Ankara’da 29 Kasım Pazar günü Küçükesat, Kayaş, Ulus, İvedik OSB ve Otonomi’de birer noterlik nöbetçi. İşlem yaptırmak isteyenler için kapanış saati 17.00. Öğle arasında yola çıkacaklar için bir saat daha önemli: 12.30–13.30 arasında yeni iş kabul edilmiyor.

Pazar günü Ankara’da noter arayanlar için ilk ayrıntı, cumartesi listesindeki adreslerin değişmiş olması. Hafta sonunun ilk gününde yedi noterlik nöbet tutarken 29 Kasım’da beş noterlik hizmet veriyor. Değişiklik aynı ilçede, hatta aynı site içinde bile farklı bir kapıya gitmenizi gerektirebiliyor. Örneğin Akyurt’ta her iki günün adresi de Otonomi. Ancak cumartesi günü D-4 blokta hizmet veren 5. Noterliğin yerini pazar günü C-3 bloktaki Akyurt 6. Noterliği aldı.

29 Kasım Pazar günü Ankara’da nöbetçi noterler

Çankaya’da işlem yapacaklar için Esat Caddesi, Mamak’ta ise Kayaş Caddesi üzerinde birer adres var. Ulus’taki noterlik ASKİ’nin karşısında, İvedik’teki noterlik Otokent İş Merkezi’nin giriş katında. Beş noterliğin açık adresleri ve doğrudan ulaşabileceğiniz telefon numaraları şöyle.

Bölge Nöbetçi noterlik Açık adres Telefon Küçükesat, Çankaya Ankara 28. Noterliği Kavaklıdere Mahallesi, Esat Caddesi No: 65/A 0 (312) 418 06 82 Kayaş, Mamak Ankara 73. Noterliği Kayaş Caddesi No: 63/A 0 (312) 372 20 90 Ulus, Altındağ Ankara 27. Noterliği Kazım Karabekir Caddesi, Nizamoğlu İşhanı No: 72/25, ASKİ karşısı 0 (312) 310 14 97 Otonomi, Akyurt Akyurt 6. Noterliği Saracalar Mahallesi, Özal Bulvarı, Başkent Oto Galericiler Sitesi, C-3 Blok No: 1, VakıfBank yanı 0 (312) 399 23 03 İvedik OSB, Yenimahalle Ankara 26. Noterliği Melih Gökçek Bulvarı, Otokent İş Merkezi, giriş kat, No: 6/55 0 (312) 502 16 26

Öğle arasında gidenler saat kaçta işlem yaptırabilir?

Nöbetçi noterliklerde çalışma günü 09.00’da başlıyor. Sabah işlem kabulü 12.30’a kadar sürüyor. Adalet Bakanlığının yayımladığı yönetmeliğe göre 12.30 ile 13.30 arası öğle tatili ve noterlikler bu aralıkta yeni iş kabul edemiyor. Dolayısıyla saat 13.00’te kapıya ulaşan birinin öğleden sonraki işlem saatini beklemesi gerekiyor. Öğle arasından sonra beş adreste de çalışma aralığı 13.30–17.00.

Küçükesat ve Kayaş adreslerinde hangi ayrıntıya bakmalı?

Ankara 28. Noterliğini ararken adresin bir yerde Kavaklıdere, başka bir yerde Küçükesat olarak karşınıza çıkması mümkün. Nöbet listesinde ikisi de aynı adres satırında yer alıyor: Mahalle adı Kavaklıdere, semt tarifi Küçükesat. Bir yakınınızla noter önünde buluşacaksanız Esat Caddesi 65/A bilgisini paylaşmanız yeterli. Mamak tarafında ise cumartesi günü paylaşılan Abidinpaşa adresi yerine pazar listesinde Kayaş yer alıyor. Burada aranacak isim Ankara 73. Noterliği, kapı numarası 63/A.

Otonomi ve Otokent iki ayrı ilçede

Hafta sonu listesinde adları birbirine benzeyen iki nokta var. Otonomi, Akyurt’un Saracalar Mahallesi’ndeki Başkent Oto Galericiler Sitesi. Pazar günü burada işlem yapacakların site içinde VakıfBank’ın yanındaki C-3 bloğa gitmesi gerekiyor. Otokent ise Yenimahalle’de, İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan iş merkezi. Bu adresi seçenler Melih Gökçek Bulvarı üzerinde, binanın giriş katındaki Ankara 26. Noterliğine ulaşabilir. Özellikle iki tarafın aynı noterlikte buluşacağı bir işlemde konumu gönderirken ilçe ve noterlik numarasını birlikte yazmak, Akyurt ile Yenimahalle’nin karışmasını önler.

Ulus, Sincan ve Keçiören için pazar listesi ne gösteriyor?

Ulus’ta buluşacaklar için ayırt edici nokta, Kazım Karabekir Caddesi’ndeki Nizamoğlu İşhanı. Ankara 27. Noterliğinin adres tarifinde ASKİ binasının karşısı belirtiliyor. Sincan’da cumartesi günü nöbet tutan Sincan 3. Noterliği ise pazar listesinde yer almıyor. Keçiören’de de 29 Kasım için listelenen bir nöbetçi noterlik bulunmuyor. Bu iki ilçeden yola çıkacaklar, kendilerine uygun adresi beş seçenek arasından belirleyebilir. Yola çıkmadan önce adresi teyit etmek veya yaptıracağınız işlemle ilgili bilgi almak için tablodaki numaradan doğrudan ilgili noterliğe ulaşabilirsiniz.