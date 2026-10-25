Bankaların arkadaşını davet et kampanyalarında öne çıkan yüksek ödül tutarları, tek işlemle kazanılacak para gibi anlaşılabiliyor. Garanti BBVA’nın ekim kampanyasında her uygun davet için 2.000 TL bonus belirtilirken, 50.000 TL toplam üst sınırı ifade ediyor. Peki, bu tutara ulaşmak için kaç davet gerekiyor, kart şartı ne, ödüller ne zaman hesaba yükleniyor?

Garanti BBVA’nın 1–31 Ekim 2026 dönemini kapsayan “Yakınını Davet Et” kampanyasında, koşulları sağlayan her davet için 2.000 TL bonus açıklanıyor. 50.000 TL ise davet eden müşterinin ulaşabileceği toplam ödül üst sınırı.

50 bin TL için kaç uygun davet gerekiyor?

Davet başına 2.000 TL üzerinden yapılan hesapta, üst sınıra ulaşmak için 25 uygun davet gerekiyor. Burada belirleyici olan, mesaj gönderilen kişi sayısı değil; kampanyanın bütün koşullarını tamamlayan davetli sayısı.

Ödül koşullarını tamamlayan davet sayısı Davet edenin hesaplanan bonusu 1 kişi 2.000 TL 3 kişi 6.000 TL 5 kişi 10.000 TL 10 kişi 20.000 TL 25 kişi 50.000 TL

Örneğin on kişiye davet kodu gönderen bir müşterinin yalnızca üç yakını gerekli koşulları tamamlarsa, hesap 6.000 TL üzerinden yapılır.

Son bir yıllık sınır neden önemli?

Bankanın açıklamasında 1 Ekim itibarıyla son bir yılda en fazla 25 kişi üzerinden bonus kazanılabileceği belirtiliyor. Dolayısıyla sınırı yalnızca ekim ayında sıfırdan başlayan bir hak gibi değerlendirmemek gerekiyor.

Müşteri olmak tek başına yeterli mi?

Kampanyada Bonus kredi kartı koşulu bulunuyor. Davet edenin bireysel müşteri ve Bonus kredi kartı sahibi olması; davet edilen kişinin de kampanya kapsamında mobilden müşteri olup davet kodunu kullanması ve belirtilen süreçte Bonus kredi kartı sahibi olması gerekiyor. Davetli için de koşullara bağlı 2.000 TL bonus öngörülüyor.

Davet edenle davetlinin ödülü karıştırılmamalı

Koşulları sağlayan bir davette iki tarafın da bonus kazanabilmesi, iki ödülün aynı kişiye verildiği anlamına gelmiyor. Davet edenin kazanımı kendi hesabında, davetlinin kazanımı kendi koşulları kapsamında değerlendiriliyor.

Bonuslar ne zaman yükleniyor?

Resmî sayfada, 1–31 Ekim döneminde katılıp ödül kazananların bonuslarının kasım ayının son iş gününde yükleneceği belirtiliyor. Bu nedenle davetin tamamlandığı gün ödülün görünmemesi, tek başına bir sorun bulunduğunu göstermiyor.

Başvurmadan önce hangi bilgiler kontrol edilmeli?

Banka kampanyasının resmî sayfasındaki güncel dönem koşullarıyla mobil uygulamadaki bilgiler birlikte okunmalı.