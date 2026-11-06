Anlık mesajlaşma devi WhatsApp, Android kullanıcılarının karşı tarafa okundu bilgisi yani mavi tik göndermeden gelen mesajları görüntülemesini sağlayacak kritik bir özellik üzerinde çalışıyor. Yıllardır iOS platformunda aktif olarak kullanılan sohbet önizleme desteği, çok daha gelişmiş seçeneklerle birlikte yakın zamanda Android cihazlara entegre edilecek.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu olan WhatsApp, kullanıcı deneyimini artırmaya yönelik yeni adımlar atmaya devam ediyor. Platform, Android kullanıcılarının uzun süredir talep ettiği son derece kritik bir özelliği test etmeye başladı. Mevcut sistemde kullanıcılar, okundu bilgilerini yani mavi tik simgesini gizlemek istediklerinde gizlilik ayarlarından bu seçeneği tamamen kapatmak durumunda kalıyordu. Ancak bu tercih yapıldığında kullanıcılar kendi gönderdikleri mesajların da okunup okunmadığını göremiyordu. Yeni geliştirilen sistem sayesinde, okundu bilgilerini tamamen kapatmaya gerek kalmadan sohbetleri gizlice okuma devri başlıyor.

iOS'ta Yıllardır Var Olan Sistem Android'e Geliyor

Apple’ın işletim sistemi iOS kullanıcıları, yıllardır WhatsApp içerisinde sohbet listesindeki bir konuşmaya uzun basarak küçük bir önizleme penceresi açabiliyordu. Açılan bu pop-up ekranı sayesinde gelen mesajlar sohbet penceresinin içine girmeden okunabiliyor ve karşı tarafa hiçbir şekilde okundu bilgisi gitmiyordu. Android tarafında ise bir sohbete uzun basıldığında şimdiye kadar sadece sabitleme, silme, arşivleme veya sessize alma gibi standart işlem menüleri ekrana geliyordu. Yayınlanan Android beta 2.26.44.12 sürümünde ortaya çıkan kodlar, bu eşitsizliğin nihayet sona ereceğini net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Android Sürümünde Mesajlar Arasında Kaydırma Yapılabilecek

Android platformu için geliştirilen bu yeni sohbet önizleme özelliği, iOS sürümündeki mevcut sistemden çok daha gelişmiş bir teknolojik altyapıya sahip olacak. iOS işletim sisteminde yer alan önizleme pencerelerinde mesajlar arasında kaydırma yapma imkânı bulunmuyor ve yalnızca son gelen birkaç satır görüntülenebiliyordu. Android cihazlar için tasarlanan yeni arayüzde ise kullanıcılar önizleme ekranı açıkken yukarı ve aşağı kaydırma yapabilecek. Bu sayede uzun metinli mesajlar ya da üst üste gelmiş çok sayıda sohbet içeriği, sohbetin içerisine girilmeden ve karşı tarafa bildirilmeksizin rahatlıkla okunabilecek. Önizleme penceresinin hemen altında ise sohbeti sabitleme, bildirimleri sessize alma ve okunmadı olarak işaretleme gibi hızlı erişim butonları yer alacak.

Geliştirme Süreci Devam Ediyor

Yazılım uzmanları ve teknoloji editörleri tarafından henüz halka açık beta aşamasına geçmeden etkinleştirilen bu yeni arayüz, Android kullanıcıları arasında büyük bir heyecan yarattı. WhatsApp geliştirici ekibinin üzerinde titizlikle çalıştığı sohbet önizleme arayüzünün, güvenlik ve kararlılık testlerinin tamamlanmasının ardından ilk olarak beta kullanıcılarına sunulması, ardından yayınlanacak genel güncellemeyle tüm dünyadaki Android kullanıcılarının erişimine açılması bekleniyor.