Ekranların uzun süre ilgiyle takip edilen Eşref Rüya dizisi, başarılı bir sezonun ardından final yaparak ekran macerasını sonlandırmıştı. Ancak hikayenin gördüğü büyük ilginin ardından yapımcılar, sevilen karakterin geçmişine odaklanan yepyeni bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya karar verdi. Dijital platform Prime Video ekranlarında yayınlanacak olan ve başrolünü Çağatay Ulusoy'un üstlendiği Eşref Tek dizisinin çekimleri Kıbrıs'ta hız kesmeden devam ediyor. Dizinin kadın başrolü için Aybüke Pusat ile anlaşılması magazin kulislerinde geniş yankı uyandırırken, gözler doğal olarak önceki projede başrol oynayan Demet Özdemir'e çevrildi.

Basın mensuplarının soruları karşısında sessizliğini bozan Demet Özdemir, projede yer almayışı ve yeni kadro tercihleri hakkında ilk kez net ve yapıcı açıklamalarda bulundu. Sektörde kadın oyuncular arasında yaratılmaya çalışılan suni rekabet kurgularına net bir mesafe koyan ünlü oyuncu, bu tür yaklaşımların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Meslektaşı Aybüke Pusat ve yeni ekibe gönülden başarı dileklerini ileten Özdemir, sergilediği olgun tavırla dikkatleri üzerine çekti.

Konuyla ilgili yöneltilen sorulara samimiyetle yanıt veren başarılı oyuncu, "Bu projenin devamı olmadığı için hiç okuduğum ve bilgi sahibi olmadığım bir taraf, onlar için hayırlı olsun. Bir sürü şey yazılıyor çiziliyor ama bir kadın bir kadının hakkında zaten kötü bir şey söylemez. Onun yerine diye bir şey de olmaz bu sektörde. Erkekler için olmuyor ama kadınlar için çok fazla kurguya giriyoruz, o yüzden yolları açık olsun" diyerek sektördeki cinsiyetçi yaklaşımlara ve yıpratıcı spekülasyonlara çok net bir nokta koydu.

Arada herhangi bir küslük veya kırgınlık olup olmadığını merak eden hayranlarına da net konuşan Özdemir, iddiaları kesin bir dille yalanladı. "Hiç olamaz. Biz bambaşka bir şey yaptık, şu an bambaşka bir şey yapılıyor aslında" diyerek iki projenin konsept olarak birbirinden tamamen farklı olduğunu belirtti. Özdemir'in bu yapıcı ve destekleyici tavrı, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi ve kullanıcılar tarafından büyük bir zarafet örneği olarak değerlendirildi.

Kariyerindeki profesyonel duruşuyla her zaman adından söz ettiren Demet Özdemir, magazin gündemindeki bu tür spekülasyonlara en güzel cevabı yine kendi çizgisiyle vermiş oldu. Eşref Tek dizisi izleyiciyle buluşmak için gün sayarken, projede yer alan tüm ekibe başarı dilekleri iletilmeye devam ediyor. Magazin dünyası bu gelişmeleri yakından takip ediyor.