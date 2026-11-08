Apple’ın ilk katlanabilir akıllı telefon modeli iPhone Duo üzerinden yüksek kâr elde etme umuduyla stok yapan karaborsacılar büyük bir hüsrana uğradı. Menteşe sorunları ve yazılım eksiklikleri nedeniyle azalan talep, ikinci el piyasasında fiyatların hızla düşmesine yol açtı. Fırsatçılar ellerindeki stoklar nedeniyle devasa zararlarla karşı karşıya kaldı.

Teknoloji dünyasının merakla beklediği ve Apple’ın katlanabilir telefon pazarına ilk adımı olan iPhone Duo, karaborsacıların ve spekülatif stokçuların planlarını altüst etti.Cihazın pazara girmesiyle birlikte tedarik sıkıntısı yaşanacağını varsayarak yüksek kâr marjlarıyla satmak üzere stok yapan fırsatçılar, ikinci el piyasasında fiyatların hızla gerilemesiyle büyük finansal zararlarla yüzleşmek zorunda kaldı.

Teknoloji dünyasında geçmiş yıllarda yeni iPhone modellerinde sıkça görülen karaborsa kârları, iPhone Duo modelinde geçerliliğini yitirdi.Çin başta olmak üzere küresel pazarlarda ürün stoklayan satıcıların büyük bir çoğunluğunun ciddi oranlarda zarar ettiği bildiriliyor.

Menteşe Sorunları ve Yazılım Eksiklikleri Talebi Bıçak Gibi Kesti

İlk lansman dönemindeki yoğun merak dalgasının ardından kullanıcı deneyimlerinin sosyal medyaya yansıması, cihaza olan talebin aniden düşmesine neden oldu. Kullanıcılardan gelen ilk geri bildirimlerde, cihazın menteşe mekanizmasında yaşanan aksaklıklar ve henüz tam anlamıyla optimize edilmemiş yazılım deneyimi öne çıktı.

İnceleme kanalları ve sosyal medya platformları aracılığıyla bu teknik sorunların anında geniş kitlelere yayılması, potansiyel alıcıların kararlarını ertelemesine yol açtı. Ürünün zaten yüksek olan başlangıç fiyatı gerçek alıcı kitlesini sınırlandırırken, ilk merak dalgasının sönmesiyle birlikte ikinci el piyasasına olan talep neredeyse tamamen durma noktasına geldi.

Stokçular Yüz Binlerce Yuan Zararla Karşı Karşıya

Sektör analizlerinden elde edilen bilgilere göre, özellikle Asya pazarında stok yapan deneyimli satıcılar dahi ellerindeki tutamadıkları cihazlar yüzünden on binlerce hatta yüz binlerce yuan tutarında kayıp yaşadı. Mevcut piyasa koşullarında, cihazı aldığı fiyata satarak parasını kurtarabilen satıcılar dahi şanslı azınlık olarak değerlendiriliyor.

Ürünün tedarik zincirinin beklenenden çok daha hızlı bir şekilde ivme kazanması ve Apple’ın üretimi stabil tutması, stokçuların yüksek fiyattan satış yapabileceği zaman aralığını iyice daralttı.Böylece, çıkış haftasında yüksek kâr getirmesi beklenen ürün, satıcıların elinde kalan büyük bir finansal yüke dönüştü.

Şeffaf Dijital Piyasa Spekülatif Stokçuluğu Bitirdi

Geçmişte bilgi eksikliği ve tedarik yetersizliği sayesinde karaborsacıların yüksek kazançlar elde etmesini sağlayan koşullar, günümüzün şeffaf bilgi ağında geçerliliğini kaybetti. Kullanıcıların ürün hakkındaki olumsuz detaylara saniyeler içinde ulaşabilmesi ve arzın hızlı sağlanması, karaborsa ekosistemine ağır bir darbe indirdi.

Uzmanlar ve yerel piyasa analizcileri, iPhone Duo örneğinin şeffaf dijital pazarlarda spekülatif stokçuluğun ne kadar yüksek riskler içerdiğini bir kez daha kanıtladığını vurguluyor. Apple’ın katlanabilir telefonunun ikinci el piyasasındaki bu sert düşüşü, ilerleyen dönemde teknoloji dünyasındaki karaborsa dinamiklerini yeniden şekillendireceğe benziyor.