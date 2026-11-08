Oyun dünyasının devasa yapımı GTA 6, resmi çıkış tarihine iki haftadan az bir süre kala rekorları altüst etmeye başladı. Analiz verilerine göre ön sipariş adedi 8 milyona yaklaşırken, PlayStation platformu satışların %74’ünü elinde tutarak Xbox’a ezici bir üstünlük sağladı. Yapımın ilk günden tüm masraflarını çıkarması bekleniyor.

Tüm zamanların en çok beklenen video oyunu konumundaki GTA 6, resmi çıkış tarihi olan 19 Kasım öncesinde oyun dünyasında adeta bir deprem etkisi yaratıyor. Rockstar Games’in büyük bir gizlilik ve dev bütçeyle hazırladığı oyun, henüz raflardaki yerini almadan satış rekorlarını tek tek kırmaya başladı. Piyasa analiz şirketi Sensor Tower tarafından paylaşılan son tahmin modelleri, devasa yapımın lansman öncesi ulaştığı çarpıcı rakamları ve konsol dünyasındaki güç dengelerini gözler önüne serdi.

Ortaya çıkan verilerde en dikkat çekici unsur, ön sipariş rakamlarındaki ezici PlayStation hakimiyeti oldu. Oyun severlerin büyük bir bölümü yeni nesil Rockstar deneyimini Sony’nin konsollarında yaşamayı tercih ederken, rakibi Xbox satış oranlarında bir hayli geride kaldı.

7,71 Milyon Adet Satıldı: Brüt Gelir 751 Milyon Dolara Ulaştı

Sensor Tower’ın güncel analiz modeline göre GTA 6, şu ana kadar konsol platformlarında toplam 7,71 milyon adetlik ön sipariş rakamına ulaştı. Satışların platform bazlı dağılımı incelendiğinde ise konsol pazarındaki dengelerin ne denli değiştiği açıkça görülüyor.

Toplam ön siparişlerin %74’lük devasa dilimini PlayStation sahipleri oluştururken, kalan bölüm Xbox konsolları arasında paylaşıldı. Elde edilen gelir rakamlarına bakıldığında, oyunun konsollarda yarattığı brüt hasılatın şimdiden 751 milyon dolar seviyesine ulaştığı hesaplanıyor. Bu devasa gelirin 559 milyon doları doğrudan PlayStation cephesinden kasaya girerken, Xbox platformundan elde edilen tutar 129 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Oyuncuların Tercihi Ultimate Edition: Sektör Standartları Yıkıldı

Sensor Tower’ın sunduğu raporlardaki bir diğer olağanüstü detay ise oyuncuların tercih ettiği sürüm paketleri oldu. Sektör geneline bakıldığında premium veya özel sürümlerin toplam satışlar içindeki payı genellikle %10 ile %20 arasında kalırken, GTA 6 bu istatistiği tamamen tersine çevirdi.

Verilere göre ön sipariş veren oyuncuların %89’u oyunun 100 dolarlık Ultimate Edition sürümünü satın aldı. Oyuncuların en kapsamlı pakete gösterdiği bu devasa ilgi, oyun dünyasında eşine az rastlanır bir yayıncılık başarısını simgeliyor.

Resmi Çıkış Gününde 2 Milyar Dolarlık Gelir Bekleniyor

İlk haftasından itibaren 260 milyon dolarlık barajı çok rahat aşan oyunun, 19 Kasım’daki resmi çıkış gününe kadar 25 milyonluk toplam satış adedine ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu senaryo gerçekleştiğinde Rockstar Games, yalnızca çıkış gününde yaklaşık 2 milyar dolar gelir üreterek oyunun tüm geliştirme ve pazarlama maliyetlerini daha ilk günden tamamen amorti etmiş olacak.

Oyun dünyasının eşik noktasını temsil eden GTA 6’nın konsollardaki bu ezici çıkışı, çıkış gününün ardından oyun endüstrisindeki tüm gelir ve satış rekorlarını baştan yazacağının en net sinyalini veriyor.