Türk sinemasının unutulmaz ismi Kadir İnanır'ın vefatından sonra 23 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural ile ailesi arasında baş gösteren miras krizi büyüyor. Vasiyetin açıklanmasına günler kala, usta oyuncunun bankadaki 60 milyon TL'lik nakdi ve kayıp koleksiyonları yargıya taşınıyor.

Türk sinemasının dev çınarı Kadir İnanır'ın 26 Haziran tarihinde 76 yaşında hayata gözlerini yummasının ardından başlayan miras ve vasiyet tartışmaları magazin ve hukuk gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Usta oyuncunun tüm mal varlığını 23 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı vasiyetinin açıklanmasına sayılı günler kala, dosyadaki yeni ayrıntılar taraflar arasındaki anlaşmazlığı gözler önüne seriyor.

İsmail Bayrak'ın aktardığı bilgilere göre, 17 Aralık tarihinde resmiyet kazanması ve kamuoyuna duyurulması beklenen vasiyet öncesinde, Kadir İnanır'ın banka hesaplarındaki net nakit varlığının 60 milyon TL olduğu öğrenildi.

9 Mayıs 2022 tarihinde doktor raporu eşliğinde hazırlanan vasiyetnameyle tüm servetini Jülide Kural'a bırakan İnanır'ın bu adımı, yeğeni Levent İnanır başta olmak üzere aile üyeleriyle arasında büyük bir hukuki ve malî çekişmeye yol açmış durumdadır.

Tedavi Masrafları İçin Satılan Gayrimenkuller

Usta oyuncunun geçmiş yıllarda geçirdiği ağır sağlık sorunları ve uzun süren tedavi süreçleri, mal varlığının önemli bir kısmının erimesine neden oldu. Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, Kadir İnanır'ın hastalık süreçlerinde yüksek tedavi masraflarını karşılayabilmek adına bazı gayrimenkullerini elden çıkardığı ifade ediliyor:

Dalaman'daki Yazlık: 2018 yılında beynine pıhtı atmadan önce akciğer kanseri tedavisi gören İnanır'ın, bu zorlu süreçte Dalaman'da bulunan yazlığını satışa çıkardığı biliniyor.

Ulus'taki Ev: İlerleyen yıllarda nükseden sağlık sorunları ve özel hastane masrafları nedeniyle Ulus'taki evinin de elden çıkarıldığı öne sürülüyor.

Yurt Dışı Tedavileri: Türkiye'deki özel hastane süreçlerinin yanı sıra Küba gibi ülkelere de tedavi amacıyla seyahat ettiği bilinen sanatçının, servetinin bir kısmını sağlığına kavuşmak için harcadığı belirtiliyor.

Kayıp Koleksiyonlar ve Polis Tutanakları

Vasiyetnamenin açıklanmasına yönelik hazırlıklar sürerken, aile üyeleri ile Jülide Kural cephesi arasındaki gerilim yalnızca gayrimenkul ve nakit varlıklarla sınırlı kalmadı. Kadir İnanır'ın vefatının hemen ardından yeğeni Levent İnanır'ın polis eşliğinde eve girerek değerli eşyaların sayımını gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Ancak tutanaklara yansıyan en çarpıcı detaylardan biri, usta oyuncunun yıllar içinde biriktirdiği özel koleksiyonların kayıp olmasıdır.

İddialara göre, sanatçının değerli saat, çakmak ve tespih gibi özel eşyalarının kasada bulunmadığı tutanaklara resmi olarak işlendi. Aile üyelerinin vasiyete ve mal varlığı paylaşımına itiraz etmelerindeki en büyük etkenlerden birinin de bu kayıp koleksiyonlar ve değerli eşyalar olduğu konuşuluyor.

17 Aralık tarihinde açıklanacak olan resmi vasiyetin ardından, mirasın hak sahipliği ve koleksiyonların akıbeti konusunda hukuk mücadelesinin nasıl bir boyut kazanacağı tüm sinema camiası ve kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.