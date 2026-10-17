Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ile model İrem Haznedar’ın aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine taşındı. İkilinin ilişkisine dair açıklama beklenirken, yaşları da merak konusu oldu. 26 yaşındaki milli futbolcu ile 23 yaşındaki Haznedar arasında doğum yıllarına göre üç yaş bulunuyor. İşte iki isim hakkında basına yansıyan haberlerin ayrıntıları ve merak edilen bilgiler.

Galatasaray’ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz’ın adı, model ve tasarımcı İrem Haznedar ile aşk iddiasına karıştı. Spor ve magazin basınına yansıyan haberlerde, iki isim arasında romantik bir yakınlaşma bulunduğu öne sürüldü. İkilinin ilişkisine yönelik iddia kısa sürede farklı haber sitelerinde yer buldu.

Aşk haberlerinin ardından futbolcunun ve Haznedar’ın yaşları da gündeme geldi. 2000 doğumlu Barış Alper Yılmaz 26, 2003 doğumlu İrem Haznedar ise paylaşılan bilgiye göre 23 yaşında. İkilinin doğum yılları arasında üç yıl bulunuyor.

Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar arasında kaç yaş var?

Barış Alper Yılmaz, 23 Mayıs 2000’de Rize’de dünyaya geldi. Türkiye Futbol Federasyonu ve Galatasaray’ın resmî oyuncu bilgilerinde aynı doğum tarihi yer alıyor. Milli futbolcu, 2026 yılının mayıs ayında 26 yaşına girdi.

İrem Haznedar için paylaşılan 2003 doğum yılı esas alındığında, iki isim arasında doğum yıllarına göre üç yaş fark bulunuyor. Haznedar’ın 23, Yılmaz’ın 26 yaşında olduğu bilgisiyle birlikte yaş farkı da aşk iddiasına ilişkin haberlerin başlıkları arasına girdi.

İkilinin yaşları kadar, aralarındaki yakınlaşmanın nasıl başladığı da merak konusu oldu. Ancak basına yansıyan haberlerde ilk tanışmanın nerede gerçekleştiği veya ne zamandır görüştüklerine ilişkin bir ayrıntı yer almadı.

İrem Haznedar kimdir, ne iş yapıyor?

İrem Haznedar, modellik ve tasarım çalışmalarıyla tanınıyor. Magazin haberlerinde model ve tasarımcı olarak tanıtılan Haznedar, daha önce de özel hayatıyla basında yer almıştı.

Haznedar’ın adı, oyuncu Ulaş Tuna Astepe ile yaşadığı ilişkinin ardından bu kez Barış Alper Yılmaz ile anılıyor. Haberde, Astepe ile Haznedar’ın mart ayında Bebek’te birlikte görüntülendiği, ilişkilerinin daha sonra sona erdiği aktarıldı.

Barış Alper Yılmaz’ın futbol yolculuğu Ankara’dan geçti

Galatasaray ve milli takım formasıyla tanınan Barış Alper Yılmaz’ın kariyerinde Ankara Demirspor ve Ankara Keçiörengücü önemli yer tutuyor. Futbola Rize’de başlayan Yılmaz, profesyonel kariyerine başkentte adım attı.

Galatasaray’ın resmî biyografisine göre futbolcu, 2017–2018 sezonunda Ankara Demirspor’a transfer oldu. Burada üç sezon geçirdikten sonra 2020–2021 sezonunun başında Ankara Keçiörengücü kadrosuna katıldı.

Keçiörengücü’nde sergilediği performansın ardından Galatasaray’a transfer olan Yılmaz, 2021–2022 sezonundan bu yana sarı kırmızılı formayı giyiyor. Kulübün oyuncu sayfasında, Ankara’daki kariyer dönemi ve Galatasaray’a uzanan transfer süreci de yer alıyor.

İkiliden açıklama geldi mi?

17 Ekim’de yayımlanan haberlerde Barış Alper Yılmaz ve İrem Haznedar’ın ilişki iddiasına yanıt vermediği belirtildi. Birlikteliklerini duyurdukları ortak bir açıklamaya da yer verilmedi.

Galatasaraylı futbolcu ile modelin adının birlikte anılması magazin gündeminde yeni bir başlık açtı. Doğum yıllarına göre aralarında üç yaş bulunan Barış Alper Yılmaz ve İrem Haznedar’ın ilişki durumu, taraflardan gelecek açıklamayla netlik kazanacak.