmaları sırasında şebeke hattında risk oluşması nedeniyle tedbir amaçlı plansız su kesintisine gidildiği açıklandı.

ASKİ tarafından yürütülen altyapı ve kazı çalışmaları sırasında güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda Günsazak Caddesi üzerinde başlayan kesinti, bölgedeki birçok sokağı ve yerleşim noktasını doğrudan etkiliyor. Ekiplerin arızayı en kısa sürede güvenli bir şekilde çözerek şebekeye yeniden su verebilmek adına yoğun bir mesai harcadığı bildirildi.

Arıza ve Kesinti Nedeni: Metehan firmasının yürüttüğü çalışmalar nedeniyle tedbir amaçlı plansız kesinti.

Planlanan Tamir ve Su Verme Saati: 9 Kasım 2026 tarihinde saat 17:00 itibarıyla suların kademeli olarak verilmesi bekleniyor.

Etkilenen Başlıca Sokak ve Caddeler: Günsazak Caddesi, Şemdinli Sokak, Erfelek Caddesi, Gökova Sokak ve bu hatlara bağlı çevre sokaklar.

Ankara Etimesgut Tunahan Mahallesi'nde Su Kesintisi Detayları

Günün bir diğer Ankara su kesintisi haberi ise Etimesgut ilçesinden geldi. Başkentin hızla gelişen ve modern yerleşim alanlarından biri olan Etimesgut'ta, ana iletim hatlarında meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle mahalle sakinleri zor anlar yaşıyor.

Yetkili birimlerden edinilen bilgilere göre, Tunahan Mahallesi sınırlarında yer alan Dumlupınar 30 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan Ø100'lük dağıtım şebeke hattında beklenmedik bir arıza oluştu.

Bu ana boru arızasının ardından su akışı durdurulurken, ASKİ teknik ekipleri hızla olay yerine intikal ederek onarım çalışmalarına başladı. Hat basıncının dengelenmesi ve suyun güvenli bir şekilde depolardan hatlara aktarılması için ekiplerin sahadaki mücadelesi sürüyor.

Arıza Kaynağı: Dumlupınar 30 Ağustos Bulvarı üzerindeki Ø100'lük dağıtım şebeke hattı arızası.

Kesinti Saat Aralığı: Sabah 09:40 ile akşam 17:00 saatleri arasında su kısıtlaması uygulanıyor.

Etkilenen Yerler: Tunahan Mahallesi'nin tamamı ile Devlet Mahallesi'nin bir kısmında su kesintisi yaşanıyor.

Ankara Su Kesintisi İçin Önemli Uyarılar ve Tedbirler Nelerdir?

Yaşanan bu ani su kesintileri karşısında başkent sakinlerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına ASKİ yetkilileri çeşitli uyarılarda bulundu.

Özellikle kesinti süresince muslukların kapalı tutulması, suyun tekrar verilmesinin ardından oluşabilecek olası pas veya tortu durumlarına karşı muslukların bir süre boşa akıtılması tavsiye ediliyor. Çalışmaların planlanan 17:00 saatinden daha erken tamamlanması durumunda suyun şebekeye daha önce verilebileceği, ancak yüksek kotlu bölgelerde basıncın tamamen normale dönmesinin biraz zaman alabileceği vurgulandı. Başkentte altyapı güvenliği ve kesintisiz hizmet için yürütülen bu operasyonlar, şehir genelindeki su şebekesinin daha dayanıklı hale getirilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır.