Ankara’da yılbaşı pazarlarının ilki 3 Aralık Perşembe günü ANKAmall’da açılacak. Geziyi yeni yıla bırakacaklar için iki tarih önemli: Gordion Yılbaşı Pazarı 1 Ocak’a, CEPA’daki Wonderluma Yılbaşı Köyü ise 3 Ocak 2027’ye kadar ziyaret edilebilecek. Böylece yılın ilk hafta sonunu da kapsayan adres CEPA olacak.

Ankara’da bu yıl pazar seçerken önce hangi gün gideceğinize karar vermekte fayda var. Aralık ayının ilk hafta sonuna iki açılış birden denk geliyor. 5 veya 6 Aralık’ta Akköprü’ye gidenler ANKAmall Yılbaşı Festivali’ni, CEPA’ya gidenler ise Wonderluma’nın açılış hafta sonunu yakalayabilecek. Ankara Kalesi’nde stantları gezmek isteyenlerin biraz daha beklemesi gerekecek. Kale’deki Eskiydi Yılbaşı Pazarı’nın ilk günü 12 Aralık Cumartesi.

Ankara’da hangi yılbaşı pazarı nerede ve ne zaman kurulacak?

Takvimdeki sekiz buluşma arasında bir günlük festival de var, bir ay boyunca ziyaret edilebilecek yılbaşı köyü de. Açılış tarihine göre sıralanan program şöyle.

Etkinlik Yer Ziyaret tarihleri ANKAmall Yılbaşı Festivali ANKAmall, Akköprü 3–6 Aralık 2026 Wonderluma Yılbaşı Köyü CEPA AVM 5 Aralık 2026–3 Ocak 2027 Eskiydi Yılbaşı Pazarı Ankara Kalesi 12–13, 19–20 ve 26–27 Aralık Gordion Yılbaşı Pazarı Gordion AVM 15 Aralık 2026–1 Ocak 2027 Bilkent Center Yılbaşı Pazarı Bilkent Center 18–27 Aralık Yaratan Kadınlar Christmas Market InterContinental Grand Ankara Hotel, Kavaklıdere 19–20 Aralık CerModern Yılbaşı Pazarı CerModern Ana Galeri, Sıhhiye 24–29 Aralık Crowne Plaza Winter Fest Crowne Plaza Ankara 27 Aralık





Ocak ayında hangi gün nereye gidilebilir?

1 Ocak Cuma günü için yayımlanan takvimde hem Gordion hem de CEPA var. Ancak cumartesi veya pazarı bekleyenler için seçenek değişiyor. Gordion’daki pazarın programı cuma günü tamamlanırken Wonderluma 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günlerini de kapsıyor. Çocuklarla gidilecek bir yer arayanlar için CEPA’daki programda hediyelik eşya stantlarının yanı sıra buz pateni, atlıkarınca, çocuk atölyeleri ve panayır oyunları da duyuruldu.

El emeği hediyeler için hangi hafta sonu öne çıkıyor?

Kadın girişimcilerin ürünlerini görmek isteyenler için takvimdeki tarih 19–20 Aralık. Kavaklıdere’deki InterContinental Grand Ankara Hotel, o hafta sonu Yaratan Kadınlar Christmas Market’e ev sahipliği yapacak. Aynı iki gün, Eskiydi Yılbaşı Pazarı’nın Ankara Kalesi’ndeki ikinci hafta sonuna denk geliyor. Bilkent Center’daki pazar da 18 Aralık Cuma günü açılmış olacak. Özellikle Kale’ye gideceklerin üç ayrı tarih aralığına dikkat etmesi gerekiyor. Stantlar aralıksız iki hafta boyunca değil, programda belirtilen üç cumartesi ve üç pazar günü kurulacak.

CerModern Yılbaşı Pazarı ücretsiz mi, kaça kadar açık?

CerModern’e giriş ücretsiz. Sıhhiye’deki Ana Galeri’de kurulacak yılbaşı pazarı, kurumun duyurusuna göre 24–29 Aralık arasında her gün 12.00–21.00 saatlerinde gezilebilecek. Bağımsız tasarımcıların stantlarında seramik, tekstil, aksesuar ve güzel sanatlar alanından çalışmalar yer alacak. Kapalı mekân arayanlar için avantajı, stantların tamamını aynı galeri içinde gezebilmek. İş çıkışı uğramak isteyenler içinse özellikle 28 Aralık Pazartesi ve 29 Aralık Salı akşamları takvimde tutulabilir.

Tek güne en çok seçenek sığdırmak isteyenler için 27 Aralık Pazar öne çıkıyor. O gün Crowne Plaza Winter Fest düzenlenirken hem Bilkent Center’daki pazar hem de Kale’deki Eskiydi yılın son ziyaretçilerini ağırlayacak. CerModern’i aynı güne sıkıştırmak gerekmiyor. Galerideki stantlar iki gün daha açık kalacak.