Oyun dünyasının dev yapımı GTA 6'nın çıkış tarihi yaklaşırken, oyunu ücretsiz veya erken erişimle sunduğunu iddia eden sahte internet siteleri büyük bir tehdit saçıyor. Siber korsanlar, kurdukları tuzak sayfalarla kullanıcıların cihazlarına fidye yazılımı ve truva atı bulaştırarak kripto para dolandırıcılığı hedefliyor.

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımları arasında ilk sırada yer alan GTA 6 için geri sayım sürerken, siber dolandırıcılar oyuncuların bu büyük heyecanını suistimal etmeye başladı. Yapımın yaklaşan çıkış tarihini fırsat bilen kötü niyetli kişiler, internet ortamında türeyen sahte web siteleri üzerinden ücretsiz indirme ve erken erişim vaatleriyle milyonlarca kullanıcıyı hedef alıyor. Siber güvenlik uzmanları, son günlerde bu tarz sahte platformların sayısında patlama yaşandığı konusunda oyun severleri uyardı.

Siber güvenlik kuruluşu Netcraft tarafından gerçekleştirilen kapsamlı araştırmada, Temmuz ve Ekim ayları arasında kayıt edilen GTA 6 bağlantılı alan adları mercek altına alındı. Yapılan incelemeler, dolandırıcıların oyuncuları ağa düşürmek adına resmi arayüzleri birebir taklit eden profesyonel görünümlü sayfalar tasarladığını gözler önüne serdi. Oyuncuların bilmesi gereken en net gerçek ise oyunun çıkış tarihinden önce herhangi bir oynanabilir sürümünün veya kapalı beta versiyonunun bulunmadığıdır.

Dolandırıcıların Kullandığı Tehlikeli Yöntemler

Kullanıcıların veri güvenliğini ve finansal varlıklarını tehdit eden siber korsanlar, tuzaklarını kurarken oldukça çeşitli yöntemlere başvuruyor. Kulislerde dolaşan kimliği belirsiz sızıntıcı isimlerini kullanan dolandırıcılar, arama motorlarında üst sıralara çıkmak adına yüzlerce yeni web adresi açtı. Rockstar Games'in resmi web sitesini birebir kopyalayan bu sayfalarda, kullanıcılara zararlı yazılımlar yükletilmeye çalışılıyor.

Tespit edilen sahte indirme dosyalarından biri olan GTAVI.exe isimli belgenin yapılan güvenlik taramalarında onlarca antivirüs motoru tarafından yüksek riskli zararlı yazılım olarak işaretlendiği belirlendi. Bunun yanı sıra bazı siteler oyunun kilidini açma vaadiyle kullanıcıgdan kripto para cinsinden ödemeler talep ederken, bazı platformlar ise henüz duyurusu bile yapılmayan PC sürümü dâhil tüm platformlar için yüzlerce dolarlık sahte satış paketleri sunuyor.

Veri Hırsızlığı Ve Fidye Yazılımı Riski

Siber güvenlik araştırmacıları, haziran ve eylül aylarında yürütülen incelemelerde sahte indirme bağlantılarının arkasında uzaktan erişim truva atları, bilgi hırsızı yazılımlar ve cihazı tamamen kilitleyen fidye yazılımları tespit etti. Bilgisayarlara sızan bu sistemler, kullanıcıların banka şifrelerinden sosyal medya hesaplarına kadar tüm kritik verilerini ele geçirmeyi hedefliyor.

Mobil cihaz kullanıcıları da bu tehlikeden nasibini alıyor. Bazı sahte adresler Android kullanıcılarına zararlı APK dosyaları sunarken, bazıları ise indirme bağlantısını "insan doğrulaması" adı altında sunulan formların arkasına saklayarak kişisel veri toplama yoluna gidiyor. Canlı yayın süsü verilen sahte videolar ve geri sayım sayaçlarıyla desteklenen sahte çekilişler de en sık kullanılan yöntemler arasında yer alıyor.

Siber Saldırılardan Korunmak İçin Neler Yapılmalı?

Oyun tutkunlarının bu tehlikeli süreçte mağdur olmamaları için son derece dikkatli hareket etmesi gerekiyor. İnternet ortamında karşılaşılan ücretsiz indirme, erken erişim veya özel beta daveti adı altında sunulan hiçbir bağlantıya güvenilmemelidir.

Özellikle oyunun şu aşamada yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsolları için duyurulduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle PC için hazırlandığı iddia edilen .exe uzantılı dosyalar veya mobil cihazlar için sunulan .apk yüklemeleri kesinlikle cihazlara indirilmemelidir. Güvenli alışveriş için yalnızca resmi PlayStation Store ve Xbox Store kanalları tercih edilmeli, kripto para veya doğrudan transfer talep eden şüpheli adreslerden uzak durulmalıdır.