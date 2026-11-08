Türk Telekom ve ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen yerli akıllı telefon projesinde geri sayım başladı. Donanımı ASELSAN, yazılımı Türk Telekom imzasını taşıyan cihazın 2027 yılının ikinci çeyreğinde tanıtılması planlanıyor. Uydu haberleşmesi gibi yenilikçi özelliklerle donatılacak olan telefon, küresel pazarda iddialı bir konuma gelmeyi hedefliyor.

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi doğrultusunda telekomünikasyon altyapısı ile savunma sanayiinin öncü güçleri güçlerini birleştirdi.

Türk Telekom ve ASELSAN ortaklığında yürütülen yerli akıllı telefon projesinde merakla beklenen takvim nihayet netlik kazandı.

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Projenin detaylarını paylaşan yetkililer, geliştirilen cihazın yalnızca ulusal bir üretim olmanın ötesinde, küresel pazarda rekabet edebilecek düzeyde yüksek teknolojiyle donatılacağını vurguluyor.

Projenin geliştirme süreçlerinin planlandığı şekilde ilerlediğini belirten yetkililer, bu stratejik adımın Türkiye'nin mobil iletişim ve donanım sektöründeki dışa bağımlılığını en aza indirmeyi amaçladığını ifade ediyor.

TTT İnovasyon'un da dahil olduğu bu dev iş birliği, hem donanım hem de yazılım alanında yerli mühendisliğin zirve yapacağı bir ürün ortaya koymayı hedefliyor.

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Türk Telekom yönetimi tarafından yapılan açıklamalara göre, projenin en kritik aşamalarından biri olan prototip ve test süreçlerinde sona yaklaşılıyor. ASELSAN, Türk Telekom ve TTT İnovasyon ortak çalışmasıyla şekillendirilen yerli akıllı telefonun 2027 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek görkemli bir lansmanla teknoloji severlerin karşısına çıkması planlanıyor. Lansman tarihi yaklaşırken cihazın nihai tasarımı ve teknik kabiliyetleri hakkında yeni detayların paylaşılması bekleniyor.

Donanım ASELSAN'dan, Yazılım ve Ekosistem Türk Telekom'dan

Yerli telefonun üretim, Ar-Ge ve geliştirme sürecinde iki kurum arasında son derece titiz ve kusursuz bir görev dağılımı bulunuyor. Projenin iş bölümü modellemesi şu ana başlıklar altında yürütülmektedir:

ASELSAN Mühendisliği: Cihazın mekanik tasarımı, donanım mimarisi, anakart geliştirme süreçleri ve üretim operasyonları savunma sanayiindeki üstün teknolojik tecrübesiyle ASELSAN uzmanlığına emanet edilmiştir.

Türk Telekom Ekosistemi: Cihazın işletim sistemi yazılım entegrasyonu, kullanıcı arayüzü servisleri, dijital ekosistem altyapısı, dağıtım ağı ve pazarlama süreçleri Türk Telekom ile TTT İnovasyon güvencesiyle hayata geçirilmektedir.

Güçlü Entegrasyon: İki dev kurumun ortak akılla harmanladığı bu süreç, cihazın hem dayanıklılık hem de yazılımsal kararlılık açısından üst segment standartlarını yakalamasını sağlamaktadır.

Uydu Haberleşmesi Gibi Yenilikçi Teknolojiler Geliyor

Geliştirilmekte olan yerli akıllı telefon, sunduğu üst düzey teknik özelliklerle de mobil pazarın dinamiklerini değiştirmeye hazırlanıyor. Küresel rakipleriyle başa baş mücadele edebilmesi için cihazda en son nesil bileşenlere yer veriliyor. Özellikle projenin en çarpıcı özelliklerinin başında uydu haberleşmesi teknolojisinin entegrasyonu geliyor. Karasal baz istasyonlarının çekmediği zorlu coğrafi koşullarda, kırsal bölgelerde veya acil durumlarda kesintisiz iletişim imkanı sunacak olan bu özellik, cihazı sınıfındaki diğer modellerden ayıran en büyük artı olacak.

Sadece donanımsal gücüyle değil, aynı zamanda yapay zeka destekli kamera yetenekleri, uzun pil ömrü ve kullanıcı deneyimi odaklı yazılım altyapısıyla da fark yaratması beklenen telefon, Türkiye'nin teknoloji ihracatında yeni bir dönemin kapılarını aralayabilir. Uzmanlar, yerli üretim akıllı cihazların hem bireysel tüketici pazarında hem de kurumsal alanda yaygınlaşmasının ulusal teknoloji ekosistemine milyarlarca liralık katma değer sağlayacağını öngörüyor.

2027 yılının ikinci çeyreğinde yapılacak olan büyük lansman için geri sayım devam ederken, Türk Telekom ve ASELSAN ortaklığındaki bu milli projenin Türkiye'nin teknoloji alanındaki gücünü tüm dünyaya kanıtlaması bekleniyor.