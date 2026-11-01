Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki kütüphanelerde istihdam edilmek üzere 162 sözleşmeli memur alımı gerçekleştirilecek. Başvurular 2-16 Kasım 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye genelindeki kütüphanelerde görevlendirilmek üzere 162 sözleşmeli kütüphaneci alımı yapacağını duyurdu. Bakanlık tarafından yayımlanan resmi duyuru ile birlikte adaylarda aranacak genel ve özel başvuru kriterleri, mezuniyet alanları ve illere göre kontenjan dağılımı kamuoyuyla paylaşıldı.

Kütüphaneci Alımı Başvuru Şartları

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kütüphaneci unvanıyla istihdam edilmek isteyen adayların Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları ve belirlenen ilgili lisans programlarından mezun bulunmaları gerekmektedir.

Başvuru yapacak adayların sağlaması gereken özel ve genel koşullar şu şekilde sıralanmaktadır:

Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi lisans programından mezun olmak

Kütüphanecilik lisans programını başarıyla tamamlamış olmak

Arşivcilik lisans bölümünden diploma sahibi olmak

Dokümantasyon ve Enformasyon lisans programından mezun olmak

ÖSYM tarafından uygulanan KPSS KPSSP3 oturumundan en az 70 puan almış bulunmak

Başvuru Tarihleri ve Süreci

Adaylar personel alımı müracaatlarını 2 Kasım 2026 ile 16 Kasım 2026 tarihleri arasında tamamlayabilecektir. Başvurular doğrudan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı platformu üzerinden elektronik ortamda alınacaktır. Belirtilen tarihler dışında yapılan veya şahsen iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.

İllere Göre Kontenjan Dağılımı

İlan kapsamında yayımlanan 162 kişilik kadro için illere göre asıl ve yedek kontenjan sayıları belirlendi. En yüksek kontenjan tahsisi 9 asıl kadro ile Konya iline yapılırken Ankara, İstanbul ve Diyarbakır illerine altışar kontenjan verildi.

İl Asıl Aday Yedek Aday Konya 9 5 Ankara 6 3 İstanbul 6 3 Diyarbakır 6 3 Trabzon 5 3 Kahramanmaraş 5 3 Isparta 5 3 Çorum 5 3 Artvin 5 3

Yayımlanan listede yer alan diğer iller için de bir ile dört arasında değişen asıl ve yedek kadro planlaması yapıldı. Sınav ve yerleştirme süreci adayların KPSS puan üstünlüğü esas alınarak Kariyer Kapısı üzerinden yürütülecektir.