Teknoloji devi Apple, popüler akıllı telefon serisinde sıradışı bir karara imza atarak iPhone 19 isimlendirmesini pas geçmeye ve doğrudan iPhone 20 Pro ailesini tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin yirminci yıla özel olarak geliştirdiği bu devrim niteliğindeki seride yer alacak yenilikler şimdiden teknoloji kulislerini hareketlendirdi.

Akıllı telefon pazarının en büyük aktörlerinden biri olan Apple, her yeni nesil cihazıyla sektöre yön vermeye ve teknoloji severleri heyecanlandırmaya devam ediyor. Şirket cephesinden sızan son bilgilere göre, önümüzdeki ocak ayında gerçekleştirilmesi beklenen dev etkinlikte son derece stratejik ve beklenmedik bir adım atılacak. Gelen son dakika iddialarına göre marka, standart isimlendirme çizgisini değiştirerek iPhone 19 serisini tamamen atlayacak ve doğrudan iPhone 20 Pro ailesini teknoloji dünyasının karşısına çıkaracak. Bu radikal kararın arkasındaki temel sebebin ise markanın ikonik akıllı telefon serisinin yirminci kuruluş yıl dönümünü kutlama hazırlıkları olduğu ifade ediliyor.

Yirminci yıla özel olarak tasarlanan bu yeni ve çok özel seri kapsamında, kullanıcıların karşısına iPhone 20 Pro ve iPhone 20 Pro Max modellerinin çıkacağı belirtiliyor. Şirketin bu özel jenerasyonda standart tasarım çizgilerinin dışına çıkarak hem donanımsal hem de estetik anlamda çığır açacak yeniliklere imza atacağı konuşuluyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre yeni telefonlarda köşelerden kavisli ekran tasarımı tercih edilecek. Bu kavisli yapı, kullanıcılara çok daha zarif bir tutuş hissi sağlarken multimedya tüketimi sırasında da görsel anlamda sınırları ortadan kaldıran sürükleyici bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Görsel estetiğin yanı sıra donanım tarafında da kilit yenilikler barındıran cihazda, özellikle güvenlik ve kamera teknolojilerinde önemli geliştirmeler göze çarpıyor. Güvenlik sisteminin temelini oluşturan Face ID teknolojisine güç veren gelişmiş kamera sisteminin, ekranın altında konumlandırılmak yerine LOFIC tabanlı yepyeni bir kamera sensöründe yer alacağı kulislerde konuşuluyor. Bu yenilikçi sensör teknolojisi sayesinde düşük ışık performansının zirveye çıkacağı ve görüntü kalitesinin bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Performans kanadında ise gücünü şirketin kendi geliştirdiği A21 Pro işlemcisinden alacak olan cihaz, mobil oyunlarda, yapay zeka tabanlı işlemlerde ve zorlu çoklu görev senaryolarında kusursuz bir hız vadediyor. Apple'ın bu özel seriyle birlikte mobil işlemci pazarındaki liderliğini daha da pekiştirmesi bekleniyor.