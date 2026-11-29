24. Ankara Kitap Fuarı, 4 Aralık Cuma günü ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde açılacak. 13 Aralık Pazar akşamına kadar her gün 10.00–20.00 saatleri arasında gezilebilecek fuar, bu yıl iki hafta sonunu kapsıyor. İlk hafta sonu için çizgi roman, polisiye ve gençlik edebiyatı okurlarının takvimleri kesişiyor. İkinci hafta sonunda ise Üstün Dökmen ile Şükrü Erbaş’ı aynı öğleden sonra görmek mümkün. Belirli bir kitabı imzalatmak için gidenler açısından en önemli ayrıntı, yayınevindeki imza saatiyle salondaki söyleşi saatini ayırmak.

Açılış günü Fabien Toulmé ve Éric-Emmanuel Schmitt için iki imza saati var

Bu yıl fuarın onur konuğu ülke Fransa. Uluslararası onur konukları arasında yer alan çizgi roman yazarı ve çizeri Fabien Toulmé ile romancı ve oyun yazarı Éric-Emmanuel Schmitt’in açılış gününe ait imza programında 15.00 ve 17.00 olmak üzere iki saat bulunuyor. İki yazarı da görmek isteyen bir okur için bunun pratik bir karşılığı var. Cuma günü ilk buluşmayı birine, iki saat sonraki oturumu diğerine ayırabilir.

Toulmé’yi ilk kez bu fuarda tanıyacaklar için Hakim’in Yolculuğu üçlemesi, sanatçının çalışmalarına iyi bir giriş. Göç ve kişisel tanıklıkları çizgi romanla anlatan Toulmé’nin Türkçedeki kitapları Desen Yayınları etiketiyle okura ulaşıyor. Edebiyatla tiyatro arasında dolaşmayı sevenler ise Schmitt’i Şişmanlayamayan Sumocu ya da Bayan Ming’in Hiç Olmayan On Çocuğu kitaplarından hatırlayabilir. Fransa programında imzaların yanı sıra eş zamanlı çeviriyle düzenlenecek konferanslar ve dramatik yazarlık üzerine bir yuvarlak masa da var.

Cumartesi günü İpek Ongun’dan Ahmet Ümit’e

5 Aralık Cumartesi için üç saati peş peşe not etmek yeterli. İpek Ongun saat 14.00’te Ankyra Salonu’nda söyleşiye katılacak. Saat 15.00’te Artemis Yayınları’nda kitaplarını imzalayacak. Ardından 16.00’da Yapı Kredi Yayınları’nda Ahmet Ümit’in imza programı başlayacak. Böylece fuara bir gün ayırabilen bir okur, öğleden sonrasını iki yazar arasında planlayabilir. Ancak son saatte bir seçim de var. Toulmé’nin Benoît Guillaume ile katılacağı söyleşi, Ahmet Ümit’in imzasıyla aynı saatte Ankyra Salonu’nda yapılacak.

Cumartesi günü daha erken gelecekler için 13.00’te Sevgi Özel’in Kırmızı Kedi Yayınları’nda, Enver Kubilay Yüksel’in ise Timaş Yayınları’nda imzası bulunuyor. Mustafa Orakçı saat 14.00’te, Nurullah Genç ise 15.00’te Timaş’ın imza programında yer alıyor. Günün bir başka ortak buluşması da saat 16.00’da Kırmızı Kedi’de. Barış Terkoğlu ile Barış Pehlivan kitaplarını aynı saatte imzalayacak.

İlk pazar günü şiir okurları için adres Kırmızı Kedi

6 Aralık Pazar günü Kırmızı Kedi’nin programı, tek bir yayınevinde birkaç farklı yazarla karşılaşmak isteyenlere uygun. Saat 12.00’de Gülşah Aksakallı, 14.00’te Tolga Öztorun, 15.00’te İlker Başbuğ ve Ahmet Yavuz listede. Şiir okurları için aynı yayınevinde Haydar Ergülen’in imzası saat 16.00’da başlayacak. Pazar programında Ahmet Şerif İzgören’i görmek isteyenlerin ise 15.00’te Elma Yayınları’na gitmesi gerekiyor.

Hafta içi gidecekler hangi saatleri seçebilir?

Hafta içi sabah saatlerinde de imza buluşmaları var. Timaş Yayınları’nda 7 Aralık Pazartesi saat 10.30’da Zeynep Kaya ve Mirel Güler, ertesi sabah aynı saatte Sevda Özdemir okurlarla buluşacak. 9 Aralık Çarşamba günü sabah saatini tercih edenler 10.30’da Güneş Bloedorn’u Timaş’ta, daha geç gidecekler ise 17.00’de Giray Fidan’ı Kırmızı Kedi’de görebilir. Bunların her biri imza takviminde yer alan başlangıç saatleri.

Söyleşiyle imzayı aynı ziyarette birleştirmek için hafta içinde de bir seçenek var. 10 Aralık Perşembe günü Halis Aydemir’in söyleşisi saat 13.00’te Ankyra Salonu’nda, imzası ise 14.00’te Timaş Yayınları’nda. Ertesi günün programında Metin Köse’nin imzası tüm güne yayılıyor. 11 Aralık Cuma günü öğleden sonra gelecekler için İlhami Fındıkçı saat 15.00’te, Talip Yiğit ise saat 17.00’de imza listesinde yer alıyor.

Son hafta sonu Üstün Dökmen ve Şükrü Erbaş hangi gün?

12 Aralık Cumartesi saat 14.00’te Üstün Dökmen ve Beyza Aksoy, Epsilon Yayınları’nın imza programında. Bir saat sonra Şükrü Erbaş, Kırmızı Kedi Yayınları’nda şiir okurlarıyla buluşacak. Fuarın kapanış günü olan 13 Aralık Pazar ise ilk imzalardan biri saat 12.00’de Başak Akgün Nail’in. Saat 14.00’te Anıl Basılı ve Serpil Bozkurt, 15.00’te Elif Veske ve Emrah Gökçe farklı yayınevlerinde kitaplarını imzalayacak. Son gün de ziyaret için kapanış saati 20.00. Belirli bir yazarı görmek isteyenler, yola çıkmadan önce seçtikleri günün programını fuarın sitesinden kontrol edebilir.

Fuar Boyunca İmza Programı Olan Yazar ve Şairler

04 Aralık Cuma

15:00 – Tuna Tümer (Destek Yayınları)

15:00 – Éric-Emmanuel Schmitt

15:00 – Fabien Toulmé

17:00 – Éric-Emmanuel Schmitt

17:00 – Fabien Toulmé

05 Aralık Cumartesi

13:00 – Enver Kubilay Yüksel (Timaş Yayınları)

13:00 – Sevgi Özel (Kırmızı Kedi Yayınları)

13:00 – Fars Meyus (Destek Yayınları)

14:00 – Mustafa Orakçı (Timaş Yayınları)

14:00 – Emel Ballı (Ötüken Neşriyat)

14:00 – Ömer Burak Sert (Ötüken Neşriyat)

15:00 – Nurullah Genç (Timaş Yayınları)

15:00 – Rıfat Batur (Epsilon Yayınları)

15:00 – Tarık Çelenk

15:00 – İpek Ongun (Artemis Yayınları)

15:00 – Nur Serter (Galeati Yayınları)

15:00 – Ahmet Küçükşahin (Galeati Yayınları)

15:00 – Alican Türk (Galeati Yayınları)

15:00 – C.M. Kösemen (Destek Yayınları)

15:00 – Tuğba Temrel (Destek Yayınları)

15:00 – Salim Nizam (Ötüken Neşriyat)

16:00 – Ahmet Ümit (Yapı Kredi Yayınları)

16:00 – Havva Tekin (Timaş Yayınları)

16:00 – Barış Terkoğlu & Barış Pehlivan (Kırmızı Kedi Yayınları)

17:00 – Hediye Demet Akan (Timaş Yayınları)

17:00 – Dağhan Dönmez (Destek Yayınları)

06 Aralık Pazar

12:00 – Gülşah Aksakallı (Kırmızı Kedi Yayınları)

13:00 – Yeşim Taş (Epsilon Yayınları)

13:00 – Haldun İlkdoğan (Timaş Yayınları)

14:00 – Sultan Karaarslan (Timaş Yayınları)

14:00 – Tolga Öztorun (Kırmızı Kedi Yayınları)

14:00 – Günal Eren (Galeati Yayınları)

14:00 – Ebru Alpay (Ötüken Neşriyat)

14:00 – Ahmet Yeşiltepe (Ötüken Neşriyat)

14:00 – Hilal Koçyiğit (Ötüken Neşriyat)

15:00 – Pelin Öney (Epsilon Yayınları)

15:00 – Muhammed Emin Yıldırım (Siyer Yayınları)

15:00 – Bülent Şahin Erdeğer (Timaş Yayınları)

15:00 – Ahmet Şerif İzgören (Elma Yayınları)

15:00 – İlker Başbuğ (Kırmızı Kedi Yayınları)

15:00 – Ahmet Yavuz (Kırmızı Kedi Yayınları)

15:00 – Murat Aygen (Destek Yayınları)

15:00 – Hamza Demirkapu (Ötüken Neşriyat)

15:00 – Murat Özer (Ötüken Neşriyat)

15:00 – Fatma Sabiha Kutlar (Ötüken Neşriyat)

15:00 – Fatih Köksal (Ötüken Neşriyat)

16:00 – Banu Avar

16:00 – Haydar Ergülen (Kırmızı Kedi Yayınları)

16:00 – Mete Gündoğan (Destek Yayınları)

17:00 – Sadullah Ergün (Timaş Yayınları)

17:00 – Alper Atak (Destek Yayınları)

17:00 – Aslı Gümüşel (Destek Yayınları)

07 Aralık Pazartesi

10:30 – Zeynep Kaya (Timaş Yayınları)

10:30 – Mirel Güler (Timaş Yayınları)

14:00 – Ayla Hatırlı

08 Aralık Salı

10:30 – Sevda Özdemir (Timaş Yayınları)

10:30 – Serap Kulaksız

16:00 – Levent Vurgun

17:00 – Osman Eker (Gülnar Yayınları)

09 Aralık Çarşamba

10:30 – Güneş Bloedorn (Timaş Yayınları)

17:00 – Giray Fidan (Kırmızı Kedi Yayınları)

10 Aralık Perşembe

10:30 – Sena Pınar Civan (Timaş Yayınları)

11:00 – Pelin Cansu Sarı Yıldız (Kırmızı Kedi Yayınları)

14:00 – Halis Aydemir (Timaş Yayınları)

11 Aralık Cuma

Tüm Gün – Metin Köse

15:00 – İlhami Fındıkçı

17:00 – Talip Yiğit (Timaş Yayınları)

12 Aralık Cumartesi

12:00 – Hatice Ekinci (Kırmızı Kedi Yayınları)

14:00 – Işıl Işık

14:00 – Beyza Aksoy (Epsilon Yayınları)

14:00 – Üstün Dökmen (Epsilon Yayınları)

14:00 – Serkan Karaismailoğlu (Elma Yayınları)

14:00 – Günay Gafur (Kırmızı Kedi Yayınları)

14:00 – Ayşe Sarızeybek (Destek Yayınları)

14:00 – Alp Paksoy (Ötüken Neşriyat)

14:00 – Ruhi Ersoy (Ötüken Neşriyat)

14:00 – Ramazan Erhan Güllü (Ötüken Neşriyat)

14:00 – Berna Güzey (Ötüken Neşriyat)

14:00 – Nejla Günay (Ötüken Neşriyat)

14:00 – Sait Ebinç (Ötüken Neşriyat)

15:00 – Şükrü Erbaş (Kırmızı Kedi Yayınları)

15:00 – Yasin Pişgin (Timaş Yayınları)

15:00 – Pınar Ayhan (Galeati Yayınları)

16:00 – M. Hakan Türkçapar (Epsilon Yayınları)

16:00 – Kadir Özdel (Epsilon Yayınları)

16:00 – Aslıhan Dönmez (Epsilon Yayınları)

16:00 – Hakan Öğütlü (Epsilon Yayınları)

16:00 – Okan Alay (Kırmızı Kedi Yayınları)

17:00 – Çağdaş Bayraktar (Kırmızı Kedi Yayınları)

17:00 – Fatih Ergülen (Kırmızı Kedi Yayınları)

19:00 – Hakkı Öznur (Eksen Sendikası)

13 Aralık Pazar