Nakit sıkıntısı çeken vatandaşlar için bankaların ekim ayı kampanyaları yüzleri güldürdü. Yeni müşterilere özel sunulan faizsiz finansman desteği toplamda 125 bin TL'ye kadar yükseldi. Kredi, taksitli nakit avans ve ek hesap seçeneklerinin bir araya gelmesiyle oluşan avantajlı paketler, mobil uygulamalar üzerinden başvuru sahiplerini bekliyor.

Günlük yaşamın artan masrafları ve nakit akışındaki dönemsel sıkışıklıklar, vatandaşları finansal çözüm arayışlarına yöneltmeye devam ediyor. Bankalar, son yıllarda rekabeti kızıştıran yeni müşteri kazanma kampanyaları ile ekim ayında da dikkat çekici adımlar attı.

Finans sektöründen peş peşe gelen duyurulara göre, nakit ihtiyacı olanlar için sunulan faizsiz finansman desteği toplamda 125 bin TL seviyesine kadar yükseltildi. Vatandaşlar bu avantajlı paketlerden yararlanabilmek için bankaların güncel şartlarını yakından takip ediyor.

Bankaların hazırladığı kampanyaların en belirgin özelliği, sunulan finansman tutarının tek bir kalemde ihtiyaç kredisi olarak verilmemesi oluyor. Kampanyalar; taksitli nakit avans, ek hesap (Artı Para) ve belirli oranlardaki faizsiz kredi seçeneklerinin harmanlanmasıyla oluşturuluyor. Yeni müşterilere özel olarak tasarlanan bu hibrit finansman modelleri, toplam rakamın yükselmesini sağlarken, başvuru sahiplerinin de farklı nakit kanallarından faydalanmasına olanak tanıyor.

Akbank'tan Dikkat Çeken 125 Bin TL'lik Paket

Ekim ayının en iddialı tekliflerinden birini sunan Akbank, yeni müşterilerine yönelik başlattığı kampanyada toplam finansman imkânını 125 bin TL'ye kadar çıkardı. Bankanın sunduğu bu paket, nakit akışını rahatlatmak isteyenler için iki farklı ürünü bir arada sunuyor:

Taksitli Artı Para: Kampanya kapsamında hak kazanan müşterilere 3 ay vadeli 100 bin TL’ye kadar taksitli Artı Para imkânı tanınıyor.

Taksitli Nakit Avans: Günlük harcamalarda ve acil nakit ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 3 ay vadeli 25 bin TL’ye kadar taksitli nakit avans seçeneği sunuluyor.

Bu iki ürünün toplamından oluşan 125 bin TL’lik finansman desteği, faizsiz olarak yeni müşterilerin kullanımına sunuluyor.

Başvurular Nasıl Yapılıyor ve Nelere Dikkat Edilmeli?

Teknolojinin sunduğu imkanlar doğrultusunda, bankaların bu cazip kampanyalarından yararlanmak artık şubeye gitmeden gerçekleşebiliyor. Başvuruların ağırlıklı olarak bankaların dijital mobil uygulamaları üzerinden yürütüldüğü, şifreli ve uzaktan müşteri olma süreçleriyle dakikalar içinde hesap açılışının tamamlandığı biliniyor.

Ancak uzmanlar, başvuru yaparken dikkat edilmesi gereken bazı hususların altını çiziyor. Kullanılabilecek azami tutar ve ürün çeşitliliği, her başvuru sahibinin kredi notu ve finansal geçmişine göre değişiklik gösterebiliyor.

Ayrıca faizsiz finansman kampanyalarından yalnızca daha önce o bankanın müşterisi olmayanlar (ilk defa müşteri olacaklar) yararlanabiliyor. Geri ödeme vadelerinin genellikle kısa tutulması, bütçe planlamasının doğru yapılmasını zorunlu kılıyor. Ekim ayında nakit desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlar için bankaların dijital kanalları üzerinden sunulan bu fırsatlar, dönemsel bir nefes aldırma potansiyeli taşıyor.