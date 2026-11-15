Akıllı telefon pazarının merakla beklenen yeni amiral gemisi OPPO Find X10, Türkiye’de resmen satışa çıktı. Cihazın 256 GB’lık versiyonu 115 bin TL, 512 GB’lık modeli ise 125 bin TL fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı. Çin lansmanında tanıtılan Find X10 Pro Max modelinin ise Türkiye’ye getirilmemesi dikkat çekti.

Akıllı telefon dünyasında amiral gemisi rekabeti her geçen gün daha da kızışırken, teknoloji devi OPPO’nun yeni nesil üst segment modeli OPPO Find X10 Türkiye pazarındaki yerini resmen aldı. Uzun süredir teknoloji tutkunları ve mobil fotoğrafçılık meraklıları tarafından yakından takip edilen yeni amiral gemisi, bugün itibarıyla Türkiye’deki resmi satış kanalları ve yetkili teknoloji mağazaları üzerinden tüketicilerin beğenisine sunuldu. Ancak cihazın Türkiye macerası, beraberinde hem yüksek fiyat etiketlerini hem de serinin diğer üyesine dair önemli soru işaretlerini getirdi.

OPPO Find X10 Türkiye Satış Fiyatları Açıklandı

Premium segmentte konumlandırılan ve sunduğu üst düzey donanım özellikleriyle dikkat çeken OPPO Find X10, Türkiye pazarına iki farklı depolama kapasitesi seçeneğiyle giriş yaptı. Şirketin açıkladığı resmi satış rakamlarına göre; cihazın 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip başlangıç versiyonu 115 bin TL fiyat etiketiyle listelendi. Daha yüksek depolama alanına ihtiyaç duyan kullanıcılar için hazırlanan 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama kapasiteli üst seçenek ise 125 bin TL’den satışa sunuldu. Döviz kurları ve vergi dilimlerinin etkisiyle yüz bin lira barajını aşan bu rakamlar, telefonun doğrudan en üst segmentteki rakipleriyle aynı fiyat bandında konumlandığını gösteriyor.

Çin'de Birlikte Tanıtılmıştı Ancak Türkiye'ye Tek Başına Geldi

OPPO Find X10’un Türkiye lansmanındaki en dikkat çekici detay ise serinin diğer üyesiyle ilgili yaşandı. Hatırlanacağı üzere marka, ilk olarak Çin’de gerçekleştirdiği görkemli lansman etkinliğinde Find X10 modelinin yanı sıra serinin daha gelişmiş donanımlara sahip tepe modeli olan Find X10 Pro Max’i de dünyaya tanıtmıştı. Ancak Türkiye satışlarının başlamasıyla birlikte standart Find X10 modelinin ülkemize tek başına giriş yaptığı görüldü.

Find X10 Pro Max Neden Türkiye Pazarında Yok?

Teknoloji kulislerinde ve kullanıcı forumlarında en çok konuşulan konulardan biri, beklentilerin aksine Find X10 Pro Max modelinin henüz OPPO Türkiye’nin resmi internet sitesinde ya da yetkili satış kanallarında listelenmemesi oldu. Şu an için Pro Max versiyonunun Türkiye’ye ne zaman geleceğine veya gelip gelmeyeceğine dair markadan yapılmış resmi bir takvim açıklaması bulunmuyor.

Sektör uzmanları ve teknoloji yorumcuları ise bu stratejik kararın arkasındaki en güçlü nedenin fiyatlandırma politikası olduğunu değerlendiriyor. Standart modelin dahi 115 bin TL ile 125 bin TL bandında alıcı bulduğu Türkiye pazarında, çok daha yüksek maliyete sahip olan Find X10 Pro Max modelinin etiket fiyatının aşırı yüksek seviyelere çıkacağını öngören şirketin, bu modeli Türkiye pazarına getirmeme kararı almış olabileceği ifade ediliyor. Önümüzdeki günlerde OPPO Türkiye cephesinden serinin geleceğine dair yeni bir bilgilendirme yapılıp yapılmayacağı merakla bekleniyor.