Şarkıları ve rol aldığı dizilerle geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü sanatçı Kutsi, özel hayatında yeni bir sayfa açtı. Bir süredir birlikte olduğu Sevda Sönmez ile sade bir törenle dünyaevine giren 53 yaşındaki sanatçı, bu evlilikle üçüncü kez nikâh masasına oturdu. Aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı sürpriz törende çiftin nikâh şahitliğini AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram üstlendi. İşte magazin gündemine damga vuran nikâhtan ilk kareler ve detaylar…

Magazin dünyası, 15 Kasım 2026 Pazar akşamı gelen sürpriz nikâh haberiyle hareketlendi. Gerçek adı Ahmet Kutsi Karadoğan olan şarkıcı ve oyuncu Kutsi, bir süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşadığı Sevda Sönmez ile hayatını birleştirdi.

Kutsi'den Sürpriz Evlilik Haberi! Sevda Sönmez İle Mutluluğa Evet Dedi

Kalabalık bir düğün organizasyonu yerine aile bireyleri ve yakın dostlarının katıldığı samimi bir tören tercih eden çift, mutluluklarını sevdikleriyle paylaştı. Törenin ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede sanatçının hayranları tarafından büyük ilgi görürken, çiftin heyecanı ve mutluluğu dikkat çekti.

Nikâh Şahidi AK Parti Milletvekili Serkan Bayram Oldu

Sürpriz nikâhın en çok konuşulan detaylarından biri de şahitlik koltuğunda oturan isim oldu.AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Kutsi ve Sevda Sönmez’in nikâh şahitliğini yaptı.

Törenin ardından sosyal medya hesabından çifte tebrik mesajı yayımlayan Serkan Bayram, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli dostum, sanatçı Kutsi ile Sevda’nın bu mutlu günlerinde nikâh şahitliği yapmanın mutluluğunu yaşadık. Sevgi, saygı ve muhabbetle kurdukları yuvalarının bir ömür boyu huzur, mutluluk ve bereketle dolmasını diliyorum. Kutsi ve Sevda’ya bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Allah mesut etsin."

Kutsi Daha Önce İki Evlilik Yapmıştı

Sevda Sönmez ile dünyaevine girerek üçüncü kez evlilik heyecanı yaşayan Kutsi, daha önce iki kez nikâh masasına oturmuştu:

İlk Evliliği (2008 – 2015): Sanatçı, 2008 yılında Sinem Bayraktutar ile evlenmiş, çift 2015 yılında yollarını ayırmıştı.

İkinci Evliliği (2021): Kutsi, 10 Mart 2021 tarihinde ise Gaziantep’te Sibel Ülker ile nikâh masasına oturmuştu.

Sosyal medyada kısa sürede gündemin üst sıralarına yerleşen nikâh fotoğraflarının ardından, takipçileri ünlü sanatçıya ve eşi Sevda Sönmez’e binlerce tebrik mesajı gönderdi.