Oyun dünyasının yıllardır beklediği Grand Theft Auto VI (GTA 6) için konsol cephesinde ön yükleme süreci resmen başladı. 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıkış yapacak oyunun PC sürümü ise henüz duyurulmadı. Rockstar Games cephesinden bilgisayar kullanıcılarına yönelik tarih açıklaması bekleniyor.

Oyun tarihinin en büyük yapımlarından biri olarak gösterilen Grand Theft Auto VI (GTA 6) için geri sayım artık son viraja girdi. Geliştirici stüdyo Rockstar Games, uzun süredir merakla beklenen yapımın çıkış takvimini ve ön yükleme detaylarını netleştirirken, dünya genelindeki milyonlarca oyuncu arasında büyük bir heyecan dalgası başladı. Yeni nesil konsol sahipleri oyun dosyalarını şimdiden cihazlarına indirmeye hazırlanırken, bilgisayar (PC) oyuncuları ise yapımın kendi platformlarına ne zaman geleceğini araştırmaya devam ediyor.

GTA 6 PC Sürümü Ne Zaman Çıkacak?

Bilgisayar kullanıcılarının en çok merak ettiği soruların başında gelen GTA 6 PC çıkış tarihi konusunda Rockstar Games cephesinden henüz resmi bir takvim paylaşılmadı. Şirketin güncel duyurularında ve resmi internet sitesinde oyunun ilk aşamada yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformları için piyasaya sürüleceği vurgulanıyor. Oyun kulislerinde bilgisayar versiyonunun 2027 yılı içerisinde oyuncularla buluşacağına dair güçlü iddialar dolaşsa da, geliştirici stüdyo tarafından doğrulanmış kesin bir gün bulunmuyor. Bu sebeple resmi açıklama yapılmadan internette paylaşılan tarihlerin kesin bilgi olarak kabul edilmemesi gerekiyor.

GTA 6 İndirmeye Açıldı mı ve Ön Yükleme Nasıl Yapılıyor?

Konsol tarafında ise heyecan dorukta. Rockstar Games’in yaptığı resmi bilgilendirmeye göre GTA 6 dijital ön yükleme süreci 10 Kasım 2026 tarihi itibarıyla resmen başladı. Ancak bu indirme imkanı, şu an için yalnızca dijital mağazalar üzerinden ön sipariş veren PlayStation 5 ve Xbox Series X|S sahiplerini kapsıyor. Ön yükleme sistemi sayesinde oyuncular, devasa boyuttaki oyun dosyalarını çıkış gününden önce konsollarına indirerek 19 Kasım’daki büyük lansman anında hiçbir bekleme süresi yaşamadan doğrudan oyuna giriş yapabilecek.

Platformlara göre belirlenen dijital ön yükleme saatleri ise şu şekilde açıklandı:

PlayStation 5: 10 Kasım 2026, yerel saatle 00.00.

Xbox Series X|S: 10 Kasım 2026, GMT ile 00.00.

Ayrıca oyunun kutulu fiziksel sürümünü tercih eden kullanıcılar için kutu içerisinden çıkacak dijital indirme kodlarının da 12 Kasım tarihinden itibaren oyunculara ulaştırılması planlanıyor.

Grand Theft Auto VI Tam Olarak Ne Zaman Çıkacak?

Rockstar Games’in küresel lansman takvimine göre Grand Theft Auto VI, 19 Kasım 2026 Perşembe günü resmen oyunseverlerin beğenisine sunulacak. İlk etapta yalnızca yeni nesil konsollarda erişime açılacak olan yapımın, 19 Kasım’da yerel saatle 00.00’da oynanabilir hale gelmesi planlanıyor. Oyunun çevrimiçi modu olan GTA Online tarafındaki yeni nesil içeriklerin de ana oyunun çıkışının hemen ardından kademeli olarak devreye alınması bekleniyor.

PC Oyuncularına Sahte Bağlantı Uyarısı

Henüz bilgisayar sürümü resmi olarak duyurulmadığı için PC platformuna yönelik herhangi bir ön sipariş, erken erişim veya dijital indirme seçeneği bulunmuyor. Uzmanlar, özellikle bu yoğun ilgi döneminde internet ortamında dolaşan ve "GTA 6 PC indir" başlığıyla sunulan sahte bağlantılara ve zararlı yazılımlara karşı kullanıcıların son derece dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.