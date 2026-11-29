Ankara’da kullanmadığınız veya son kullanma tarihi geçmiş ilaçları, atık ilaç kutusu bulunan 925 eczaneden birine teslim edebilirsiniz. En yakın kutuyu bulmak için belediyenin İklim Ankara uygulamasında “Atık Noktalar” sekmesini açıp “Eczane” seçeneğine dokunmanız yeterli. Eczanelere ek olarak altı ilçedeki yedi atık getirme merkezi de evsel atık ilaçları kabul ediyor.

Evdeki ilaç dolabını düzenlerken son kullanma tarihi geçmiş bir kutuyla karşılaştığınızda Ankara’da başvurabileceğiniz ilk adres, belediyenin toplama projesine katılan bir eczane.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Ankara Eczacı Odası iş birliğiyle yürütülen projede eczaneler, vatandaşların evlerinde kalan ilaçlar için teslim noktası olarak görev yapıyor. Belediyenin 26 Kasım 2026 tarihli açıklamasına göre, 2021’den bu yana bu yolla toplanan yaklaşık 127 ton atık ilaç güvenli koşullarda imha edildi.

En yakın atık ilaç kutusu 3 adımda nasıl bulunur?

İklim Ankara’yı açın. Ankara Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulamasında “Atık Noktalar” sekmesine girin. “Eczane” seçeneğine dokunun. Haritada, evsel atık ilaç toplama projesine katılan eczanelerin konumlarını göreceksiniz. Size uygun noktayı seçin. Evinize ya da günlük güzergâhınıza yakın eczanenin yerini haritada kontrol edebilir, atık ilaçlarınızı buradaki toplama kutusuna bırakabilirsiniz.

Burada aradığınız bilgi, mahallenizdeki hangi eczanenin atık ilaç kutusuna sahip olduğu. Ankara Eczacı Odasının açıklamasına göre kutular, projeye katılmak isteyen eczanelere belediye tarafından yerleştirildi. Bu yüzden özellikle ilaç teslim etmek için yola çıkacaksanız önce haritadaki kayda bakmak işinizi kolaylaştırır. Uygulama kullanmadan adres veya telefon bilgisine ulaşmak isteyenler için belediyenin proje sayfasında 2026 yılı eczane iletişim ve adres listesi de bulunuyor.

Eczane dışında hangi ilçelerde teslim noktası var?

Belediyenin duyurusuna göre Çankaya’da iki adet 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi evsel atık ilaç kabul ediyor. Diğer beş merkez Akyurt, Kahramankazan, Keçiören, Kızılcahamam ve Pursaklar ilçelerinde bulunuyor. Böylece bu altı ilçede yaşayanlar, kendilerine daha yakınsa ilaçlarını doğrudan atık getirme merkezine de götürebiliyor. Bu ilçe listesi belediyenin yedi merkezini gösteriyor. Eczane üzerinden teslim içinse Ankara genelindeki katılımcı noktalar arasından seçim yapılabiliyor.

Eczaneye bırakılan ilaçlara ne oluyor?

Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri Ahmet Çakan’a göre ayrı toplamanın gerekçesi, ilaç kalıntılarının toprağa ve suya karışma ihtimali. Evde kullanılmayan ilaç çöpe atıldığında evsel atıklarla aynı yolu izliyor, lavaboya döküldüğünde ise atık suya karışabiliyor. Eczanedeki özel kutu, ilacın doğrudan bertaraf tesisine uzanan toplama sürecine girmesini sağlıyor. Belediye ile odanın 2020’de imzaladığı protokolün ardından uygulama 2021’de başladı.

Toplama kutusundan sonraki durak Sincan Çadırtepe’deki tıbbi atık bertaraf tesisi. ABB Sıfır Atık Şube Müdürü Sercan Gelener’in verdiği bilgiye göre, teslim edilen ilaçlar tesiste 1.100 santigrat derecede yakılarak imha ediliyor. Belediyenin açıkladığı 127 ton, tek bir yılda çıkan miktarı değil, uygulamanın başladığı 2021’den Kasım 2026’ya kadar biriken toplamı ifade ediyor.