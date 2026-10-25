Ziraat Bankası, ekim ayında Bankkart müşterilerine yönelik iki ayrı alışveriş kampanyasıyla gündeme geldi. Market alışverişi yapanlar ile ilk kez kredi kartı başvurusunda bulunacak müşteriler için farklı ödül seçenekleri sunuluyor. Kampanyaların son katılım tarihleri, harcama koşulları ve kazanılabilecek tutarlar ise birbirinden farklılık gösteriyor.

Ziraat Bankası, ekim ayında Bankkart kredi kartı kullanıcılarına yönelik alışveriş ödülleri sunuyor. Market harcamalarına özel kampanya ile ilk kez kredi kartı alacak müşterilere yönelik uygulama, farklı katılım ve harcama şartları içeriyor.

Kampanyalarda kazanılan Jest Lira, doğrudan hesaba yatırılan nakit destek anlamına gelmiyor. Ödüller, belirlenen alışveriş koşulları tamamlandığında karta yükleniyor ve kullanım kurallarına göre değerlendiriliyor.

İki kampanyanın üst limitleri toplandığında 6.500 TL'lik teorik ödül tutarı ortaya çıkıyor. Ancak her müşterinin iki kampanyadan birlikte yararlanabileceği veya bu tutarı kesin olarak kazanacağı söylenemiyor. Kartın uygunluğu ve kampanyaların birleştirilmesine ilişkin kurallar belirleyici oluyor.

Market Alışverişlerinde Jest Lira Kazanma Şartları

Ekim ayı market kampanyasında bireysel Bankkart kredi kartıyla uygun iş yerlerinde tek seferde yapılan 2.500 TL ve üzerindeki her alışverişe 100 TL Jest Lira veriliyor. Toplam ödül 1.500 TL ile sınırlandırılıyor.

Temel koşullar şöyle:

Kampanya dönemi: 1–31 Ekim 2026.

İşlem alt sınırı: Tek seferde 2.500 TL.

Alışveriş başına ödül: 100 TL.

Toplam ödül üst sınırı: 1.500 TL.

Katılım: Bankkart Mobil veya MARKET1500 mesajı.

Alışverişten önce katılım gerekiyor. İşlemin anlaşmalı iş yerinde Bankkart POS üzerinden yapılması istenirken internet alışverişleri kapsam dışında kalıyor.

İlk Kredi Kartına 5 Bin TL Ödül

İlk kez bireysel Bankkart kredi kartı alacaklara yönelik ayrı kampanyada, uygun tek seferlik 2.500 TL harcamaya 250 TL, 5.000 TL harcamaya 500 TL Jest Lira fırsatı bulunuyor. Toplam kazanım 5.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Bu kampanyada da alışveriş öncesinde Bankkart Mobil'den katılım sağlanması gerekiyor. Önceden kartını iptal edenlerin en az 90 günlük koşulu karşılaması, ödül kazananların kartını 365 gün boyunca açık tutması isteniyor.

Son Başvuru Tarihleri Farklılaşıyor

Market kampanyası 31 Ekim'de sona eriyor. İlk kart kampanyasının duyurulan yeni döneminde ise başvuru süresi 31 Aralık 2026'ya kadar uzanıyor; uygun alışverişler için ayrıca ocak sonuna kadar süre öngörülüyor.

Kuyum alışverişleri ve fatura ödemeleri ilk kart ödülüne dahil edilmiyor. Aynı gün aynı iş yerindeki işlemlerde yalnızca ilk harcamanın sayılması da ödül hesabını etkiliyor.