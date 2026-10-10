Genç oyuncu Berfin Ant, Tod platformunda yayınlanacak Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisinin kadrosuna katıldı. Bugün okuma provası yapılan ve 15 Ekim'de sete çıkacak olan Serdar Gözelekli imzalı yapımda Ant, Azra karakterinin menajeri Gaye'yi canlandıracak.

Genç oyuncu Berfin Ant, ARC Film'in Tod platformu için hazırladığı yeni dizi Ölüm Bizi Ayırana Dek'in oyuncu kadrosuna dahil oldu. Bugün gerçekleştirilen okuma provasıyla sete çıkmaya hazırlanan yapım, Ant'ın dizide canlandıracağı karakteri de netleştirdi.

Berfin Ant'ın Rolü ve Karakteri

Berfin Ant, Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisinde Azra karakterinin menajeri Gaye'ye hayat verecek. Gaye, Rabia Soytürk'ün canlandırdığı Azra'nın işlerini yöneten, genç ve dinamik bir profesyonel olarak hikayeye dahil olacak.

Genç yıldız Berfin Ant, dizide Gaye isimli karaktere hayat verecek. Gaye, Rabia Soytürk'ün canlandırdığı Azra karakterinin menajeri olarak hikayede önemli bir yer edinecek. Bu rol, Ant'ın kariyerinde yeni bir sayfa açarak izleyici karşısına çıkmasını sağlayacak.

Ölüm Bizi Ayırana Dek Dizisinin Konusu ve Başrol Oyuncuları

Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisi, başarılı inşaat mühendisi Uygar'ın kontrol düşkünü eşi Işıl ile olan hikayesini ekrana taşıyor. Yapım, aşk, entrika ve aile ilişkileri üzerine kurulu bir drama sunacak.

Serdar Gözelekli'nin yönettiği Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisinin başrollerini Tolgahan Sayışman, Rabia Soytürk ve Pelin Akil paylaşıyor. Tolgahan Sayışman, başarılı inşaat mühendisi Uygar'ı; Pelin Akil ise kontrol düşkünü eşi Işıl'ı canlandırıyor. Rabia Soytürk ise Azra karakteriyle hikayeye derinlik katıyor.

Çekim Tarihi ve Yayın Platformu

ARC Film tarafından Tod platformu için hazırlanan Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisinin okuma provası bugün yapıldı. Yönetmen Serdar Gözelekli yönetimindeki dizi, 15 Ekim tarihinde sete çıkarak çekimlere başlayacak.

Tod platformunda izleyicilerle buluşacak olan Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisi, ARC Film yapımcılığında hayata geçiriliyor. Okuma provasının tamamlanmasıyla ekip sete çıkış için son hazırlıklarını yapıyor. Dizi, 15 Ekim'de başlayacak çekimlerin ardından kısa süre içinde Tod ekranlarında yerini alacak.